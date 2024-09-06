Фибрилляция предсердий – это быстрый нерегулярный предсердный ритм. Симптомы включают: перебои в работе сердца и иногда – слабость, снижение толерантности к физической нагрузке, одышку, пресинкопальные состояния. Часто имеет место образование тромбов в полости предсердий, которые являются достоверным риском эмболического инсульта. Диагностируется по электрокардиографии. Лечение включает медикаментозный контроль частоты ритма, профилактику тромбоэмболий при помощи антикоагулянтов и иногда – восстановление синусового ритма при помощи препаратов или кардиоверсии.
(См. также Обзор аритмий).
Фибрилляция предсердий инициируется и поддерживается множеством электрофизиологических и структурных механизмов. На ранних стадиях основными механизмами являются очаговая автоматия и микро-реэнтри (драйверы), которые преимущественно исходят из мышечных рукавов в венозных структурах, прилегающих к предсердиям, особенно из легочных вен. Электрическое ремоделирование предсердий способствует развитию функциональных возвратных схем, в том числе ведущий круг риентри и роторы (пространственно-временная организация волновых фронтов активации в виде быстрых локализованных спиральных волн реентри с центробежным распространением). В конечном итоге структурное ремоделирование предсердий, включая фиброз предсердий, допускает структурный риентри (волновые фронты активации риентри, огибающие анатомический барьер, такой как рубец), которые, в дополнение к другим явлениям, приводят к появлению множественных волновых фрагментов дезорганизованной активации предсердий. При фибрилляции предсердий предсердия не сокращаются, АВ-соединение бомбардируется множеством электрических импульсов, проведение которых обусловливает нерегулярный желудочковый ритм, который, как правило, находится в диапазоне тахикардии.
Фибрилляция предсердий – одна из наиболее распространенных аритмий, затрагивающая от 3 до 6 млн взрослого населения США (1). Мужчины и представители белой расы чаще страдают фибрилляцией предсердий, чем женщины и люди с темным цветом кожи. Риск развития фибрилляции предсердий в течение жизни составляет примерно 25% у мужчин и 20% у женщин. Частота заболевания увеличивается с возрастом; < 1% в возрасте 50 лет, 1–4% в возрасте 65 лет и 6–15% в возрасте 80 лет (2). Мерцательная аритмия обычно возникает у пациентов на фоне уже имеющихся заболеваний сердца.
Осложнения фибрилляции предсердий
Отсутствие сокращений предсердий предрасполагает к образованию тромбов; общий риск цереброваскулярных эмболических осложнений ежегодно составляет от 3 до 5%, а фибрилляция предсердий является причиной примерно 20–25% всех инсультов (2). Риск развития инсульта выше у пациентов старшего возраста и у пациентов с умеренным или тяжелым митральным стенозом, механическим клапаном сердца, гипертиреозом, гипертонией, диабетом, систолической дисфункцией левого желудочка или ранее уже имевшими место тромбоэмболическими осложнениями. Эти факторы учитываются в системах оценки риска, таких как шкала CHA(2)DS(2)-VASc, которая широко используется для оценки риска будущих тромбоэмболических событий у пациентов без умеренного или тяжелого стеноза митрального клапана или механического клапана сердца (которым требуется антикоагуляция независимо от их показателя по шкале CHA(2)DS(2)-VASc). Системные эмболии могут также приводить к некрозу других органов (сердце, почки, желудочно-кишечный тракт, глаза) или конечностей.
Фибрилляция предсердий также может снижать сердечный выброс; ухудшение сокращений предсердий может снижать сердечный выброс при нормальной частоте сердечных сокращений на 20% (3). Такое снижение обычно хорошо переносится, кроме случаев с повышением частоты сокращений желудочков, когда ритм становится слишком частым (например, > 140 ударов/минуту) или когда у пациентов исходно имеется пограничный или сниженный сердечный выброс. В таких случаях может развиться сердечная недостаточность.
Общие справочные материалы
1. Go AS, Hylek EM, Phillips KA, et al: Prevalence of diagnosed atrial fibrillation in adults: national implications for rhythm management and stroke prevention: the AnTicoagulation and Risk Factors in Atrial Fibrillation (ATRIA) Study. JAMA 285(18):2370–2375, 2001. doi: 10.1001/jama.285.18.2370.
