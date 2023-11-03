Межпальцевая неврома характеризуется болью вокруг головок плюсневых костей или пальцев ног, наиболее часто в третьем межплюсневом пространстве, но может возникать и в других (т.е. в первом, втором или четвертом) или нескольких межплюсневых пространствах.

Ранняя межпальцевая неврома связана с острым воспалительным процессом и часто вызывает периодическую легкую боль или дискомфорт в области подушечек стопы, обычно при ношении определенной обуви, например, слишком узкой в передней части. Невралгия обычно бывает односторонней, но иногда может быть и двусторонней.

По мере прогрессирования заболевания развивается периневральный фиброз. Боль усиливается, часто усугубляясь ощущениями жжения, стреляющим характером боли, или парестезией. В такое время пациенты обычно не могут носить большинство видов обуви с закрытым носком. При ходьбе пациенты часто испытывают ощущение камешка в обуви, которую они снимают для облегчения состояния.