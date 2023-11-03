Болезнь Фрайберга

В остром периоде иммобилизация и разгрузка, затем подбор приемлемой обуви

Иногда хирургическое вмешательство

Уменьшить боль может помочь иммобилизация. Долгосрочная терапия болезни Фрайберга состоит в использовании ортезов и обуви с низким каблуком; возможно применение рокерной подошвы (с утолщением подошвы и заокругленным каблуком) для уменьшения нагрузки на головку второй плюсневой кости и плюснефаланговый сустав.

На ранних стадиях рассматриваются такие хирургические вмешательства, как субхондральное сверление и интерпозиционная артропластика. Для переориентации любого оставшегося жизнеспособного подошвенного суставного хряща показана хирургическая остеотомия. Из-за возникающей в результате переноса на соседние пальцы метатарзалгии хирургического иссечения головки плюсневой кости следует избегать (1).