Подошвенный фиброматоз представляет собой доброкачественную пролиферативную опухоль подошвенной фасции.
(См. также Обзор болезней стопы и голеностопного сустава (Overview of Foot and Ankle Disorders)).
При подошвенном фиброматозе фиброзные узелки вдоль подошвенной фасции лучше всего видны при дорсифлексии стопы. У большинства пациентов обнаруживают ладонные бугорки, обычно расположенные на 4-м пястно-фаланговом суставе. Отмечены случаи взаимосвязи с сахарным диабетом, эпилепсией, и алкоголизмом, которые могут быть случайными.
Лечение подошвенного фиброматоза
При наличии клинических проявлений – ортезы
Иногда инъекции кортикостероидов
Лечение подошвенного фиброматоза обычно не требуется до тех пор, пока узлы не становятся достаточно большими, чтобы вызвать боль при нагрузке. Если возникают такие изменения, то нагрузку можно перераспределить с помощью ортезов, разгрузив пораженные участки. Можно попробовать сделать инъекции кортикостероидов непосредственно в узел (см. Соображения по применению инъекций кортикостероидов).
Хирургическое лечение обычно приводит к рецидиву; иногда болезненный рубец требует дальнейшего хирургического вмешательства. Чрезмерное удаление фасций также может привести к непреднамеренной нестабильности стопы и потере высоты свода.