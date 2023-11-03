Заболевание сопровождается выступанием медиальной части головки 1-ой плюсневой кости. Причиной его являются частые аномалии положения 1-ой плюсневой кости или большого пальца, в частности вальгусная деформация последнего. Нестабильность в области первого предплюсне-плюсневого сустава позволяет вращаться плюсневой кости во фронтальной плоскости, что приводит к деформации большого пальца стопы в поперечной плоскости и его наклону в латеральном направлении. Часто развивается вторичный остеоартроз и шпоры. Заболевание может проявляться болью и покраснением, бурситом сумки, расположенной медиальнее сустава, и синовитом. Диагноз обычно ставится на основе клинических данных. Лечение обычно включает ношение обуви с широким носом, использовании защитных прокладок и ортопедических стелек. Для лечения бурсита или синовиита можно использовать инъекции кортикостероидов. При наличии рефрактерной боли и трудностях при передвижении может рассматриваться хирургическое вмешательство.
(См. также Обзор болезней стопы и голеностопного сустава (Overview of Foot and Ankle Disorders)).
Предрасполагающими факторами могут быть чрезмерная пронация стопы, ношение тесной обуви с острым носком, а иногда травмы или генетическая предрасположенность. Отсутствие адекватного контакта суставных поверхностей влечет за собой развитие остеоартроза с эрозированием хряща и формированием экзостозов, что приводит к ограничению движений в суставе или их невозможности. В поздних стадиях развивается синовит, вызывающий припухлость сустава. Тесная обувь может усугубить симптомы, а медиально от суставного выступа может образоваться адвентициальная бурса, которая может стать болезненной, отекшей и воспаленной (см. рис. Бурсит большого пальца стопы).
Image courtesy of James C. Connors, DPM.
Бурсит большого пальца стопы
Бурсит большого пальца стопы (вальгусная деформация большого пальца стопы) – это боковое отклонение большого пальца стопы (первого пальца стопы) на первой плюсневой кости.
Симптомы и признаки бурсита
Начальным симптомом костного нароста может быть боль в области выступающего сустава при ношении определенных видов обуви. Капсула сустава может быть болезненной на любой стадии заболевания. Более поздние симптомы могут включать болезненную, теплую, эритематозную, кистозную, подвижную, флюктуирующую припухлость, расположенную медиально (адвентициальный бурсит), а также припухлость и легкое воспаление, затрагивающее весь сустав, которое имеет более окружной характер. Кроме того, возможны ограничение пассивных движений в суставе, его болезненность с дорсолатеральной стороны и увеличение тыльного сгибания дистальной фаланги.
Диагностика вальгусной деформации большого пальца стопы ("косточки")
Клиническая оценка
Диагноз вальгусной деформации большого пальца стопы является клиническим, она легко распознается при объективном обследовании.
Наличие острой интенсивной боли по окружности, ощущение тепла, появление отека и эритемы позволяет предположить альтернативные диагнозы, такие как подагрический артрит или инфекционный артрит, что может потребовать исследования синовиальной жидкости. Если поражены несколько суставов, следует также исключить подагру или другое системное ревматическое заболевание.
Для диагностических целей рентгенограмма, как правило, не требуется, но для определения степени и тяжести повреждения первого плюснефалангового сустава может быть эффективным получение рентгенограммы стопы с нагрузкой. Предполагаемые результаты включают сужение суставной щели и костные шпоры, простирающиеся от головки плюсневой, а иногда и от основания проксимальной фаланги. На рентгенограмме в переднезадней проекции первая плюсневая кость будет отклоняться медиально, что приводит к тому, что головка плюсневой кости становится заметной в медиальной части мягких тканей. Большой палец стопы отклонен вбок, что вызывает чрезмерную нагрузку на суставную поверхность боковой части головки плюсневой кости. В межплюсневом пространстве появится латеральная часть сесамовидной кости. Большой палец стопы может опираться на второй палец, а в случаях тяжелой деформации перекрывать его.
Лечение вальгусной деформации большого пальца стопы
Обувь с широким носком, прокладки, ортопедические стельки
Иногда хирургическое лечение осложнений
Легкий дискомфорт может быть ликвидирован ношением обуви с широкими носами или сделанной из эластичного материала. Если нет, то накладки на место бурсита могут защитить болезненную область. Также можно попробовать межпальцевую перегородку. Ортопедические стельки также помогают перераспределить и уменьшить давление на пораженный сустав.
Если консервативное лечение неэффективно, должно быть рассмотрено хирургическое вмешательство, направленное на коррекцию аномальных костных изменений и восстановление подвижности суставов. Если пациент с бурситом большого пальца стопы не желает носить обувь с широким носком, ему может быть предложено хирургическое лечение; однако пациенты должны быть осведомлены о ношении ортопедических устройств после операции для уменьшения риска рецидива.
При сопутствующем бурсите аспирация из полости синовиальной сумки и введение туда кортикостероидов может облегчить боль (см. Рекомендации по применению инъекций кортикостероидов).
При боли в суставах обезболивание могут обеспечить пероральные нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) или внутрисуставная инъекция раствора кортикостероида/анестетика.
При деформирующем остеоартрозе первого пальца стопы, или тугоподвижности первого плюснефалангового сустава первого пальца стопы (в англоязычной литературе hallux limitus или hallux rigidus) лечение, как правило, состоит в ношении ортопедической обуви или обуви, уменьшающей подвижность первого плюснефалангового сустава. У некоторых пациентов отмечалось облегчение боли после инъекции кортикостероида. Иногда целесообразным для пациентов с болью, рефрактерной к консервативным мерам, может быть хирургическое вмешательство (например, остеотомия, артродез).
Основные положения
Чрезмерное разгибание (супинация) голеностопного сустава, ношение тесной обуви с узким носком и иногда травма увеличивают риск появления выступов на медиальной области первого плюснефалангового сустава (бурсита).
Симптомы включают боль, синовиальный или кистозный отек и ограничение пассивного движения в суставе.
Для подтверждения диагноза необходимы данные клинической картины заболевания.
Для определения тяжести деформации эффективна рентгенограмма стопы с нагрузкой.
Первоочередное лечение проводится назначением ношения обуви с широким носком, разделителей пальцев ног, использования вкладышей при бурсите, ортопедических средств, или комбинации этих методов.
Хирургическое вмешательство приберегают для коррекции аномального выравнивания костей и восстановления подвижности суставов, если консервативная терапия не эффективна.