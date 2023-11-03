Болезнь Фрайберга представляет собой аваскулярный некроз головки второй плюсневой кости. Боль наиболее выражена при нагрузке на ногу. Диагноз подтверждается с помощью рентгенологического исследования и МРТ. Лечение включает иммобилизацию, ношение ортезов, а иногда и хирургическое вмешательство.
(См. также Обзор болезней стопы и голеностопного сустава (Overview of Foot and Ankle Disorders)).
Болезнь Фрайберга является распространенной причиной метатарзалгии. Болезнь Фрайберга обусловлена микротравматизацией в области метафиза и зоны роста. Аваскулярный некроз приводит к деформации головка плюсневой кости. Наиболее часто поражается головка 2-ой плюсневой кости. Считается, что болезнь Фрайберга чаще возникает у женщин в пубертатном периоде и у людей с укорочением 1-ой плюсневой кости или удлинением 2-ой плюсневой кости, обусловливающем увеличение давления на головку 2-ой плюсневой кости и сустав. Плюсневый сустав имеет тенденцию к деструкции, и виды деятельности, при которых многократно задействован этот сустав, такие как танцы, бег трусцой или обычный бег, могут ускорить этот процесс.
Кости стопы
Симптомы и признаки болезни Фрайберга
У пациентов с болезнью Фрайберга боль наиболее выражена в передней части стопы возле головки плюсневой кости при нагрузке на ногу, особенно при отталкивании или при ношении обуви на высоком каблуке. Плюснефаланговый сустав также может быть опухшим и иметь ограниченный и болезненный диапазон пассивных движений.
Диагностика болезни Фрайберга
Рентгенография и МРТ
Диагноз болезнь Фрайберга подтверждается результатами рентгенологического исследования. Обычно отмечаются расширение и уплощение головки 2-ой плюсневой кости, а также склероз и неровность контуров плюснефалангового сустава. Результаты МРТ показывают очаговый отек костного мозга в головке плюсневой кости.
Лечение болезни Фрайберга
В остром периоде иммобилизация и разгрузка, затем подбор приемлемой обуви
Иногда хирургическое вмешательство
Уменьшить боль может помочь иммобилизация. Долгосрочная терапия болезни Фрайберга состоит в использовании ортезов и обуви с низким каблуком; возможно применение рокерной подошвы (с утолщением подошвы и заокругленным каблуком) для уменьшения нагрузки на головку второй плюсневой кости и плюснефаланговый сустав.
На ранних стадиях рассматриваются такие хирургические вмешательства, как субхондральное сверление и интерпозиционная артропластика. Для переориентации любого оставшегося жизнеспособного подошвенного суставного хряща показана хирургическая остеотомия. Из-за возникающей в результате переноса на соседние пальцы метатарзалгии хирургического иссечения головки плюсневой кости следует избегать (1).
Справочные материалы по лечению
1. Carmont MR, Rees RJ, Blundell CM: Current concepts review: Freiberg's disease. Foot Ankle Int 30(2):167-176, 2009. doi:10.3113/FAI-2009-0167