2. Andrade J, Khairy P, Dobrev D, et al: The clinical profile and pathophysiology of atrial fibrillation: relationships among clinical features, epidemiology, and mechanisms. Circ Res 114(9):1453–1468, 2014. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.114.303211.
3. Klavebäck S, Skúladóttir H, Olbers J, et al: Changes in cardiac output, rhythm regularity, and symptom severity after electrical cardioversion of atrial fibrillation. Scand Cardiovasc J 57(1):2236341, 2023. doi: 10.1080/14017431.2023.2236341
Этиология фибрилляции предсердий
Наиболее частыми причинами фибриляции предсердий явялются:
Клапанные пороки сердца: митральный стеноз, митральная регургитация, трикуспидальная регургитация
Неумеренное потребление алкоголя (синдром "праздника сердца")
Менее распространенные причины мерцательной аритмии включают:
Дефекты межпредсердной перегородки и другие врожденные пороки сердца
Идиопатическая первичная фибрилляция предсердий─ это предсердная фибрилляция без установленной причины у пациентов < 60 лет.
Классификация мерцательной аритмии
Пароксизмальная фибрилляция предсердий представляет собой фибрилляцию предсердий, которая обычно длится < 1 недели и проходит самостоятельно или в результате вмешательства до восстановления нормального синусового ритма. Случаи могут повторяться (1).
Персистирующая форма фибрилляции предсердий – это постоянная фибрилляция предсердий, длящаяся > 1 недели (1).
Продолжительная персистирующая форма фибрилляции предсердий длится > 1 года, однако возможность восстановления синусового ритма все-таки существует (1).
Постоянная фибрилляция предсердий не может быть преобразована в синусовый ритм (под определение попадают также пациенты, для которых было принято решение не пытаться преобразовать ритм в синусовый [1]). Чем дольше сохраняется фибрилляция предсердий, тем менее вероятна спонтанная конверсия и тем сложнее провести кардиоверсию из-за ремоделирования предсердий (быстрые изменения электрофизиологии предсердий, вызванные частотой сокращения предсердий, включая снижение рефрактерности предсердий, пространственную дисперсию рефрактерности предсердий, замедление скорости проведения импульса по предсердиям или их комбинации) (2).
Справочные материалы по классификации
1. Joglar JA, Chung MK, Armbruster AL, et al: 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS Guideline for the Diagnosis and Management of Atrial Fibrillation: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation 149(1):e1–e156, 2024. doi: 10.1161/CIR.0000000000001193
2. Allessie M, Ausma J, Schotten U: Electrical, contractile and structural remodeling during atrial fibrillation. Cardiovasc Res54(2):230–246, 2002. doi: 10.1016/s0008-6363(02)00258-4
Симптомы и признаки фибрилляции предсердий
Фибрилляция предсердий нередко бессимптомна, но многие пациенты испытывают сердцебиение, дискомфорт в груди или симптомы сердечной недостаточности (слабость, головокружение, одышка), особенно, когда частота сокращений желудочков очень высокая (140–160 уд/минуту). Также симптомы могут быть по типу острого инсульта или повреждения других органов вследствие системных эмболий.
Пульс нерегулярный с потерей a волн югулярного венозного пульса. Дефицит пульса (частота верхушечных толчков быстрее, чем частота пульса, пальпируемого на запястье) может появиться из-за того, что ударного объёма левого желудочка бывает недостаточно для образования волны периферического давления для удара, идущего сразу же за предыдущим ударом.
Диагностика фибрилляции предсердий
Электрокардиография (ЭКГ)
Эхокардиография
Функциональные тесты щитовидной железы
Диагноз фибрилляции предсердий устанавливается с помощью ЭКГ (см. рисунок Фибрилляция предсердий). Признаки включают:
Отсутствие зубцов P
Наличие волн f (волн фибрилляции) между комплексами QRS; волны f нерегулярны по времени, имеют неправильную морфологию; ритм предсердий составляет > 300 ударов/минуту; электрическая активность предсердий обычно лучше всего определяется в отведении V1, при этом не всегда явно выражена во всех отведениях.
