Передний бурсит ахиллова сухожилия

Клиническая оценка и рентгенологическое исследование

Как проводить исследование сто... Видео

Проведение обследования лодыжк... Видео

Перелом латерального бугорка заднего отростка таранной кости обычно приводит к появлению болезненности в месте прикрепления ахиллова сухожилия к пяточной кости. Дифференциальную диагностику перелома и бурсита проводят на основе локализации повышения местной температуры и отечности по ходу сухожилия и боли, преимущественно в мягких тканях. Кроме того, попеременные надавливания на обе стороны перед ахилловым сухожилием, осуществляемые при помощи большого и указательного пальца, вызывают боль. В дифференциальную диагностику включают наличие симптоматического синдрома os trigonum, а также тендинопатии длинного сгибателя большого пальца стопы (1).

Radiographs are taken to rule out fracture and to reveal erosive calcaneal changes characteristic of chronic rheumatoid arthritis, gout, or other systemic rheumatic diseases. Различить перелом заднего отростка таранной кости и синдром os trigonum помогает МРТ.