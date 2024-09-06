(Желудочковая экстрасистолия; ЖЭ)

Желудочковые экстрасистолы (ЖЭС) – это единичные желудочковые импульсы, вызванные обратным входом импульса в желудочек или аномальным автоматизмом клеток миокарда желудочков или клеток Пуркинье. Широко распространены как у здоровых лиц, так и у людей с заболеваниями сердца. Могут протекать асимптомно или вызывать сердцебиения. Диагностируется по электрокардиографии. Лечения обычно не требуют.

(См. также Обзор аритмий).

Желудочковые экстрасистолии (ЖЭ) могут возникать хаотично или через определенные интервалы (каждая 3-я – тригимения, или 2-я – бигимения). ЖЭ могут провоцироваться различными ситуациями (например, беспокойство, стресс, алкоголь, кофеин, симпатомиметики), гипоксией или электролитными нарушениями. Хотя ЖЭС обычно носят доброкачественный характер, они могут быть проявлением структурного заболевания сердца. Увеличение частоты или сложности желудочковых экстрасистол при физической нагрузке может указывать на обратимую ишемию миокарда. У пациентов с очень частыми ЖЭС может развиться обратимая кардиомиопатия, вызванная ЖЭС, особенно, если на этом фоне уже имеется кардиомиопатия (1).

У некоторых людей со структурно нормальным сердцем наблюдаются желудочковые экстрасистолы из-за задержки после деполяризации, вызванной цАМФ. Учитывая их обычные места возникновения, эти идиопатические ЖЭС называются ЖЭС выносящего тракта правого желудочка или ЖЭС выносящего тракта левого желудочка (2). Обычно они имеют морфологию, похожую на блокаду левой ножки пучка Гиса, и вертикальную нисходящую ось (положительный комплекс QRS в отведении V1, отрицательный комплекс QRS в отведении AVL и почти изоэлектрический комплекс QRS в I отведении) (см. рисунок Синусовый ритм с желудочковыми экстрасистолами вследствие эктопии выходного тракта правого желудочка).

ЖЭ могут восприниматься как отсутствующие или пропущенные удары; ЖЭ сами по себе не ощущаются, но ощущается последующее синусовое сокращение. Если ЖЭ очень часты, особенно если они случаются при каждом втором ударе сердца, возможны легкие гемодинамические симптомы, поскольку синусовый ритм фактически снижается вдвое. Предсуществующие систолические шумы в сердце могут значительно усиливаться вследствие увеличенного наполнения и усиленного сокращения после компенсаторной паузы.

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Диагностика желудочковой экстрасистолии ЭКГ

Иногда 24-часовой мониторинг и эхокардиография в амбулаторных условиях Диагноз желудочковой экстрасистолии выставляется на основании электрокардиографии (ЭКГ) – широкий комплекс QRS без предшествующей волны Р, обычно с наличием полной компенсаторной паузы. Пациентам, чей анамнез (включая семейный анамнез), физикальное обследование или ЭКГ указывают на возможные структурные нарушения сердца, необходимо провести круглосуточное мониторирование и эхокардиографию в амбулаторных условиях (1). При подозрении на ишемическую болезнь сердца проводится тест с физической нагрузкой в диагностических целях и для определения необходимости дальнейшего обследования для оценки тяжести ишемической болезни сердца и возможности коронарной реваскуляризации (1). Преждевременное сокращение желудочка Изображение © Springer Science+Business Media Синусовый ритм с желудочковыми экстрасистолами вследствие эктопии вы... Изображение Image courtesy of L. Brent Mitchell, MD. Справочные материалы по диагностике 1. Pedersen CT, Kay GN, Kalman J, et al: EHRA/HRS/APHRS expert consensus on ventricular arrhythmias. Heart Rhythm 11(10):e166–e196, 2014. doi: 10.1016/j.hrthm.2014.07.024