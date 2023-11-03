Подошвенный фиброматоз

При наличии клинических проявлений – ортезы

Иногда инъекции кортикостероидов

Лечение подошвенного фиброматоза обычно не требуется до тех пор, пока узлы не становятся достаточно большими, чтобы вызвать боль при нагрузке. Если возникают такие изменения, то нагрузку можно перераспределить с помощью ортезов, разгрузив пораженные участки. Можно попробовать сделать инъекции кортикостероидов непосредственно в узел (см. Соображения по применению инъекций кортикостероидов).

Хирургическое лечение обычно приводит к рецидиву; иногда болезненный рубец требует дальнейшего хирургического вмешательства. Чрезмерное удаление фасций также может привести к непреднамеренной нестабильности стопы и потере высоты свода.