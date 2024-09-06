Фибрилляция желудочков вызывает нескоординированное дрожание желудочков с отсутствием эффективного сокращения. Она вызывает незамедлительное синкопе и смерть в течение нескольких минут. Лечение – сердечно-легочная реанимация, включая немедленную дефибрилляцию.

(См. также Обзор аритмий).

Фибрилляция желудочков (ФЖ) возникает вследствие множественной волновой электрической активности с механизмом риентри и проявляется на электрокардиограмме (ЭКГ) очень быстрыми волнами, нерегулярными по времени и морфологии.

Хотя в ранних отчетах отмечалось, что ФЖ была основным ритмом примерно у 75% пациентов с остановкой сердца (1), доля остановок сердца вследствие ФЖ снижается. Совсем недавно сообщалось, что ФЖ является основным ритмом примерно в 40% случаев остановки сердца (2). Тем не менее, поскольку ФЖ со временем приводит к асистолии, эта величина является недооцененной. Соответственно, ФЖ все еще является критическим осложнением при многих заболеваниях. В целом, у большинства пациентов с ФЖ имеется фоновое заболевание сердца (как правило, ишемическая кардиомиопатия, но также может быть и гипертрофическая кардиомиопатия или дилатационная кардиомиопатия, или другие аритмогенные сердечно-сосудистые заболевания). Пациенты, у которых не было выявлено основного заболевания, считаются имеющими идиопатическую ФЖ. Риск ФЖ при многих заболеваниях увеличивается при электролитных нарушениях, ацидозе, гипоксемии или ишемии.

Фибрилляция желудочков значительно реже встречается среди младенцев и детей, у которых более типичной причиной остановки кровообращения является асистолия.

Фибрилляция желудочков Изображение © Springer Science+Business Media

Фибрилляция желудочков (ФЖ) Изображение Image courtesy of L. Brent Mitchell, MD.

Идиопатическая фибрилляция желудочков Пациентов, которые были реанимированы после остановки сердца при ФЖ, обследуют на наличие сердечных заболеваний, в частности ишемической болезни сердца, кардиомиопатии, и каналопатии (3). Если комплексное электрокардиографическое исследование, методы визуализации и провокационные тесты не выявили ни одной причины данного заболевания, то считается, что пациент страдает идиопатической фибрилляцией желудочков. Считается, что у некоторых из этих пациентов, вероятно, имеется нераспознанное или неизвестное генетическое заболевание. Поскольку заболевание может носить семейный характер, рекомендуется тщательно наблюдать за состоянием членов семьи на предмет развития возможных сердечно-сосудистых осложнений (например, обмороки, сердцебиения) и, в случае их возникновения, обследовать их, включая ЭКГ, нагрузочные пробы и эхокардиографию. Генетическое тестирование выживших пациентов и каскадное генетическое обследование членов семьи проводится у отдельных пациентов с неишемической кардиомиопатией или подозрением на каналопатию (3) (см. также Аритмогенные нарушения сердечной деятельности). Лечение заключается в имплантируемом кардиовертер-дефибрилляторе (3).

Общие справочные материалы 1. Weaver WD, Cobb LA, Hallstrom AP, et al: Considerations for improving survival from out-of-hospital cardiac arrest. Ann Emerg Med 15:1181–1186, 1986. doi: 10.1016/s0196-0644(86)80862-9 2. Cobb LA, Fahrenbruch CE, Olsufka M, et al: Changing incidence of out-of-hospital ventricular fibrillation, 1980-2000. JAMA 288(23):3008–3013, 2002. doi: 10.1001/jama.288.23.3008 3. Al-Khatib SM, Stevenson WG, Ackerman MJ, et al: 2017 AHA/ACC/HRS guideline for management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. J Am Coll Cardiol 72:e91–e220, 2018. doi: 10.1016/j.jacc.2017.10.054