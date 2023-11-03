Передний бурсит ахиллова сухожилия

Стелька/защита проблемной зоны, обувь с открытым задником

Интрабурсальные инъекции растворимого кортикостероидного препарата/раствора анестетика

Для пациентов с бурситом могут быть эффективны инъекция смеси кортикостероида с анестетиком, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и согревающие или холодные компрессы. Необходимо следить за тем, чтобы вводить инъекции только в бурсальную сумку, а не в само сухожилие, поскольку инъекции в сухожилие могут привести к ослаблению или надрыву сухожилия, что предрасполагает к последующему его разрыву (см. Рекомендации по использованию инъекций кортикостероидов).