Межпозвоночная грыжа поясничного отдела

МРТ или КТ

Диагноз обычно предполагают во время анамнеза и объективного обследования и подтверждают с помощью МРТ или КТ.

Объективное обследование должно включать оценку силы, чувствительности и рефлексов. Также необходимо провести тесты на натяжение твердой мозговой оболочки.

При осмотре пациента, лежащего в положении на спине с вытянутыми ногами, поднятие ноги может вызвать боль, распространяющуюся вниз от задней поверхности бедра до участка ниже колена (тест подъема прямой ноги). Боль может быть двусторонней с центральной грыжей диска.

Выпрямление коленного сустава в положении сидя может вызывать аналогичную боль (тест подъема прямой ноги сидя). Вариант этого теста, при котором выпрямление коленного сустава происходит, когда пациент сидит и сгибается вперед в талии при тыльном сгибании стопы, называется slump test.

При грыже межпозвоночного диска в верхней части поясничного отдела (L1-2, L2-3) разгибание ноги в тазобедренном суставе с положением пациента лежа на животе может вызвать боль, иррадиирующую в переднюю часть бедра (тест натяжения бедренного нерва).

Могут быть ослаблены или отсутствовать ахиллов и коленный рефлексы.

МРТ или КТ позволяют установить причину и точный уровень поражения. В редких случаях (т.е., при наличии противопоказаний к МРТ и недостаточно информативных результатах МРТ) необходимо проведение КТ-миелографии. Нейрофизиологическое исследование может выявить пораженный корешок.

Грыжи межпозвоночного диска часто протекают бессимптомно, поэтому до проведения инвазивных процедур следует тщательно сопоставить симптомы с данными МРТ.