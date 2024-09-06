Пациентам с сердечной недостаточностью или другими нарушениями гемодинамики, непосредственно связанными со впервые возникшим эпизодом фибрилляции предсердий, показано восстановление синусового ритма с целью улучшения сердечного выброса (1). В других случаях восстановление фибрилляции предсердий до нормального синусового ритма оптимально, но антиаритмические препараты, используемые для купирования (классов Ia, Ic и III), имеют риск побочных эффектов и могут повышать смертность. Восстановление синусового ритма не означает прекращения приема антикоагулянтной терапии.

Для экстренного восстановления сердечного ритма могут быть использованы синхронизированная кардиоверсия или медикаментозные препараты.

Перед попыткой восстановления ритма частоту сокращения желудочков необходимо довести до < 120 уд/мин, а большинство пациентов должны находиться на терапии антикоагулянтами (для уточнения критериев и методов, см. Профилактика тромбоэмболии), поскольку восстановление ритма при фибрилляции предсердий, независимо от используемого метода, временно увеличивает риск развития тромбоэмболии.

Синхронизированная кардиоверсия (200 Дж двухфазный импульс, затем 300 и 360 Дж двухфазный импульс по мере необходимости) преобразует фибрилляцию предсердий в нормальный синусовый ритм примерно у 90% пациентов, хотя частота рецидивов высока (2). Эффективность и поддержание синусового ритма после проведения процедуры улучшается при использовании антиаритмических препаратов класса Ia, Ic или III в течение 24–48 часов до процедуры. Кардиоверсия более эффективна у пациентов с непродолжительной фибрилляцией предсердий, идиопатической формой фибрилляции предсердий или фибрилляцией предсердий с обратимой причиной; она менее эффективна, когда левое предсердие увеличено (> 5 см) или при наличии серьезного структурного заболевания сердца, на фоне которого развилась фибрилляция предсердий.

Препараты для восстановления синусового ритма во время фибрилляции предсердий включают классы антиаритмиков Ia (прокаинамид, хинидин, дизопирамид), класса Ic (флекаинид, пропафенон) и класса III (амиодарон, дофетилид, дронедарон, ибутилид, соталол, вернакалант) (см. таблицу Антиаритмические препараты). Мета-анализ показал, что 4-часовые, специфичные для препарата показатели кардиоверсии варьировались от примерно 25% до 65%; наиболее эффективными средствами были внутривенные вернакалант, флекаинид, пропафенон, ибутилид, а также пероральный флекаинид (3). За исключением амиодарона и соталола, которые также замедляют скорость реакции желудочков на фибрилляцию предсердий, эти препараты не следует использовать до тех пор, пока частота не будет под контролем.

Эти купирующие препараты, предназначенные для приема перорально, также могут применяться для длительного поддержания синусового ритма (с или без предшествующей кардиоверсии). Кокрановский обзор показал, что эффективность антиаритмических препаратов варьирует от 33% до 57%, при этом амиодарон был наиболее эффективным (4). Тем не менее, прием антиаритмических препаратов с этой целью был связан с большим количеством неблагоприятных событий, включая смертность. При пароксизмальной фибрилляции предсердий, которая возникает практически только в покое или во время сна, когда тонус вагуса повышен, могут стать особенно эффективными препараты с ваголитическим эффектом (например, дизопирамид). Фибрилляция предсердий, индуцируемую физической нагрузкой, лучше предотвращать с помощью бета-блокаторов.

Для некоторых пациентов с рецидивирующей пароксизмальной фибрилляцией предсердий, которые могут определять начало пароксизма по симптомам, некоторые врачи рекомендуют однократный прием нагрузочной дозы флекаинида (300 мг для пациентов ≥ 70 кг, в противном случае – 200 мг) или пропафенона (600 мг для пациентов ≥ 70 кг, в противном случае – 450 мг), что позволяет пациенту самостоятельно реагировать на проявления болезни (подход "таблетка в кармане") (5). Этот подход может применяться у пациентов без дисфункции синусового и AВ узлов, блокады ножек пучка Гиса, удлинения интервала QT, синдрома Бругада или структурных заболеваний сердца. Опасностью такого подхода (оценивается в 1%) является возможность преобразования фибрилляции предсердий в трепетание предсердий с проведением 1:1 с частотой 200–240 ударов в минуту (5). При этом потенциальном осложнении частота может быть уменьшена при совместном применении препаратов, подавляющих АВ-проведение (бета-блокаторы или недигидропиридиновые антагонисты кальциевых каналов).

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), блокаторы рецепторов к ангиотензину II (БРА) и блокаторы альдостерона могут замедлять фиброз миокарда, который является субстратом фибрилляции предсердий у пациентов с сердечной недостаточностью, но роль этих препаратов в стандартном лечении фибрилляции предсердий до сих пор не определена.