Сесамоидит характеризуется болью в сесамовидных костях, расположенных под головкой 1-ой плюсневой кости, что может сопровождаться их воспалением или переломом. Диагноз обычно ставится на основе клинических данных. Лечение сводится к ношению ортопедической обуви и биопротезированию.
Image courtesy of James C. Connors, DPM.
Сесамоидит является распространенной причиной метатарзалгии. Две полулунные сесамовидные кости расположены в толще сухожилия короткого сгибателя большого пальца стопы и участвуют в обеспечении локомоторной функции стопы. Медиально расположена большеберцовая сесамовидная и латерально – малоберцовая сесамовидная кость. Травма или смещение сесамовидных костей при повреждении стопы (например, латеральное смещение сесамовидной кости при отклонении большого пальца кнаружи) может привести к появлению болей. Сесамоидит особенно часто встречается у танцоров, бегунов, и людей с куполовидной стопой, или при использовании обуви с высоким каблуком. Многие люди с бурситом большого пальца стопы имеют большеберцовый сесамоидит. Иногда клинически её можно спутать с подагрой.
(См. также Обзор болезней стопы и голеностопного сустава (Overview of Foot and Ankle Disorders)).
Кости стопы
Симптомы и признаки сесамоидита
Боль при сесамоидитах возникает ниже головки 1-ой плюсневой кости; обычно боль усиливается при вставании или при ношении мягкой обуви на тонкой подошве или на высоких каблуках. Иногда при появлении воспаления наблюдаются умеренная припухлость и повышение местной температуры, реже – покраснение, которые могут распространяться медиально и производить впечатление поражения первого плюснефалангового сустава. Перелом сесамовидной кости также приводит к появлению боли, умеренной припухлости и, возможно, воспаления.
Диагностика сесамоидита
Клиническая оценка
Артроцентез применяется если есть кольцевое опухание сустава
Визуализация при подозрении на перелом, остеоартрит или смещение
При тыльном сгибании стопы и большого пальца необходимо проведение осмотра головок плюсневых костей и пальпации каждой из них по отдельности. Отмечается болезненность сесамовидных костей, особенно со стороны большеберцовой кости. Гиперкератоз, который может проявляться в виде мозолей или кожных разрастаний, может также провоцировать боль.
При развитии воспаления и циркулярного отека в области первого плюснефалангового сустава может потребоваться выполнение пункции для исключения подагры и инфекционного артрита.
Рентгенологическое исследование показано при подозрении на перелом, остеоартроз, смещение сесамовидных костей. Сесамовидные кости, разделенные на фрагменты прослойками хрящевой или фиброзной ткани, могут при рентгенографии демонстрировать признаки перелома. Если применение рентгенографии дало нечеткие результаты, для диагностики показана МРТ.
Лечение сесамоидита
Новая обувь, ортезы
У пациентов с сесамоидитом может быть достаточным просто не носить обувь, которая вызывает боль. Если симптомы сесамоидита сохраняются, назначаются разгрузочные подушечки, обувь с толстой подошвой и ортопедические приспособления, которые помогают снизить давление на сесамовидную кость. При переломах без смещения успешной может оказаться консервативная терапия, предусматривающая иммобилизацию сустава (возможно использование плоской жесткой ортопедической обуви).
Эффективными могут быть нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и инъекции кортикостероидов с местным анестетиком (см. Рекомендации по использованию инъекций кортикостероидов). Хирургическое удаление сесамовидной кости показано при отсутствии эффекта консервативной терапии, однако сведения о его эффективности противоречивы, поскольку оперативное вмешательство способно вызвать биомеханические и двигательные нарушения стопы. При наличии воспаления показано проведение консервативного лечения в сочетании с местным введением смеси глюкокортикоида и анестетика.
Основные положения
Танцоры, бегуны и люди, которые имеют куполообразную стопу, при ношении обуви на высоких каблуках или при наличии бурсита, имеют склонность к развитию боли сесамоидной косточки под головкой 1-го плюсневого пальца.
Боль усиливается при нагрузке на ногу, особенно при ношении определенного типа обуви.
Диагноз ставится на основании клинических данных; исключить инфекцию и подагру можно с помощью анализа синовиальной жидкости при наличии отека, а исключить возможный перелом — с помощью рентгенографии и иногда МРТ.
Пациенту назначают новую обувь на толстой подошве, разгрузочные подушечки и ортопедические стельки, которые уменьшают давление на сесамовидные кости или и то и другое.