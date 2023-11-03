Апофизит пяточной кости является болезненным отделением пяточного апофиза от тела пятки, который происходит до полного завершения пяточного окостенения. Диагноз ставится на основе клинических данных. Основой терапии является как активное, так и пассивное растяжение ахиллова сухожилия. К вспомогательным мерам относится применение подпяточников/протекторов и использование ортезов или гипсовой повязки.

(См. также Обзор болезней стопы и голеностопного сустава (Overview of Foot and Ankle Disorders)).

Пяточная кость развивается из двух центров окостенения: развитие одного из них начинается с рождением, а другого, как правило, после 8 лет. Оссификация обычно завершается к 15 годам. Хрящевая дезинтеграция при пяточных апофизитах может быть результатом чрезмерного давления на апофиз, осуществляемого измененными из-за контрактур или укороченными икроножными мышцами. Может сыграть определенную роль скачкообразный рост костей без адаптивного удлинения икроножных мышц.

Боли развиваются у пациентов (обычно в возрасте 9-14 лет) с атлетической активностью в анамнезе, особенно у тех, кто использовал обувь без подъема пятки (такую, как кроссовки-марафонки или бутсы); болевые ощущения локализуются по краям пятки и усиливаются при вставании на цыпочки или беге. Иногда наблюдаются местное повышение температуры и отечность.

Диагноз апофизита пяточной кости ставится на основе клинических данных. Рентгенограммы, как правило, не помогают. МРТ может показать отек костного мозга в апофизе, а также ретрокальканеальную сумку.

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