Нерегулярные неправильные интервалы R-R
Фибрилляция предсердий
Другие нерегулярные ритмы могут напоминать фибрилляцию предсердий на ЭКГ, но могут быть распознаны наличием дискретных P-зубцов или волн трепетания, которые иногда могут быть более заметны при помощи вагусных проб. Мышечный тремор или электрические помехи могут напоминать волны f на ЭКГ, но лежащий в основе желудочковый ритм остается регулярным.
Фибрилляция предсердий также обусловливает феномен, который имитирует желудочковые экстрасистолы или желудочковую тахикардию (феномен Ашмана). Это явление обычно возникает, когда короткий интервал R-R следует за длинным интервалом R-R; более длинный интервал удлиняет рефрактерный период инфрагисианальной проводящей системы, а последующие короткие комплексы R-R QRS проводятся аберрантно, обычно с морфологией блокады правой ножки пучка Гиса (1).
Эхокардиография и тиреоидный статус играют важную роль в первичном обследовании (2).
Эхокардиография применяется для оценки структурных изменений сердца (увеличение левого предсердия, изменения движения стенок ЛЖ, предполагающее наличие ишемии, патология клапанов, кардиомиопатия) и для определения дополнительного риска тромбоэмболических осложнений (замедление кровотока в предсердиях или тромб, бляшки в аорте). Предсердные тромбы чаще образуются в ушках предсердий, которые наилучшим образом видны при чреспищеводной эхокардиографии.
Здравый смысл и предостережения
Справочные материалы по диагностике
1. Morton MB, Morton JB, Mond HG: Aberrant Ventricular Conduction: Revisiting an Old Concept. Heart Lung Circ 32(5):555–566, 2023. doi: 10.1016/j.hlc.2023.03.001
2. Joglar JA, Chung MK, Armbruster AL, et al: 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS Guideline for the Diagnosis and Management of Atrial Fibrillation: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation149(1):e1–e156, 2024. doi: 10.1161/CIR.0000000000001193
Лечение фибрилляции предсердий
Контроль частоты при помощи препаратов или абляция АВ-узла
В некоторых случаях: контроль ритма при помощи синхронизированной кардиоверсии, лекарственных препаратов либо абляции субстрата фибрилляции предсердий
Профилактика тромбоэмболий
Пациентам с гемодинамически нестабильной мерцательной аритмией может понадобиться госпитализация. Пациенты с рецидивирующими эпизодами не нуждаются в госпитализации, если только другие симптомы не предполагают ее необходимость. Как только причины фибрилляции предсердий установлены, лечение фокусируется на контроле желудочковых сокращений, контроле ритма и профилактике тромбоэмболий.
Контроль частоты желудочковых сокращений
У пациентов с фибрилляцией предсердий любой длительности для контроля симптомов и предотвращения тахикардия-индуцируемой кардиомиопатии требуется контроль частоты сердечных сокращений (обычно < 100 уд/минуту в покое) (1).
Для острых пароксизмов с быстрым ритмом (140–160 ударов в минуту) применяют внутривенно препараты, блокирующие АВ-узел (информацию о дозах см. в таблице Антиаритмические препараты). ВНИМАНИЕ: Блокаторы АВ-узла не следует применять у пациентов с синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта, если задействован дополнительный АВ-проводящий путь (на что указывает широкая продолжительность QRS); эти препараты могут повышать частоту проведения по обходному тракту, что может привести к фибрилляции желудочков (1).
Бета-блокаторы (например, метопролол, эсмолол) предпочтительны, если предполагается избыток катехоламинов (например, при заболеваниях щитовидной железы, в случаях провокации физической нагрузкой) (1).
Недигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов (например, верапамил, дилтиазем) также эффективны. Дигоксин наименее эффективен, но может применяться при наличии сердечной недостаточности. Эти препараты могут быть использованы перорально в течение длительного периода контроля частоты сердечных сокращений (1).
