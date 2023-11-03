Энтезопатия ахиллова сухожилия

Растяжение, ортезы, прокладки под пятку

При наличии: лечение спондилоартропатии

Физическая терапия имеет важное значение для программы физической тренировки на дому, направленной на растяжение икроножных мышц. Упражнения следует выполнять в течение 10 минут от 2 до 3 раз в день. Стоя лицом к стене на расстоянии вытянутой руки при разогнутых коленных суставах и тыльном сгибании стоп под собственным весом, больной делает усилие, направленное кзади, чтобы растянуть икроножные мышцы (растяжение икроножной мышцы в положении стоя). Чтобы уменьшить нагрузку на ахиллово сухожилие, больной, перед тем как встать после отдыха, должен в течение 1 минуты совершать в полном объеме движения стопой в голеностопном суставе. Следует также использовать ночное растяжение с помощью ортезов для профилактики контрактур.

Растягивание икроножной мышцы ... Видео

Ношение подпяточников позволяет снизить нагрузку на сухожилие и уменьшить боль. Даже если боль возникает только в одной из пяток, вкладыши должны быть использованы для обеих пяток для профилактики нарушений походки и, возможно, возникновения вторичных (компенсаторных) болей в области бедра и в пояснице.

У пациентов с энтезопатией ахиллова сухожилия, связанной с основной предрасполагающей спондилоартропатией, эффективным может быть лечение нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) или биологическими агентами (например, ингибитором ФНО).

Для более резистентных форм энтезопатии ахиллова сухожилия может быть рекомендована экстракорпоральная импульсно-активационная терапия (ЭИАТ), также известная как экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ). При ЭУВТ происходит целенаправленная подача низкочастотных импульсных волн с помощью карманного аппликатора. Волна импульсного давления является безопасным неинвазивным методом, при котором, как считается, стимулируется обмен веществ и усиливается кровообращение, что в свою очередь помогает восстанавливаться поврежденной ткани и ускорять ее заживление. Некоторые данные свидетельствуют об улучшении симптомов и функциональных исходов при применении EPAT-терапии (1); тем не менее необходимы дополнительные высококачественные доказательства для определения продолжительности и частоты лечения (2).