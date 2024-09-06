Синдром Вольфа – Паркинсона – Уайта (WPW)

Дополнительный проводящий путь, соединяющий предсердие и желудочек, является основой синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта. Когда дополнительное АВ-соединение проводит импульс в антеградном направлении, задержка проведения в АВ-узле пропускается, и часть миокарда желудочков активируется раньше, чем остальная часть, активируемая нормальной проводящей системой. Такое предвозбуждение желудочков приводит к короткому интервалу PR (< 0,12 секунд), широкому комплексу QRS (≥ 0,12 секунд) с начальным невыраженным компонентом (дельта-волна), что, наряду с симптомами пароксизмальной тахикардии, определяет классический (манифестный) синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (1). Классический (манифестный) синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта встречается примерно у 1–3 человек из 1000 ([2] выборка проводилась среди канадских мужчин).

В зависимости от направления дельта-волны, может меняться форма зубца Q, вплоть до псевдоинфарктных изменений. Вектор Т-волны может отличаться от нормального, т.к. деполяризованные участки желудочка раньше вступают в фазу реполяризации.

Если дополнительное АВ-соединение может проводить импульс в ретроградном направлении, оно может поддерживать форму пароксизмальной наджелудочковой тахикардии, называемую ортодромной атриовентрикулярной реципрокной тахикардией. Дополнительное АВ-соединение имеет тенденцию к более длительному рефрактерному периоду при исходной частоте сердечных сокращений, чем АВ-узел. При интервале сцепления преждевременной предсердной деполяризации, который меньше рефрактерного периода дополнительного АВ-пути, но длиннее, чем рефрактерный период проводимости в АВ-узле, антеградная дополнительная АВ-передача импульса блокируется, но антеградная АВ-узловая проводимость продолжается. На ЭКГ отмечается внезапное увеличение интервала PR и исчезновение дельта-волны. Когда антеградная проводимость через АВ-узел достаточно медленная, то импульс может найти дистальное вспомогательное АВ-соединение, готовое к его проведению, но в ретроградном (от желудочка к предсерднию) направлении. Когда эта ретроградная дополнительная передача сигнала по АВ-соединению доходит до предсердия, а АВ-узел, соответственно, снова готов к проведению в антеградном направлении, происходит круговая атриовентрикулярная циркуляция возбуждения. Тогда на ЭКГ появляется быстрая, регулярная тахикардия. Эта ортодромная атриовентрикулярная тахикардия является обычным (95% случаев) типом АВ реципрокной тахикардии (3).

Реже встречающаяся, но чаще индуцируемая желудочковой экстрасистолией, реципрокность возникает в противоположном направлении (антидромная атриовентрикулярная реципрокная тахикардия). Поскольку у 5% пациентов с дополнительным АВ соединением имеется множественные дополнительные АВ-соединения (4), это также дает возможность иметь атриовентрикулярную реципрокную тахикардию с двойным дополнительным АВ-соединением, при которой одно дополнительное АВ-соединение используется для антеградного проведения, а другое дополнительное АВ-соединение — для ретроградного проведения.

Дополнительное атриовентрикулярное соединение при синдроме ВПУ ведет себя как миокард предсердий — ткань канала быстрой проводимости, рефрактерный период которой сокращается с увеличением частоты сокращений. Соответственно, как только возникает быстрый наджелудочковый ритм, желудочковая реакция может не контролироваться обычной повышенной рефрактерностью АВ-узла, поскольку дополнительное АВ-соединение может проводить импульсы с очень высокой скоростью. Это особенно актуально для скорости реакции желудочков на фибрилляцию предсердий, которая может быть достаточно быстрой, чтобы привести к гемодинамическим нарушениям, а также вызвать фибрилляцию желудочков и внезапную смерть. Внезапная смерть может быть первым клиническим проявлением синдрома ВПУ, особенно в подростковом возрасте. У некоторых пациентов с дополнительным АВ-соединением, которое проводит импульс в ретроградном направлении (и, следовательно, может участвовать в ортодромной атриовентрикулярной реципрокной тахикардии), это дополнительное АВ-соединение не проводит импульс в антеградном направлении. Такие пациенты не имеют на ЭКГ признаков ВПУ и, как говорят, страдают скрытым синдромом ВПУ. У них нет риска развития наджелудочковых аритмий, развивающихся по быстро проводящим путям.

ВПУ синдром обычно носит идиопатический характер, хотя чаще встречается у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией, транспозицией магистральных сосудов или аномалией Эпштейна.