Фибрилляция предсердий и синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW-синдром)

При манифестации синдрома Вольфа-Паркинсона-Вайта антеградное проведение осуществляется через дополнительный путь проведения. Если развивается фибрилляция предсердий, то требуется неотложная медицинская помощь, поскольку может развиться очень частый желудочковый ритм.
(См. также Обзор аритмий и Фибрилляция предсердий).
При манифестации синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта (синдром WPW) антеградное проведение осуществляется через дополнительный путь проведения. Если развивается фибриляция предсердий, нарушается функция регулирования частоты предсердно-желудочкового проведения атриовентрикулярным (АВ) узлом, и возникающая в результате чрезмерная частота желудочкового ритма (иногда от 200 до 300 ударов в минуту) может привести к фибриляция желудочков (см. рисунок Мерцательная аритмия при синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта) и внезапной смерти (1).
У пациентов с дополнительным атриовентрикулярным соединением, которое не проводит в антеградном направлении, отсутствует короткий интервал PR и дельта-волна, характерная для синдрома ВПУ (скрытого синдрома ВПУ). Тем не менее, они все еще могут иметь ортодромную реципрокную атриовентрикулярную суправентрикулярную тахикардию, при которой дополнительное атриовентрикулярное соединение используется в ретроградном направлении, но они не подвержены риску быстрого проведения фибрилляции предсердий, при котором дополнительное атриовентрикулярное соединение используется в антеградном направлении).
Фибрилляция предсердий при синдроме WPW
Частота желудочковых ответов очень велика (минимальный RR-интервал 160 милисекунд). Вскоре после этого развивается фибрилляция желудочков (продолженная регистрация отведения II внизу).
Общие справочные материалы
1. Klein GJ, Bashore TM, Sellers TD, et al: Ventricular fibrillation in the Wolff-Parkinson-White syndrome. N Engl J Med 301(20):1080–1085, 1979. doi: 10.1056/NEJM197911153012003
Лечение фибрилляции предсердий и синдрома WPW
Кардиоверсия постоянным током
Терапией выбора при синдроме Вольффа-Паркинсона-Уайта с фибрилляцией предсердий является кардиоверсия постоянным током (1). Обычные медикаментозные препараты, снижающие частоту сердечных сокращений, используемые при фибрилляции предсердий, неэффективны, а дигоксин, аденозин и недигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов (например, верапамил, дилтиазем), которые могут быть использованы при многих других формах суправентрикулярной тахикардии, противопоказаны, поскольку они могут увеличить желудочковый ритм и вызывают фибрилляцию желудочков.
Если кардиоверсия невозможна, то следует применять препараты, увеличивающие рефрактерный период дополнительного пути. Предпочтительно в/в введение прокаинамида или ибутилида (1), но можно использовать любые антиаритмические препараты классов Ia, Ic или III.
Здравый смысл и предостережения
Справочные материалы по лечению
1. Joglar JA, Chung MK, Armbruster AL, et al: 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS Guideline for the Diagnosis and Management of Atrial Fibrillation: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation 149(1):e1–e156, 2024. doi: 10.1161/CIR.0000000000001193