Болезнь, связанная с иммуноглобулином класса G4

Биопсия

Уровень IgG4 в сыворотке крови

Уровни комплементов (С3 и С4) в сыворотке крови

Селективная визуализация

Диагноз IgG4-СЗ следует подозревать у пациентов с любым из клинических фенотипов, описанных выше. Среди других причин подобных проявлений должны быть также рассмотрены следующие:

Классификационные критерии для IgG4-СЗ, , включают 32 критерия исключения, которые могут помочь в проведении диагностики (1). Не смотря на то что данные критерии не предназначены для диагностических целей, они предлагают основу для размышлений о болезни, включая рекомендуемое тестирование и интерпретацию результатов.

Хотя диагноз IgG4-СЗ у подгруппы пациентов в соответствующем клиническом контексте может быть поставлен и без биопсии (например, синдром Микулича), в сочетании с повышенным уровнем IgG4 в сыворотке, биопсия обычно необходима, чтобы отличить IgG4-СЗ от других причин опухолевидных поражений и/или лимфаденопатии. Иммуноокрашивание IgG4 и IgG следует проводить только при наличии по крайней мере 2 из следующих 3 гистопатологических признаков:

Плотный лимфоцитарно-плазмацитарный инфильтрат

Сториформный фиброз

Облитерирующий флебит

Увеличение количества плазматических клеток IgG4+ при биопсии, само по себе и даже при высокой численности, является неспецифическим признаком и для диагностирования IgG4-СЗ должно сочетаться с другими данными. Соотношение IgG4/IgG+ при биопсии > 40% считается обязательным для гистологического диагноза IgG4-АЗ, в то время как диагностическое число клеток IgG4+ в поле зрения под большим увеличением варьирует в зависимости от органов и типа биопсии (2). Например, в случае ядерных биопсий, когда в поле зрения микроскопа обнаружено ≥ 100 клеток IgG4+ из подчелюстной железы и ≥ 10 клеток IgG4+ из поджелудочной железы, это с высокой степенью вероятности указывает на наличие IgG4-RD при соответствующих клинических симптомах.

Кросс-секционное изображение (КТ, МРТ) должно быть выполнено для клинически затронутых областей (например, для глазниц, грудной клетки, живота и таза) Для выявления бессимптомных проявлений (например, ретроперитонеального фиброза) часто проводят визуализацию других областей.

Уровень IgG4 в сыворотке крови повышен у 80-90% пациентов с IgG4-АЗ (3); повышение может варьировать от слабого (в 1-2 раза выше верхней границы нормы) до выраженного (> 5 раз выше верхней границы нормы) (4). Тем не менее такое повышение не является диагностическим признаком и должно интерпретироваться в контексте других клинических данных. У многих пациентов, особенно с поражением одного органа (например, при изолированном фиброзе забрюшинного пространства), уровень IgG4 в сыворотке крови нормальный, и его повышение не является специфичным для IgG4-АЗ. Например, хронические аллергические состояния являются частой причиной умеренного повышения уровня IgG4 в сыворотке крови (т.е. в < 2 раза превышающего верхний предел нормы).

Также могут быть полезны другие виды исследований, включая:

Анализ мочи и уровня сывороточного креатинина для оценки функции почек. При IgG4-ассоциированном поражении почек может наблюдаться протеинурия, тогда как гематурия, эритроцитарные цилиндры и дисморфные эритроциты позволяют предположить альтернативный диагноз (например, гранулематоз с полиангиитом).

Амилаза и липаза в сыворотке крови могут быть повышены при активном течении заболевания с поражением поджелудочной железы, в то время как у пациентов с поражением и дисфункцией поджелудочной железы гемоглобин A1C может быть повышен, а эластаза кала, сывороточный пре-альбумин и витамины A, E и D могут быть снижены.

Примерно у трети пациентов с IgG4-RD уровень комплемента C3 и C4 в сыворотке крови низкий; этот результат коррелирует с количеством вовлеченных в патологический процесс органов.

Уровни общего IgG и общего IgE часто повышены и помогают предсказать вероятность будущего рецидива и отслеживать активность заболевания (5).

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) часто повышена вследствие гипергаммаглобулинемии, в то время как уровень С-реактивного белка (СРБ) обычно нормальный.

Анализ на антинейтрофильные цитоплазматические антитела (АНЦА), антинуклеарные антитела (AНA), анти-Ro/SSA и анти-La/SSB антитела может помочь исключить другие диагнозы в зависимости от специфических проявлений у пациента (например, поражение головы и шеи, поражение легких).

Повышенный уровень общего IgG (гипергаммаглобулинемия) или повышенное альбумин/глобулиновое соотношение указывает на активацию клеток, секретирующих антитела, что является типичным, но не специфичным для IgG4-СЗ. Повышение уровня общего IgG вероятнее всего указывает на накопление аутоантител. У пациентов с IgG4-СЗ часто выявляется значительное повышение общего уровня IgE (часто в 5–10 раз выше верхнего предела нормы). Эти значения часто заметно превышают уровень IgE у пациентов с астмой или хроническим атопическим заболеванием. Хотя высокий уровень общего IgE является независимым прогностическим фактором рецидива IgG4-АЗ (5), очень немногочисленные IgE-экспрессирующие В-клетки и плазматические клетки находятся в пораженных тканях, предполагая, что сывороточный IgE является скорее иммунологическим сопутствующим, чем патологическим, симптомом (6).