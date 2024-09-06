Синдром неадекватной синусовой тахикардии относится к дисфункции синусового узла, вызывающей быструю, физиологически неадекватную частоту сердечных сокращений. Симптомы ярко выражены и включают учащенное сердцебиение, ортостатическую неустойчивость и непереносимость физической нагрузки, слабость, повышенную утомляемость, одышку, дискомфорт в груди и беспокойство. Диагностируется по электрокардиографии. Лечение состоит в повышении тонуса блуждающего нерва, снижении симпатического тонуса и уменьшении ритма синусового узла.

(См. также Обзор аритмий).

Синдром неадекватной синусовой тахикардии определяется как постоянное или пароксизмальное наличие синусовой частоты сердечных сокращений > 100 ударов в минуту со средним 24-часовым сердечным ритмом > 90 ударов в минуту при отсутствии физиологической или очевидной вторичной причины, связанной с тревожными симптомами (1), среди которых преобладают сердцебиение, ортостатическая неустойчивость и непереносимость физических нагрузок.

Синдром неадекватной синусовой тахикардии в основном появляется у женщин в возрасте от конца второго десятилетия до середины четвертого десятилетия их жизни (2).

Общие справочные материалы 1. Sheldon RS, Grubb BP 2nd, Olshansky B, et al: 2015 heart rhythm society expert consensus statement on the diagnosis and treatment of postural tachycardia syndrome, inappropriate sinus tachycardia, and vasovagal syncope. Heart Rhythm 12(6):e41–e63, 2015. doi: 10.1016/j.hrthm.2015.03.029 2. Ahmed A, Pothineni NVK, Charate R, et al: Inappropriate Sinus Tachycardia: Etiology, Pathophysiology, and Management: JACC Review Topic of the Week. J Am Coll Cardiol 79(24):2450–2462, 2022. doi: 10.1016/j.jacc.2022.04.019

Этиология неадекватной синусовой тахикардии Этиология синдрома неадекватной синусовой тахикардии неизвестна. К возможным причинам относятся Повышение собственного автоматизма синусового узла

Снижение вагусной чувствительности

Повышенная бета-адренергическая чувствительность

Нарушенная нейрогуморальная модуляция

Симптомы и признаки неадекватной синусовой тахикардии Как правило, у пациентов с синдромом неадекватной синусовой тахикардии наблюдаются ярко выраженные симптомы: сердцебиение, ортостатическая неустойчивость, непереносимость физических нагрузок, слабость, повышенная утомляемость, одышка, дискомфорт в груди и беспокойство. При физикальном обследовании выявляется тахикардия, усиливающаяся в положении стоя, при отсутствии ортостатической гипотензии. Последнее помогает отличить этот синдром от синдрома постуральной ортостатической тахикардии (СПОТ).

Диагностика синдрома неадекватной синусовой тахикардии ЭКГ

24-часовой электрокардиографический мониторинг в амбулаторных условиях

Определение уровня тиреотропного гормона (ТТГ) для исключения гипертиреоза Неадекватная синусовая тахикардия является диагнозом, который ставится методом исключения. Исключаются все другие вторичные причины синусовой тахикардии, включая физиологические нарушения (например, заболевания сердца, инфекции, анемия, гипоксия), гормональные нарушения (например, гипертиреоз, феохромоцитома), беспокойство, боль, прием лекарств и других стимуляторов (1). Справочные материалы по диагностике 1. Sheldon RS, Grubb BP 2nd, Olshansky B, et al: 2015 heart rhythm society expert consensus statement on the diagnosis and treatment of postural tachycardia syndrome, inappropriate sinus tachycardia, and vasovagal syncope. Heart Rhythm 12(6):e41–e63, 2015. doi: 10.1016/j.hrthm.2015.03.029

Лечение синдрома неадекватной синусовой тахикардии Избегание приема симпатомиметиков, в том числе кофеина

Подавление бета-адренергической активности благодаря физической нагрузке

Повышение активности блуждающего нерва (например, с помощью йоги, медитации, дыхательных упражнений)

Прием неселективных бета-1 блокаторов или недигидропиридиновых антагонистов кальция

Ивабрадин Лечение симптоматического синдрома неадекватной синусовой тахикардии затруднено, поэтому эту патология часто лечат неадекватно (1, 2). Наиболее перспективным лечением на сегодняшний день является ивабрадин — блокатор электрического тока в If каналах доминирующего очага синусового узла ("забавный" ток) (1). Предложена транскатетерная абляционная модификация синусового узла. Справочные материалы по лечению 1. Sheldon RS, Grubb BP 2nd, Olshansky B, et al: 2015 heart rhythm society expert consensus statement on the diagnosis and treatment of postural tachycardia syndrome, inappropriate sinus tachycardia, and vasovagal syncope. Heart Rhythm 12(6):e41–e63, 2015. doi: 10.1016/j.hrthm.2015.03.029 2. Ahmed A, Pothineni NVK, Charate R, et al: Inappropriate Sinus Tachycardia: Etiology, Pathophysiology, and Management: JACC Review Topic of the Week. J Am Coll Cardiol 79(24):2450–2462, 2022. doi: 10.1016/j.jacc.2022.04.019