Большеберцовый задний тендиноз и большеберцовый задний теносиновит

На ранней стадии отмечаются периодически возникающие боли позади медиальной лодыжки. Со временем боли становятся более интенсивными, появляется болезненная припухлость позади медиальной лодыжки. Обычное стояние, ходьба, и стояние на пальцах ног становятся трудными. При наличии разрывов сухожилия (например, при хроническом тендинозе), свод стопы может сильно сглаживаться (плоскостопие), и боль может распространяться в подошву стопы.

В случаях хронического тендиноза без разрыва высота медиальной колонны (дуги) постепенно уменьшается. Натяжение ахиллова сухожилия изменяется и приводит к вальгусной деформации заднего отдела стопы, что, в свою очередь, способствует дегенеративным изменениям в подтаранном суставе и прогрессированию артрита. На поздних стадиях голеностопный сустав подвергается артритическим изменениям из-за вальгусной деформации заднего отдела стопы.

При теносиновите боль, как правило, более острая, и сухожилие может утолщаться и отекать, поскольку оно проходит по медиальной лодыжке.