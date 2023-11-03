Задний ахиллобурсит представляет собой воспаление синовиальной сумки, формирующееся в результате давления обувью и расположенной в области верхнего края ее задника, между кожей и ахилловым сухожилием. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение при помощи изменения вида обуви.
(См. также Обзор болезней стопы и голеностопного сустава (Overview of Foot and Ankle Disorders)).
Задний бурсит ахиллова сухожилия возникает главным образом у молодых женщин. Фактором риска является ношение обуви с высоким каблуком. Другим фактором риска является костный выступ (деформация Хаглунда) на пяточной кости. Такая деформация может стать причиной воспаления синовиальной сумки при постоянном раздражении о твердый задник обуви.
Симптомы и признаки заднего бурсита ахиллова сухожилия
Симптомы и признаки заднего ахиллобурсита развиваются в области верхнего заднего края обуви. Вначале возникают эритема, боль и локальное повышение температуры. Позднее в этом месте появляются поверхностные эрозии кожного покрова. После нескольких месяцев или дольше, развивается флюктуирующий, чувствительный, кистозный узелок, диаметром от 1 до 3 см. Он имеет красноватый или телесный цвет. В хронических случаях, синовиальная сумка становится фиброзной и кальцифицированной.
Диагностика заднего бурсита ахиллова сухожилия
Симптомы и мелкие узелки красноватого, телесного цвета или же узелки характерного при эритеме пунцового цвета
Наличие небольших красноватых, телесного цвета узелков или узелков характерного при эритеме пунцового цвета у пациента с симптомами, характерными для заднего бурсита ахиллова сухожилия, является диагностическим. Изредка в области заднего верхнего края обуви развивается ксантома ахиллова сухожилия, но она бывает розовой и бессимптомной. Энтезопатия ахиллова сухожилия в основном вызывает боли в месте его прикрепления, но боль также может появляться по верхнему заднему краю обуви. Энтезопатию можно отличить по отсутствию изменений мягких тканей.
Лечение заднего бурсита ахиллова сухожилия
Модификация обуви
Для больных с задним бурситом ахиллова сухожилия важную роль играет ношение тщательно подобранной обуви с низким каблуком. Под пятку следует подложить пористую резину или войлок для поднятия ее так, чтобы синовиальная сумка не соприкасалась с задником обуви. В некоторых случаях полезно применение защитных гелевых подушечек между пяткой и задником обуви, либо ношение обуви без задника до тех пор, пока не утихнет воспаление. Ортезы для стопы могут повышать стабильность ее заднего отдела и помогают уменьшить раздражающие движения заднего отдела пяточной кости при ходьбе.
Временное облегчение приносят согревающие или холодные компрессы, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), введение в сумку смеси кортикостероида и местного анестетика, при этом следует остерегаться введения раствора в толщу ахиллова сухожилия (см. Рекомендации по использованию инъекций кортикостероидов). Изредка может быть необходимым хирургическое удаление части нижележащей кости, с целью уменьшения травматизации мягких тканей.