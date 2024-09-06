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Фибрилляция предсердий и синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW-синдром)

Авторы:L. Brent Mitchell, MD, Libin Cardiovascular Institute, University of Calgary
Проверено/пересмотрено сент. 2024

При манифестации синдрома Вольфа-Паркинсона-Вайта антеградное проведение осуществляется через дополнительный путь проведения. Если развивается фибрилляция предсердий, то требуется неотложная медицинская помощь, поскольку может развиться очень частый желудочковый ритм.

(См. также Обзор аритмий и Фибрилляция предсердий).

При манифестации синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта (синдром WPW) антеградное проведение осуществляется через дополнительный путь проведения. Если развивается фибриляция предсердий, нарушается функция регулирования частоты предсердно-желудочкового проведения атриовентрикулярным (АВ) узлом, и возникающая в результате чрезмерная частота желудочкового ритма (иногда от 200 до 300 ударов в минуту) может привести к фибриляция желудочков (см. рисунок Мерцательная аритмия при синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта) и внезапной смерти (1).

У пациентов с дополнительным атриовентрикулярным соединением, которое не проводит в антеградном направлении, отсутствует короткий интервал PR и дельта-волна, характерная для синдрома ВПУ (скрытого синдрома ВПУ). Тем не менее, они все еще могут иметь ортодромную реципрокную атриовентрикулярную суправентрикулярную тахикардию, при которой дополнительное атриовентрикулярное соединение используется в ретроградном направлении, но они не подвержены риску быстрого проведения фибрилляции предсердий, при котором дополнительное атриовентрикулярное соединение используется в антеградном направлении).

Фибрилляция предсердий при синдроме WPW

Частота желудочковых ответов очень велика (минимальный RR-интервал 160 милисекунд). Вскоре после этого развивается фибрилляция желудочков (продолженная регистрация отведения II внизу).

Общие справочные материалы

  1. 1. Klein GJ, Bashore TM, Sellers TD, et al: Ventricular fibrillation in the Wolff-Parkinson-White syndrome. N Engl J Med 301(20):1080–1085, 1979. doi: 10.1056/NEJM197911153012003

Лечение фибрилляции предсердий и синдрома WPW

  • Кардиоверсия постоянным током

Терапией выбора при синдроме Вольффа-Паркинсона-Уайта с фибрилляцией предсердий является кардиоверсия постоянным током (1). Обычные медикаментозные препараты, снижающие частоту сердечных сокращений, используемые при фибрилляции предсердий, неэффективны, а дигоксин, аденозин и недигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов (например, верапамил, дилтиазем), которые могут быть использованы при многих других формах суправентрикулярной тахикардии, противопоказаны, поскольку они могут увеличить желудочковый ритм и вызывают фибрилляцию желудочков.

Если кардиоверсия невозможна, то следует применять препараты, увеличивающие рефрактерный период дополнительного пути. Предпочтительно в/в введение прокаинамида или ибутилида (1), но можно использовать любые антиаритмические препараты классов Ia, Ic или III.

Здравый смысл и предостережения

  • Пациентам с синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта и фибрилляцией предсердий не следует назначать дигоксин, аденозин или недигидроперидиновые блокаторы кальциевых каналов (например, верапамил, дилтиазем), так как эти препараты могут вызвать фибрилляцию желудочков.

Справочные материалы по лечению

  1. 1. Joglar JA, Chung MK, Armbruster AL, et al: 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS Guideline for the Diagnosis and Management of Atrial Fibrillation: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation 149(1):e1–e156, 2024. doi: 10.1161/CIR.0000000000001193

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