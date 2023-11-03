Задний бурсит ахиллова сухожилия

Модификация обуви

Для больных с задним бурситом ахиллова сухожилия важную роль играет ношение тщательно подобранной обуви с низким каблуком. Под пятку следует подложить пористую резину или войлок для поднятия ее так, чтобы синовиальная сумка не соприкасалась с задником обуви. В некоторых случаях полезно применение защитных гелевых подушечек между пяткой и задником обуви, либо ношение обуви без задника до тех пор, пока не утихнет воспаление. Ортезы для стопы могут повышать стабильность ее заднего отдела и помогают уменьшить раздражающие движения заднего отдела пяточной кости при ходьбе.

Временное облегчение приносят согревающие или холодные компрессы, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), введение в сумку смеси кортикостероида и местного анестетика, при этом следует остерегаться введения раствора в толщу ахиллова сухожилия (см. Рекомендации по использованию инъекций кортикостероидов). Изредка может быть необходимым хирургическое удаление части нижележащей кости, с целью уменьшения травматизации мягких тканей.