Когда бета-блокаторы, недигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов и дигоксин (в монотерапии или в комбинации) не эффективны, возможно применение амиодарона (1). Амиодарон также может способствовать переходу фибрилляции предсердий в синусовый ритм; однако эта конверсия может быть нежелательной у некоторых пациентов, которые не получают антикоагулянты (см. Профилактика тромбоэмболии).
Контроль ритма
Пациентам с сердечной недостаточностью или другими нарушениями гемодинамики, непосредственно связанными со впервые возникшим эпизодом фибрилляции предсердий, показано восстановление синусового ритма с целью улучшения сердечного выброса (1). В других случаях восстановление фибрилляции предсердий до нормального синусового ритма оптимально, но антиаритмические препараты, используемые для купирования (классов Ia, Ic и III), имеют риск побочных эффектов и могут повышать смертность. Восстановление синусового ритма не означает прекращения приема антикоагулянтной терапии.
Для экстренного восстановления сердечного ритма могут быть использованы синхронизированная кардиоверсия или медикаментозные препараты.
Перед попыткой восстановления ритма частоту сокращения желудочков необходимо довести до < 120 уд/мин, а большинство пациентов должны находиться на терапии антикоагулянтами (для уточнения критериев и методов, см. Профилактика тромбоэмболии), поскольку восстановление ритма при фибрилляции предсердий, независимо от используемого метода, временно увеличивает риск развития тромбоэмболии.
Синхронизированная кардиоверсия (200 Дж двухфазный импульс, затем 300 и 360 Дж двухфазный импульс по мере необходимости) преобразует фибрилляцию предсердий в нормальный синусовый ритм примерно у 90% пациентов, хотя частота рецидивов высока (2). Эффективность и поддержание синусового ритма после проведения процедуры улучшается при использовании антиаритмических препаратов класса Ia, Ic или III в течение 24–48 часов до процедуры. Кардиоверсия более эффективна у пациентов с непродолжительной фибрилляцией предсердий, идиопатической формой фибрилляции предсердий или фибрилляцией предсердий с обратимой причиной; она менее эффективна, когда левое предсердие увеличено (> 5 см) или при наличии серьезного структурного заболевания сердца, на фоне которого развилась фибрилляция предсердий.
Препараты для восстановления синусового ритма во время фибрилляции предсердий включают классы антиаритмиков Ia (прокаинамид, хинидин, дизопирамид), класса Ic (флекаинид, пропафенон) и класса III (амиодарон, дофетилид, дронедарон, ибутилид, соталол, вернакалант) (см. таблицу Антиаритмические препараты). Мета-анализ показал, что 4-часовые, специфичные для препарата показатели кардиоверсии варьировались от примерно 25% до 65%; наиболее эффективными средствами были внутривенные вернакалант, флекаинид, пропафенон, ибутилид, а также пероральный флекаинид (3). За исключением амиодарона и соталола, которые также замедляют скорость реакции желудочков на фибрилляцию предсердий, эти препараты не следует использовать до тех пор, пока частота не будет под контролем.
Эти купирующие препараты, предназначенные для приема перорально, также могут применяться для длительного поддержания синусового ритма (с или без предшествующей кардиоверсии). Кокрановский обзор показал, что эффективность антиаритмических препаратов варьирует от 33% до 57%, при этом амиодарон был наиболее эффективным (4). Тем не менее, прием антиаритмических препаратов с этой целью был связан с большим количеством неблагоприятных событий, включая смертность. При пароксизмальной фибрилляции предсердий, которая возникает практически только в покое или во время сна, когда тонус вагуса повышен, могут стать особенно эффективными препараты с ваголитическим эффектом (например, дизопирамид). Фибрилляция предсердий, индуцируемую физической нагрузкой, лучше предотвращать с помощью бета-блокаторов.
