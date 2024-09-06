Эктопические суправентрикулярные аритмии

Предсердные экстрасистолы (ПЭ), или преждевременные сокращения предсердий (ПСП), – часто встречающиеся эпизодические сокращения. Они могут возникать у здоровых людей с или без провоцирующих факторов (например, кофеин, алкоголь, псевдоэфедрин) или могут быть симптомом сердечно-легочной патологии. Они распространены у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Иногда они вызывают сильное сердцебиение.

Диагноз ставится по электрокардиографии (ЭКГ—см. Рисунок Предсердная экстрасистола [Atrial Premature Beat]).

Предсердная экстрасистолия (ПЭ).

Синусовый ритм с предсердными экстрасистолами (стрелки) Изображение Image courtesy of L. Brent Mitchell, MD.

ПЭ могут проводиться на желудочки нормально, аберрантно или могут не проводиться, обычно после ПЭ следует неполная компенсаторная пауза (1). Аберрантно проведенные ПЭС (обычно с морфологией блокады правой ножки пучка Гиса) следует отличать от преждевременных сокращений желудочкового происхождения.

Иногда ПЭС (предсердные экстрасистолы) у внешне здоровых людей обычно считаются доброкачественными и встречаются почти у каждого человека. Было показано, что частые ПЭС связаны с повышенным риском развития инсульта, смертности от всех причин, смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и фибрилляции предсердий (2, 3). Неизвестно, являются ли эти ассоциации следствием ПЭС, неидентифицированных структурных заболеваний сердца, неидентифицированной фибрилляции предсердий, или же это просто общие для всех факторы риска (например, старение).

Предсердные выскальзывающие сокращения – эктопические предсердные сокращения которые возникают на фоне длинных пауз синусового ритма или синус-ареста. Они могут быть одиночными или множественными; выскальзывающие ритмы из одного очага могут создавать непрерывный ритм (называемый эктопическим или выскальзывающим предсердным ритмом). Частота сердечных сокращений обычно составляет 40–60 ударов в минуту, морфология зубца P обычно отличается, а интервал PR немного короче, чем при синусовом ритме. Ускоренный предсердный ритм (также называемый несинусовым предсердным ритмом) может возникать со скоростью, превышающей частоту синусового ритма, вследствие усиления нормального автоматизма или аномального автоматизма. Ускоренный предсердный ритм отличается от предсердной тахикардии более медленным ритмом с произвольной границей частоты сердечных сокращений (обычно 100 или 120 ударов в минуту).

Узловые выскальзывающие сокращения являются эктопическими сокращениями, которые возникают после длительных синусовых пауз или остановки синусного узла, когда они не прекращаются предсердными выскальзывающими сокращениями. В «узел» входят атриовентрикулярный (AV) узел, пучок Гиса и прилегающие к ним ткани предсердий, которые производят выскальзывающие сокращения, не поддающиеся более точной локализации на ЭКГ. Они могут быть одиночными или множественными; выскальзывающие ритмы из одного узлового очага могут создавать непрерывный ритм (называемый эктопическим или выскальзывающим узловым ритмом). Частота сердечных сокращений обычно медленная (от 35 до 50 ударов в минуту), морфология зубца Р часто показывает активацию предсердия от низкого до высокого уровня (отрицательные зубцы Р в отведениях II, III, aVF), а локализуются зубцы Р непосредственно перед (< 0,1 секунды), во время (скрытые) или сразу после (< 0,1 секунды) комплекса QRS.