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Энтезопатия ахиллова сухожилия

Авторы:James C. Connors, DPM, Kent State University College of Podiatric Medicine
Проверено/пересмотрено нояб. 2023

Энтезопатия ахиллова сухожилия - это боль, которая возникает в месте крепления ахиллова сухожилия к задневерхней стороне пяточной кости. Диагноз ставится на основе клинических данных. Рентгенограммы в боковой проекции могут показать энтезофиты (костные шпоры). Лечение проводят с помощью растяжения, ортезов и применения вкладышей под пятку.

(См. также Обзор болезней стопы и голеностопного сустава (Overview of Foot and Ankle Disorders)).

Причиной энтезопатии ахиллова сухожилия является хроническое натяжение ахиллова сухожилия у пяточной кости. Предрасполагающие факторы – сокращение и укорочение икроножных мышц в результате малоподвижного образа жизни, ожирения, физических перегрузок. Энтезопатия может быть обусловлена спондилоартропатией. Фторхинолоновые антибиотики повышают риск тендинопатии ахиллова сухожилия или разрыва сухожилия, особенно у людей старше 60 лет.

Характерна боль при ходьбе в области задней поверхности пятки, непосредственно под краем обуви. Диагностическое значение для пациентов с такими симптомами имеет выявление болезненности при пальпации сухожилия в месте его прикрепления к пяточной кости. Пассивное тыльное сгибание стопы во время пальпации обычно усиливает боль. Рецидивирующий и особенно многоочаговый энтезит требует дополнительного обследования (сбор анамнеза, инструментальное исследование) для исключения спондилоартропатии.

Лечение энтезопатии ахиллова сухожилия

Физическая терапия имеет важное значение для программы физической тренировки на дому, направленной на растяжение икроножных мышц. Упражнения следует выполнять в течение 10 минут от 2 до 3 раз в день. Стоя лицом к стене на расстоянии вытянутой руки при разогнутых коленных суставах и тыльном сгибании стоп под собственным весом, больной делает усилие, направленное кзади, чтобы растянуть икроножные мышцы (растяжение икроножной мышцы в положении стоя). Чтобы уменьшить нагрузку на ахиллово сухожилие, больной, перед тем как встать после отдыха, должен в течение 1 минуты совершать в полном объеме движения стопой в голеностопном суставе. Следует также использовать ночное растяжение с помощью ортезов для профилактики контрактур.

Ношение подпяточников позволяет снизить нагрузку на сухожилие и уменьшить боль. Даже если боль возникает только в одной из пяток, вкладыши должны быть использованы для обеих пяток для профилактики нарушений походки и, возможно, возникновения вторичных (компенсаторных) болей в области бедра и в пояснице.

У пациентов с энтезопатией ахиллова сухожилия, связанной с основной предрасполагающей спондилоартропатией, эффективным может быть лечение нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) или биологическими агентами (например, ингибитором ФНО).

Для более резистентных форм энтезопатии ахиллова сухожилия может быть рекомендована экстракорпоральная импульсно-активационная терапия (ЭИАТ), также известная как экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ). При ЭУВТ происходит целенаправленная подача низкочастотных импульсных волн с помощью карманного аппликатора. Волна импульсного давления является безопасным неинвазивным методом, при котором, как считается, стимулируется обмен веществ и усиливается кровообращение, что в свою очередь помогает восстанавливаться поврежденной ткани и ускорять ее заживление. Некоторые данные свидетельствуют об улучшении симптомов и функциональных исходов при применении EPAT-терапии (1); тем не менее необходимы дополнительные высококачественные доказательства для определения продолжительности и частоты лечения (2).

Справочные материалы по лечению

  1. 1. Rompe JD, Furia J, Maffulli N: Eccentric loading compared with shock wave treatment for chronic insertional Achilles tendinopathy. A randomized, controlled trial. J Bone Joint Surg Am 90(1):52-61, 2008. doi:10.2106/JBJS.F.01494

  2. 2. Fan Y, Feng Z, Cao J, Fu W: Efficacy of extracorporeal shock wave therapy for Achilles tendinopathy: a meta-analysis. Orthop J Sports Med 8(2):2325967120903430, 2020. Published 2020 Feb 27. doi:10.1177/2325967120903430

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