Для некоторых пациентов с рецидивирующей пароксизмальной фибрилляцией предсердий, которые могут определять начало пароксизма по симптомам, некоторые врачи рекомендуют однократный прием нагрузочной дозы флекаинида (300 мг для пациентов ≥ 70 кг, в противном случае – 200 мг) или пропафенона (600 мг для пациентов ≥ 70 кг, в противном случае – 450 мг), что позволяет пациенту самостоятельно реагировать на проявления болезни (подход "таблетка в кармане") (5). Этот подход может применяться у пациентов без дисфункции синусового и AВ узлов, блокады ножек пучка Гиса, удлинения интервала QT, синдрома Бругада или структурных заболеваний сердца. Опасностью такого подхода (оценивается в 1%) является возможность преобразования фибрилляции предсердий в трепетание предсердий с проведением 1:1 с частотой 200–240 ударов в минуту (5). При этом потенциальном осложнении частота может быть уменьшена при совместном применении препаратов, подавляющих АВ-проведение (бета-блокаторы или недигидропиридиновые антагонисты кальциевых каналов).
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), блокаторы рецепторов к ангиотензину II (БРА) и блокаторы альдостерона могут замедлять фиброз миокарда, который является субстратом фибрилляции предсердий у пациентов с сердечной недостаточностью, но роль этих препаратов в стандартном лечении фибрилляции предсердий до сих пор не определена.
Процедура абляции при фибрилляции предсердий
Для пациентов, которым не подходит контроль частоты или ритма или у которых эти методы неэффективны, может быть проведена абляция АВ-узла с целью достижения полной блокады сердца; в этом случае необходима установка постоянного кардиостимулятора. Абляция медленного пути проводимости АВ-узла (модификация АВ-узла) снижает число предсердных импульсов, достигающих желудочков, и устраняет необходимость в кардиостимуляторе, однако такой метод считается менее эффективным, чем полная абляция, и применяется редко.
Процедуры катетерной абляции, при которых осуществляется изоляция легочных вен от левого предсердия, могут предотвратить фибрилляцию предсердий, не вызывая АВ-блокаду. Изоляция легочной вены имеет более низкий процент успешности (60–80%) и более высокий процент серьезных осложнений (1–5%), чем процедуры абляции, используемые для лечения наджелудочковых аритмий (6). Рандомизированные исследования у пациентов, которые не принимали антиаритмические препараты, показали более низкий уровень рецидивов предсердных тахиаритмий после абляции (приблизительно 30%) по сравнению с фармакотерапией (приблизительно 50%) спустя 17 месяцев наблюдения и отсутствие значительных различий в серьезных неблагоприятных событиях (7). Кроме того, мета-анализ показывает, что по сравнению с медикаментозной терапией катетерная абляция снижает общую смертность, особенно у пациентов с сопутствующей сердечной недостаточностью, а также уменьшает частоту госпитализаций у пациентов с пароксизмальной и персистирующей фибрилляцией предсердий, с сердечной недостаточностью или без нее (8). Соответственно, в руководстве катетерная абляция для контроля ритма отнесена к показаниям класса I у пациентов с фибрилляцией предсердий, у которых подход к контролю ритма с помощью антиаритмических препаратов оказался неэффективным, у пациентов с сопутствующей сердечной недостаточностью и сниженной фракцией выброса, а также у некоторых пациентов в качестве первой линии терапии на ранних стадиях фибрилляции предсердий (1).
Существует также процедура хирургической абляции на открытом сердце для лечения фибрилляции предсердий (операция лабиринт), однако она в основном проводится у пациентов, которым показана операция на открытом сердце по другой причине, а не как самостоятельная процедураа (9).
В настоящее время проводятся рандомизированные клинические испытания, направленные на необходимость постоянной длительной пероральной антикоагуляции после очевидно успешной процедуры абляции. Рекомендации предусматривают длительное применение антикоагулянтов после абляции, следуя тем же правилам, что и для пациентов, не прошедших абляцию, независимо от очевидного успеха процедуры (1).
Профилактика тромбоэмболий
Долгосрочные меры по профилактике тромбоэмболии принимаются для некоторых пациентов с мерцательной аритмией в зависимости от предполагаемого риска инсульта по сравнению с риском кровотечения (например, в соответствии с оценкой CHA(2)DS(2)-VASc [8] и инструментом HAS-BLED [10]).
Оценка по шкале CHA(2)DS(2)-VASc
Различная
Баллы
Застойная сердечная недостаточность в анамнезе
1
Артериальная гипертензия в анамнезе
1
Возраст ≥ 75 года
2
Сахарный диабет в анамнезе
1
Предшествующий инсульт/транзиторная ишемическая атака (ТИА)
2
Сосудистые заболевания
1
Возраст 65-74 лет
1
Пол (женский)
1
Рекомендации относительно антитромботической терапии при фибрилляции предсердий отличаются в разных регионах. Руководство в Соединенных Штатах рекомендует следующее (1).
