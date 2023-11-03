Бурсит большого пальца стопы

Обувь с широким носком, прокладки, ортопедические стельки

Иногда хирургическое лечение осложнений

Легкий дискомфорт может быть ликвидирован ношением обуви с широкими носами или сделанной из эластичного материала. Если нет, то накладки на место бурсита могут защитить болезненную область. Также можно попробовать межпальцевую перегородку. Ортопедические стельки также помогают перераспределить и уменьшить давление на пораженный сустав.

Если консервативное лечение неэффективно, должно быть рассмотрено хирургическое вмешательство, направленное на коррекцию аномальных костных изменений и восстановление подвижности суставов. Если пациент с бурситом большого пальца стопы не желает носить обувь с широким носком, ему может быть предложено хирургическое лечение; однако пациенты должны быть осведомлены о ношении ортопедических устройств после операции для уменьшения риска рецидива.

При сопутствующем бурсите аспирация из полости синовиальной сумки и введение туда кортикостероидов может облегчить боль (см. Рекомендации по применению инъекций кортикостероидов).

При боли в суставах обезболивание могут обеспечить пероральные нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) или внутрисуставная инъекция раствора кортикостероида/анестетика.

При деформирующем остеоартрозе первого пальца стопы, или тугоподвижности первого плюснефалангового сустава первого пальца стопы (в англоязычной литературе hallux limitus или hallux rigidus) лечение, как правило, состоит в ношении ортопедической обуви или обуви, уменьшающей подвижность первого плюснефалангового сустава. У некоторых пациентов отмечалось облегчение боли после инъекции кортикостероида. Иногда целесообразным для пациентов с болью, рефрактерной к консервативным мерам, может быть хирургическое вмешательство (например, остеотомия, артродез).