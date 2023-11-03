Апофизит пяточной кости является болезненным отделением пяточного апофиза от тела пятки, который происходит до полного завершения пяточного окостенения. Диагноз ставится на основе клинических данных. Основой терапии является как активное, так и пассивное растяжение ахиллова сухожилия. К вспомогательным мерам относится применение подпяточников/протекторов и использование ортезов или гипсовой повязки.
(См. также Обзор болезней стопы и голеностопного сустава (Overview of Foot and Ankle Disorders)).
Пяточная кость развивается из двух центров окостенения: развитие одного из них начинается с рождением, а другого, как правило, после 8 лет. Оссификация обычно завершается к 15 годам. Хрящевая дезинтеграция при пяточных апофизитах может быть результатом чрезмерного давления на апофиз, осуществляемого измененными из-за контрактур или укороченными икроножными мышцами. Может сыграть определенную роль скачкообразный рост костей без адаптивного удлинения икроножных мышц.
Боли развиваются у пациентов (обычно в возрасте 9-14 лет) с атлетической активностью в анамнезе, особенно у тех, кто использовал обувь без подъема пятки (такую, как кроссовки-марафонки или бутсы); болевые ощущения локализуются по краям пятки и усиливаются при вставании на цыпочки или беге. Иногда наблюдаются местное повышение температуры и отечность.
Диагноз апофизита пяточной кости ставится на основе клинических данных. Рентгенограммы, как правило, не помогают. МРТ может показать отек костного мозга в апофизе, а также ретрокальканеальную сумку.
Лечение апофизита пяточной кости
Пассивное и активное растяжение ахиллова сухожилия
Подпяточники/протекторы и ортезы, или гипсовая повязка
Самое эффективное симптоматическое улучшение обеспечивает как активное, так и пассивное растяжение ахиллова сухожилия.
Начальное лечение заключается в пассивном растяжении стопы при тыльном сгибании, как с согнутым, так и разогнутым коленным суставом, пациент при этом сидит, а на подушечке стопы размещена эластичная лента.
Photos courtesy of James C. Connors, DPM.
Активное растяжение ахиллова сухожилия с помощью растяжения икроножной мышцы в положении стоя может уменьшить напряжение на апофизе пяточной кости.
Для обеспечения защиты пяточной кости (например, в спортивной обуви) можно использовать подпяточники. Вкладыши, которые поднимают пятку, уменьшают боль за счет снижения тяги ахиллова сухожилия. По ночам можно использовать ортезы для пассивного растяжения икроножных мышц, что помогает сохранить подвижность. Отдых, применение холода, изменение вида активности и использование пяточных вкладышей, как правило, облегчают боль. При более тяжелых или неподдающихся лечению случаях, для облегчения боли и растяжения мышц голени может быть использована иммобилизация. Повторное подтверждение важно, потому что симптомы могут длиться несколько месяцев, но быть самопроизвольно разрешающимися.