Длительная терапия пероральными антикоагулянтами рекомендуется пациентам с фибрилляцией предсердий в следующих случаях (рекомендация I класса):
Наличие ревматического стеноза от умеренной до тяжелой степени тяжести
Механический искусственный клапан сердца (с фибрилляцией предсердий или без нее)
Неклапанная фибрилляция предсердий (т. е. отсутствие умеренного или тяжелого ревматического митрального стеноза или механического клапана сердца) с оценкой по шкале CHA(2)DS(2)-VASc ≥ 2 у мужчин и ≥ 3 у женщин
Гипертрофическая кардиомиопатия
Ежегодный риск тромбоэмболии у таких пациентов составляет ≥ 2%.
Длительная пероральная антикоагулянтная терапия является обоснованной для (рекомендация класса IIa):
Пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий и оценкой по шкале CHA(2)DS(2)-VASc на уровне 1 у мужчин и 2 у женщин
Ежегодный риск тромбоэмболии у таких пациентов составляет 1–2%.
Длительная пероральная антикоагулянтная терапия не рекомендуется для пациентов с:
Неклапанной фибрилляцией предсердий и оценкой по шкале CHA(2)DS(2)-VASc на уровне 0 у мужчин и 1 у женщин
Ежегодный риск тромбоэмболии для этих пациентов составляет < 1%.
Следующие рекомендации относятся к антикоагулянтным средствам:
Пациентам с фибрилляцией предсердий и искусственным клапаном (-ами) назначается терапия варфарином (рекомендация I класса).
Пациентам с фибрилляцией предсердий и умеренной или тяжелой степенью ревматического митрального стеноза назначается терапия варфарином (рекомендация I класса).
Пациентам с фибрилляцией предсердий неклапанного происхождения, получающим лечение пероральными антикоагулянтами, назначают варфарин, апиксабан, дабигатран, эдоксабан или ривароксабан (рекомендация I класса).
При назначении варфарина целевое международное нормализованное отношение (МНО) составляет от 2,0 до 3,0.
Для пациентов, которым подходит антикоагулянтная терапия варфарином (или другим антагонистом витамина К) или антикоагулянтами, не являющимися антагонистами витамина К, таким как апиксабан, дабигатран, эдоксабан или ривароксабан, предпочтительными являются антикоагулянты, не являющиеся антагонистами витамина К (рекомендация I класса).
Монотерапия аспирином не рекомендуется для профилактики тромбоэмболии.
Эти общие рекомендации изменяются у пациентов с более чем умеренной почечной недостаточностью с уменьшающимся энтузиазмом в отношении антикоагулянтной терапии по мере прогрессирования почечной недостаточности от стадий 1, 2 и 3 хронической болезни почек (рСКФ > 30 мл/мин [рекомендация класса I]) через хроническую почечную недостаточность 4 стадии (рСКФ 15–30 мл/мин [рекомендация класса IIa]), до 5-й стадии хронической болезни почек (рСКФ < 15 мл/мин или у пациентов на диализе [рекомендация класса IIb]).
Поскольку 90% тромбов левого предсердия у пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий расположены в ушке левого предсердия, профилактика инсульта у таких пациентов может быть достигнута путем хирургического лигирования ушка левого предсердия или путем окклюзии с помощью транскатетерного устройства. В руководствах указывается класс IIa для закрытия ушка левого предсердия у пациентов с фибрилляцией предсердий с оценкой по шкале CHA(2)DS(2)-VASc ≥ 2, когда соответствующая антитромботическая терапия противопоказана, и класс IIb для таких пациентов на основе предпочтений пациента (1).
Риск кровотечения у отдельного пациента можно оценить с помощью любого из ряда прогностических инструментов, из которых наиболее часто используется HAS-BLED (11) (см. таблицу Инструмент HAS-BLED для прогнозирования риска кровотечения у пациентов с мерцательной аритмией). Шкала HAS-BLED является лучшим критерием для определения, изменения и уменьшения риска кровотечения, чем выявление больных с высоким риском кровотечения, которые не должны получать антикоагулянты.
