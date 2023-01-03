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Сердечная ресинхронизирующая терапия (СРТ)

Авторы:L. Brent Mitchell, MD, Libin Cardiovascular Institute, University of Calgary
Проверено/пересмотрено янв. 2023

Необходимость в лечении аритмий зависит от симптомов и степени тяжести аритмии. Лечение направлено на причины заболевания. При необходимости проводится прямая антиаритмическая терапия, что включает антиаритмические препараты, кардиоверсию-дефибрилляцию, имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы (ИКД), кардиостимуляторы (и особую форму стимуляции – ресинхронизирующую кардиальную терапию), катетерную абляцию, хирургическое вмешательство или их комбинацию.

У части пациентов нарушается нормальная упорядоченная последовательность сокращений сердечных камер (они перестают сокращаться синхронно). Возможна диссинхронизация

  • Атриовентрикулярная: сокращения между предсердиями и желудочками

  • Межжелудочковая: сокращения между левым и правым желудочками

  • Внутрижелудочковая: сокращения между различными сегментами левого желудочка

Пациенты, находящиеся в группе риска по диссинхронии:

Сердечная диссинхрония может быть заподозрена на основании данных электрокардиограммы (ЭКГ) (например, блокада левой ножки пучка Гиса) и передовых методов эхокардиографии (например, показатель тканевого допплера, скорости деформации).

Сердечная ресинхронизирующая терапия (СРТ) включает использование кардиостимулятора для ресинхронизации сердечных сокращений. Такие системы обычно включают правопредсердный электрод, правожелудочковый электрод и левожелудочковый электрод. Электроды могут имплантироваться трансвенозным или хирургическим способом, а также посредством торакотомии.

У пациентов с сердечной недостаточностью, имеющих симптомы II, III или IV класса по классификации Нью-Йоркской Ассоциации Кардиологов (см. таблицу "Классификация NYHA"), кардиоресинхронизирующая терапия способствует снижению количества госпитализаций по поводу декомпенсации сердечной недостаточности и снижению смертности от всех причин. Однако отмечена очень небольшая эффективность или даже ее отсутствие у пациентов с постоянной формой фибрилляции предсердий, БПНГ, неспецифичной внутрижелудочковой блокадой или только небольшим увеличением длительности QRS (< 150 миллисекунд).

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