Передний ахиллобурсит представляет собой воспаление ретроахилловой синовиальной сумки, расположенной кпереди (глубоко) от места прикрепления ахиллова сухожилия к пяточной кости. Диагностика основывается на клинических данных. Лечение может проводиться с использованием локальных инъекций.
(См. также Обзор болезней стопы и голеностопного сустава (Overview of Foot and Ankle Disorders)).
Бурсит пятки
В норме, есть лишь одна пяточная синовиальная сумка, располагающаяся между ахилловым сухожилием и пяточной костью. Эта околосуставная полость может стать воспаленной, отечной и болезненной, в результате чего развивается передний бурсит ахиллова сухожилия.
Бурсит развивается в результате трения/раздражения, травмы (например, вызванной ношением жесткой или неверно подобранной обуви) или артрита (например, ревматоидного артрита, подагры). В редких случаях тяжелое воспаление может приводить к формированию мелких эрозий пяточной кости.
Симптомы и признаки переднего бурсита ахиллова сухожилия
Симптомы и признаки бурсита вследствие травмы или подагры развиваются быстро; но, если их причиной являются другие системные заболевания (например, ревматоидный артрит), то они развиваются постепенно. Наиболее часты жалобы на боль, припухлость и повышение местной температуры задней поверхности пятки, затруднения при ходьбе и ношении обуви. Отмечается болезненность сумки. Вначале наблюдается отечность, локализованная перед местом прикрепления ахиллова сухожилия, но со временем она распространяется в медиальном и латеральном направлениях.
Диагностика переднего бурсита ахиллова сухожилия
Клиническая оценка и рентгенологическое исследование
Перелом латерального бугорка заднего отростка таранной кости обычно приводит к появлению болезненности в месте прикрепления ахиллова сухожилия к пяточной кости. Дифференциальную диагностику перелома и бурсита проводят на основе локализации повышения местной температуры и отечности по ходу сухожилия и боли, преимущественно в мягких тканях. Кроме того, попеременные надавливания на обе стороны перед ахилловым сухожилием, осуществляемые при помощи большого и указательного пальца, вызывают боль. В дифференциальную диагностику включают наличие симптоматического синдрома os trigonum, а также тендинопатии длинного сгибателя большого пальца стопы (1).
Radiographs are taken to rule out fracture and to reveal erosive calcaneal changes characteristic of chronic rheumatoid arthritis, gout, or other systemic rheumatic diseases. Различить перелом заднего отростка таранной кости и синдром os trigonum помогает МРТ.
Справочные материалы по диагностике
1. McAlister JE, Urooj U: Os Trigonum Syndrome. Clin Podiatr Med Surg 38(2):279-290, 2021. doi:10.1016/j.cpm.2020.12.011
Лечение переднего бурсита ахиллова сухожилия
Стелька/защита проблемной зоны, обувь с открытым задником
Интрабурсальные инъекции растворимого кортикостероидного препарата/раствора анестетика
Для пациентов с бурситом могут быть эффективны инъекция смеси кортикостероида с анестетиком, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и согревающие или холодные компрессы. Необходимо следить за тем, чтобы вводить инъекции только в бурсальную сумку, а не в само сухожилие, поскольку инъекции в сухожилие могут привести к ослаблению или надрыву сухожилия, что предрасполагает к последующему его разрыву (см. Рекомендации по использованию инъекций кортикостероидов).