Шкала HAS-Bled для прогнозирования риска кровотечения у пациентов с фибрилляцией предсердий
Различный
Оценка
Неконтролируемая артериальная гипертензия
1
Нарушение функции почек
1
Нарушение функции печени
1
Инсульт в анамнезе
1
Кровотечение в анамнезе
1
Нестабильное международное нормализованное отношение (МНО) во время терапии варфарином (определяется как время в терапевтическом диапазоне менее 60%)
1
Пожилой возраст (> 65 лет)
1
Использование препаратов (определяется как сопутствующий прием нестероидного противовоспалительного препарата (НПВП) или антитромбоцитарного препарата)
1
Употребление алкоголя (определяется как > 8 порций алкоголя в неделю)
1
Профилактика тромбоэмболии у пациентов, перенесших кардиоверсию
Рекомендации предлагают следующие меры профилактики во время кардиоверсии (1):
Антикоагуляцию у пациентов, подевергающихся процедуре кардиоверсии
* Антикоагулянт может быть назначен на срок < 3 недель, если на ЧЭхоКГ не выявлен тромб в предсердии.
ЧЭхоКГ = чреспищеводная эхокардиография (для исключения тромба левого предсердия).
Если фибрилляция предсердий длится > 48 часов, то пациентам обычно следует назначать пероральный антикоагулянт в течение > 3 недель до медикаментозного восстановления ритма или восстановления ритма с помощью постоянного тока. Если требуется немедленная кардиоверсия, рекомендуется проведение чреспищеводной эхокардиографии (ЧЭхоКГ) для исключения наличия тромбов в предсердии до проведения кардиоверсии. Антикоагулянтную терапию можно назначать на более короткий период времени перед преобразованием ритма (конверсией), если ЧПЭхоКГ не выявляет тромб в левом предсердии. Антикоагулянтная терапию необходимо продолжать в течение не менее 4 недель после кардиоверсии (каждая из которых относится к рекомендациям I класса).
При наличии фибрилляции предсердий < 48 часов у пациентов с количеством баллов по шкале CHA(2)DS(2)-VASc ≥ 2 и антикоагулянтная терапия не проводилась в течение > 3 недель, следует выполнить ЧЭхоКГ для исключения тромбов в левом предсердии до проведения кардиоверсии (рекомендация класса IIb).
Если фибрилляция предсердий присутствует < 12 часов, а количество баллов по шкале CHA(2)DS(2)-VASc у пациентов составляет от 0 до 1 (см. таблицу Шкала CHA(2)DS(2)-VASc), польза ЧЭхоКГ до выполнения кардиоверсии и антикоагулянтной терапии при выполнении кардиоверсии является неопределенной (подразумевается, но не утверждается, что последней группе пациентов может быть проведена кардиоверсия без предварительных ЧЭхоКГ или антикоагулянтной терапии).
Здравый смысл и предостережения
Справочные материалы по лечению
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Основные положения
Фибрилляция предсердий – нерегулярный предсердный ритм, который может быть эпизодическим или продолжительным.
Комплексы QRS обычно узкие; широкие комплексы могут возникать при внутрижелудочковых нарушениях проведения или при синдроме WPW.
Пациентам следует выполнить электрокардиографию, эхокардиографию и провести исследования функции щитовидной железы.
Частота сердечных сокращений обычно поддерживается на < 100 уд./минуту в покое; препараты первой линии включают бета-блокаторы и недигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов (например, верапамил, дилтиазем).
Восстановление синусового ритма не устраняет необходимость в антикоагулянтах, но может помочь пациентам с сохраняющимися симптомами или гемодинамическими нарушениями (например, сердечной недостаточностью); может быть использована синхронизированная кардиоверсия или медикаментозная терапия.
Длительное применение антикоагулянтной терапии для предотвращения возникновения инсульта необходимо у пациентов с факторами риска тромбоэмболических осложнений.
Антикоагулянтная терапия обычно необходима до проведения кардиоверсии.