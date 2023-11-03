Сесамоидит

Клиническая оценка

Артроцентез применяется если есть кольцевое опухание сустава

Визуализация при подозрении на перелом, остеоартрит или смещение

При тыльном сгибании стопы и большого пальца необходимо проведение осмотра головок плюсневых костей и пальпации каждой из них по отдельности. Отмечается болезненность сесамовидных костей, особенно со стороны большеберцовой кости. Гиперкератоз, который может проявляться в виде мозолей или кожных разрастаний, может также провоцировать боль.

При развитии воспаления и циркулярного отека в области первого плюснефалангового сустава может потребоваться выполнение пункции для исключения подагры и инфекционного артрита.

Рентгенологическое исследование показано при подозрении на перелом, остеоартроз, смещение сесамовидных костей. Сесамовидные кости, разделенные на фрагменты прослойками хрящевой или фиброзной ткани, могут при рентгенографии демонстрировать признаки перелома. Если применение рентгенографии дало нечеткие результаты, для диагностики показана МРТ.

Как проводить исследование сто... Видео