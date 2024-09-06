После нормальных Р-зубцов следуют комплексы QRS, но не после всех. Существуют два типа:

Мобитц тип I

Мобитц тип II

При АВ-блокаде второй степени классического типа Мобитц I интервал PR постепенно удлиняется с каждым ударом до тех пор, пока предсердный импульс не перестанет проводиться и комплекс QRS не исчезает (феномен Венкебаха); проведение по АВ-узлу возобновляется со следующим ударом, и этот удар имеет самый короткий интервал PR; последовательность повторяется (см. рисунок Классическая АВ-блокада второй степени типа Мобитц I). Как правило, удлинение PR-интервала в порядке следования более изменчиво, но затем всегда укорачивается во время первого удара после паузы (3).

Классическая атриовентрикулярная блокада второй степени типа Мобитц I

Классическая 4:3 атриовентрикулярная блокада второй степени типа Моб... Изображение Image courtesy of L. Brent Mitchell, MD.

Атриовентрикулярная блокада второй степени типа Мобитц I может носить физиологический характер у молодых пациентов и у спортсменов. Если комплекс QRS узкий, то АВ-блокада II степени типа Мобитц I почти всегда развивается в АВ-узле; если комплекс QRS широкий (> 0,12 сек), то АВ-блокада II степени типа Мобитц I чаще скорее всего развивается в системе Гиса-Пуркинье (60–70%), а не в АВ узле (30–40%) (2). Блокада АВ-узла обычно прогрессирует медленно, и, если развивается до полной блокады, то вскоре появляется узловой замещающий ритм с соответствующей частотой сердечных сокращений (35–55 ударов в минуту). Поэтому лечение часто не требуется, если только блокада не вызывает симптоматической брадикардии и не исключены преходящие или обратимые причины. Лечение заключается в имплантации кардиостимулятора, который также несет пользу и у асимптомных пациентов с I типом Мобитц при инфранодальном уровне блокады, диагностированной при помощи электрофизиологического исследования, проводимого по поводу других причин.

Тип Мобитц II АВ-блокады II степени: PR-интервал остается постоянным. Удары периодически не проводятся, а комплексы QRS выпадают, как правило, в повторяющемся цикле каждого третьего (блокада 3:1) или четвертого (блокада 4:1) зубца P (см. рисунок AВ-блокада второй степени типа Мобитц II). Интервал RR, попадающий в блок, равен удвоенному интервалу RR.

Тип Мобитц II АВ блокады II степени

Тип Мобитц II АВ-блокады II степени всегда является патологией; блокада возникает на уровне пучка Гиса у 25% пациентов; в остальных случаях – на уровне ножек пучка Гиса (4). Пациенты могут быть асимптомными или предъявлять жалобы на головокружение, предобморочные и обморочные состояния в зависимости от соотношения проведенных и блокированных сердечных сокращений. Прогрессирование АВ-блокады второй степени типа Мобитц II до полной блокады сердца является типичным и может развиться внезапно, а желудочковый выскальзывающий ритм одновременно замедляется (20–40 ударов в минуту) по сравнению с узловым выскальзывающим ритмом (35–50 ударов в минуту) и может быть неустойчивым, уступая место асистолии. Поэтому при отсутствии транзиторной или обратимой причины показана установка кардиостимулятора (3).

При АВ-блокаде второй степени высокой градации блокируется каждый второй (или более) зубец P (см. рисунок АВ-блокада второй степени (высокая градация)).

Атриовентрикулярная блокада второй степени (высокой степени)

У пациентов с прогрессирующей АВ-блокадой второго класса различить Мобитц тип I АВ и II АВ достаточно трудно, потому что не проводятся 2 Р-зубца подряд. Поскольку трудно предсказать риск полной АВ–блокады, как правило необходима имплантация кардиостимулятора (5).

Пациентов с любым типом АВ-блокады II степени и структурной патологией сердца следует рассматривать в качестве кандидатов для постоянной кардиостимуляции, за исключением обратимых причин.