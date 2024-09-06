Фибрилляция предсердий и синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW-синдром)

При манифестации синдрома Вольфа-Паркинсона-Вайта антеградное проведение осуществляется через дополнительный путь проведения. Если развивается фибрилляция предсердий, то требуется неотложная медицинская помощь, поскольку может развиться очень частый желудочковый ритм.

(См. также Обзор аритмий и Фибрилляция предсердий).

При манифестации синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта (синдром WPW) антеградное проведение осуществляется через дополнительный путь проведения. Если развивается фибриляция предсердий, нарушается функция регулирования частоты предсердно-желудочкового проведения атриовентрикулярным (АВ) узлом, и возникающая в результате чрезмерная частота желудочкового ритма (иногда от 200 до 300 ударов в минуту) может привести к фибриляция желудочков (см. рисунок Мерцательная аритмия при синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта) и внезапной смерти (1).

У пациентов с дополнительным атриовентрикулярным соединением, которое не проводит в антеградном направлении, отсутствует короткий интервал PR и дельта-волна, характерная для синдрома ВПУ (скрытого синдрома ВПУ). Тем не менее, они все еще могут иметь ортодромную реципрокную атриовентрикулярную суправентрикулярную тахикардию, при которой дополнительное атриовентрикулярное соединение используется в ретроградном направлении, но они не подвержены риску быстрого проведения фибрилляции предсердий, при котором дополнительное атриовентрикулярное соединение используется в антеградном направлении).

Фибрилляция предсердий при синдроме WPW

Общие справочные материалы 1. Klein GJ, Bashore TM, Sellers TD, et al: Ventricular fibrillation in the Wolff-Parkinson-White syndrome. N Engl J Med 301(20):1080–1085, 1979. doi: 10.1056/NEJM197911153012003