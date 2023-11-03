Молоткообразная деформация пальца стопы

Молоткообразная деформация пальцев стопы является результатом дисбаланса сухожилий разгибателей и сгибателей пальцев, что, как правило, вызывает контрактуру в проксимальных межфаланговых суставах. Она прогрессирует до жесткой Z-образной деформации, которая может привести к дорсальному подвывиху и возможному вывиху в плюснефаланговом суставе. Диагноз ставится на основе клинических данных. Рентгенография с нагрузкой помогает определить тяжесть заболевания. Лечение заключается в модификации обуви, наложении тейпов/шинирования и/или использовании ортопедических стелек.

(См. также Обзор болезней стопы и голеностопного сустава (Overview of Foot and Ankle Disorders)).

Обычно причиной молоткообразной деформации пальцев является дисбаланс сухожилий, что приводит к смещению суставных поверхностей. Этот дисбаланс может возникнуть в результате травмы или из-за генетической предрасположенности к неправильной биомеханике стопы и контрактурам сухожилий. Ревматоидный артрит и такие неврологические заболевания, как болезнь Шарко–Мари–Тута (см. Наследственные невропатии), также могут приводить к этой деформации. Наиболее часто развивается деформация 2-го пальца (см. рисунок Молоткообразный палец). Второй палец стопы обычно становится молоткообразным в результате удлинения второй плюсневой кости, а также из-за сдавливания вследствие чрезмерно отведенного большого пальца (вальгусной деформации 1-го пальца стопы, или бурсита большого пальца стопы). Аномально длинные пальцы часто являются предпосылкой для развития молоткообразной деформации.

Рентгенограмма вальгусной деформации большого пальца стопы с молотко... Изображение Images courtesy of James C. Connors, DPM.

При молоткообразной деформации пальцев часто развиваются болезненные мозоли, особенно на тыльной стороне проксимального межфалангового сустава или тыльной боковой стороне пятого пальца. Реактивные добавочные сумки, часто образующиеся под мозолями, могут воспаляться. На подошвенной поверхности, прилегающей к головке плюсневой кости, могут образовываться мозоли. По мере того, как деформация становится более жесткой, измененная функция пальца создает ретроградную силу скручивания в головке плюсневой кости, вызывая чрезмерное подошвенное давление во время ходьбы. Это приводит к сагиттальной и поперечной плоскостным деформациям пальца в плюснефаланговом суставе.

Симптомы деформации по типу молотковидного пальца стопы включают боли при ношении обуви, особенно с острым носком; в некоторых случаях наблюдается метатарзалгия.

Диагностика деформации молоткообразного пальца стопы является клинической. Суставы обследуются на наличие сопутствующего артрита (например, ревматоидного артрита — см. Диагностика ревматоидного артрита).

Как проводить исследование сто... Видео

Проведение обследования лодыжк... Видео

Молоткообразный палец стопы