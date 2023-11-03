Энтезопатия ахиллова сухожилия - это боль, которая возникает в месте крепления ахиллова сухожилия к задневерхней стороне пяточной кости. Диагноз ставится на основе клинических данных. Рентгенограммы в боковой проекции могут показать энтезофиты (костные шпоры). Лечение проводят с помощью растяжения, ортезов и применения вкладышей под пятку.
(См. также Обзор болезней стопы и голеностопного сустава (Overview of Foot and Ankle Disorders)).
Причиной энтезопатии ахиллова сухожилия является хроническое натяжение ахиллова сухожилия у пяточной кости. Предрасполагающие факторы – сокращение и укорочение икроножных мышц в результате малоподвижного образа жизни, ожирения, физических перегрузок. Энтезопатия может быть обусловлена спондилоартропатией. Фторхинолоновые антибиотики повышают риск тендинопатии ахиллова сухожилия или разрыва сухожилия, особенно у людей старше 60 лет.
Характерна боль при ходьбе в области задней поверхности пятки, непосредственно под краем обуви. Диагностическое значение для пациентов с такими симптомами имеет выявление болезненности при пальпации сухожилия в месте его прикрепления к пяточной кости. Пассивное тыльное сгибание стопы во время пальпации обычно усиливает боль. Рецидивирующий и особенно многоочаговый энтезит требует дополнительного обследования (сбор анамнеза, инструментальное исследование) для исключения спондилоартропатии.
Лечение энтезопатии ахиллова сухожилия
Растяжение, ортезы, прокладки под пятку
При наличии: лечение спондилоартропатии
Физическая терапия имеет важное значение для программы физической тренировки на дому, направленной на растяжение икроножных мышц. Упражнения следует выполнять в течение 10 минут от 2 до 3 раз в день. Стоя лицом к стене на расстоянии вытянутой руки при разогнутых коленных суставах и тыльном сгибании стоп под собственным весом, больной делает усилие, направленное кзади, чтобы растянуть икроножные мышцы (растяжение икроножной мышцы в положении стоя). Чтобы уменьшить нагрузку на ахиллово сухожилие, больной, перед тем как встать после отдыха, должен в течение 1 минуты совершать в полном объеме движения стопой в голеностопном суставе. Следует также использовать ночное растяжение с помощью ортезов для профилактики контрактур.
Ношение подпяточников позволяет снизить нагрузку на сухожилие и уменьшить боль. Даже если боль возникает только в одной из пяток, вкладыши должны быть использованы для обеих пяток для профилактики нарушений походки и, возможно, возникновения вторичных (компенсаторных) болей в области бедра и в пояснице.
У пациентов с энтезопатией ахиллова сухожилия, связанной с основной предрасполагающей спондилоартропатией, эффективным может быть лечение нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) или биологическими агентами (например, ингибитором ФНО).
Для более резистентных форм энтезопатии ахиллова сухожилия может быть рекомендована экстракорпоральная импульсно-активационная терапия (ЭИАТ), также известная как экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ). При ЭУВТ происходит целенаправленная подача низкочастотных импульсных волн с помощью карманного аппликатора. Волна импульсного давления является безопасным неинвазивным методом, при котором, как считается, стимулируется обмен веществ и усиливается кровообращение, что в свою очередь помогает восстанавливаться поврежденной ткани и ускорять ее заживление. Некоторые данные свидетельствуют об улучшении симптомов и функциональных исходов при применении EPAT-терапии (1); тем не менее необходимы дополнительные высококачественные доказательства для определения продолжительности и частоты лечения (2).
Справочные материалы по лечению
1. Rompe JD, Furia J, Maffulli N: Eccentric loading compared with shock wave treatment for chronic insertional Achilles tendinopathy. A randomized, controlled trial. J Bone Joint Surg Am 90(1):52-61, 2008. doi:10.2106/JBJS.F.01494
2. Fan Y, Feng Z, Cao J, Fu W: Efficacy of extracorporeal shock wave therapy for Achilles tendinopathy: a meta-analysis. Orthop J Sports Med 8(2):2325967120903430, 2020. Published 2020 Feb 27. doi:10.1177/2325967120903430