Болезнь Педжета

Около 10% пациентов с болезнью Педжета имеют мутации гена SQSTM1 (секвестосома-1), приводящее к повышению активности ядерного фактора каппа-B, что увеличивает активность остеокластов (1, 2). Было идентифицировано несколько других мутаций, связанных с болезнью Педжета, многие из которых влияют на сигнальный путь RANK (рецепторный активатор ядерного фактора каппа-B), который является критическим для образования и активности остеокластов.

Была предложена вирусная этиология, как при кори, потому что при электронной микроскопии были обнаружены ядерные включения в поврежденных остеокластах, аналогичные тем, которые наблюдаются в клетках, инфицированных парамиксовирусом. Вирусная этиология остается спорной, но предполагают, что у генетически предрасположенного пациента неустановленный пока вирус индуцирует аномальную активность остеокластов.