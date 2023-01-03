Абляция при сердечной аритмии

Необходимость в лечении аритмий зависит от симптомов и степени тяжести аритмии. Лечение направлено на причины заболевания. При необходимости проводится прямая антиаритмическая терапия, что включает антиаритмические препараты, кардиоверсию-дефибрилляцию, имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы (ИКД), кардиостимуляторы (и особую форму стимуляции – ресинхронизирующую кардиальную терапию), катетерную абляцию, хирургическое вмешательство или их комбинацию.

При тахиаритмии, возникающей вследствие дополнительных путей проведения или эктопических очагов автоматизма, очаг может быть целенаправленно уничтожен (удален) для эффективности лечения. Методы абляции включают:

Радиочастотную аблацию

Криоабляцию

Лазерная абляция

Абляция импульсным электрическим полем

Радиочастотная абляция обычно выполняется с помощью трансвенозного катетера, к которому подводится низковольтная высокочастотная (300–750 МГц) электрическая радиочастотная (РЧ) энергия. Радиочастотная энергия нагревает и некротизирует ткань <1 см в диаметре и на глубину до 1 см.

При криоабляции используют замораживание тканей (до –70° C) с целью достижения эффекта деструкции ткани. Для интраоперационного использования были разработаны другие системы доставки.

Лазерная энергия может быть перенесена с помощью трансвенозного катетера и абляции целевой области.

Импульсная абляция электрическим полем использует серию коротких импульсов высокого напряжения, которые уничтожают миоциты сердца нетермическим методом. Электрический ток способствует возникновению пор в клеточной мембране, разрушая клетку. Миоциты более чувствительны к этому стимулу, чем многие другие клетки, поэтому коллатеральные структуры могут испытывать меньшее повреждение. Эта техника абляции достаточно болезненна, требует общей анестезии.

До приложения энергии зоны абляции следует отметить во время электрофизиологического исследования.

Эффективность абляции составляет > 90% при реципрокных наджелудочковых тахикардиях (атриовентрикулярных [АВ]- узловых или с участием дополнительных путей проведения), очаговых предсердных тахикардиях трепетании предсердий, очаговых идиопатических желудочковых тахикардиях (ЖТ из выходного тракта правого желудочка, септальных ЖТ или ЖТ с циркуляцией возбуждения по ножкам пучка Гиса).

Поскольку фибрилляция предсердий (ФП) чаще всего возникает и/или поддерживается аритмогенными зонами в легочных венах, этот источник может быть электрически изолирован окружной абляцией устьев легочных вен или в левом предсердии. Альтернативой у пациентов с симптоматической, рефрактерной к медикаментозной терапии ФП с высокой частотой сердечных сокращений может быть имплантация постоянного кардиостимулятора с последующей абляцией АВ-соединения. Абляция в некоторых случаях оказывается эффективной для лечения пациентов с ЖТ, рефрактерной к медикаментозной терапии, особенно при ишемической ЖТ.

Транскатетерная абляция является безопасной. Риск смертности выше при проведении сложных процедур. Смертность составляет < 1/2000 при некомплексных процедурах абляции, но может достигать 1/500 при проведении изоляции легочной вены в процессе абляции для пациентов с мерцанием предсердий или желудочковой тахикардией.

Осложнения включают повреждение клапанов сердца, стеноз или окклюзия легочных вен (при лечении ФП), инсульт или другие эмболические осложнения, перфорация сердца, тампонада (1%) и непреднамеренная абляция АВ-соединения.