Стресс-тест

В процессе проведения стресс-тестов сердце подвергают индуцированной повышенной потребности в кислороде, наблюдая за ним с помощью электрокардиографии или визуализирующих методов, что может помочь в выявлении зоны ишемии, потенциально опасной в отношении развития ИМ. У больных с ишемической болезнью сердца (ИБС) коронарный кровоток может быть адекватным в состоянии покоя, но недостаточным при увеличении потребности миокарда в кислороде во время физической нагрузки или других вариантах стресса. Исследование проводят до увеличения ЧСС до 85% от расчетного возрастного максимума (целевые значения ЧСС) или до момента возникновения симптомов.

Нагрузочное тестирование используется для

Диагностики ишемической болезни сердца

Стратификации риска у пациентов с установленной ИБС

Наблюдения за пациентами с установленной ИБС

Стресс-тесты менее инвазивны и менее затратны, чем канюляция сердца, и они помогают выявить нарушения кровотока; в то же время они менее точны у пациентов, имеющих низкую вероятность наличия ИБС. С помощью стресс-тестов можно выявить функциональную значимость анатомических изменений коронарных артерий, обнаруживаемых при коронарной ангиографии во время канюляции сердца. Из-за того, что функционально незначимые коронарные атеросклеротические бляшки (т.е., не приводящие к возникновению ишемии во время стресс-теста), могут разорваться и вызвать острый коронарный синдром, отрицательный результат стресс-теста не гарантирует пациенту отсутствие ИМ в будущем.

К риску стресс-тестирования относятся ИМ и внезапная смерть, которые возникают приблизительно у 1/5 000 тестированных пациентов. Для проведения стресс-тестов существуют абсолютные и относительные противопоказания

Абсолютными противопоказаниями для нагрузочных проб являются:

Относительные противопоказания для проведения нагрузочных проб включают:

Атриовентрикулярная блокада высокой степени

Брадиаритмии

Электролитный дисбаланс

Гипертензия (систолическое артериальное давление [АД] > 200 мм рт. ст. или диастолическое кровяное давление > 110 мм рт. ст.)

Гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия

Невозможность адекватного выполнения теста вследствие психических или физических дефектов

Умеренный или тяжелый стеноз клапана сердца

Стеноз ствола левой венечной артерии

Системное заболевание

Тахиаритмии

Методика проведения нагрузочного теста Потребность сердечной мышцы в кислороде может быть увеличена за счет: Физической нагрузки

Лекарственные препараты (фармакологический стресс) Пациенты не должны есть за 4–6 часов до исследования. Ксантиновые производные (такие как аминофиллин, теофиллин, кофеин) могут приводить к ложноотрицательным результатам при выполнении теста с дипиридамолом, аденозином или регаденосоном поэтому данные вещества (включая чай и кофе, какао, шоколад, некоторые энергетические диетические добавки и напитки и кофеинсодержащая газированная вода) нельзя принимать за 24 часа до проведения теста. Нагрузочный стресс-тест Физическую нагрузку считают более предпочтительной, чем использование лекарственных средств, для увеличения потребности миокарда в кислороде, поскольку она более точно соответствует естественным стрессорным воздействиям, вызывающим ишемию. Обычно пациент идет по стандартной бегущей дорожке, выполняя протокол Брюса, либо выполняет аналогичный протокол до тех пор, пока не будет достигнута целевая ЧСС или не появятся соответствующие симптомы. Согласно протоколу Брюса (наиболее часто используемому) увеличение скорости и наклона дорожки производят с интервалом приблизительно в 3 минуты. Фармакологический стресс-тест Фармакологический стресс-тест выполняют обычно в тех ситуациях, когда пациент не может достаточно долго (до достижения целевой ЧСС) идти по бегущей дорожке из-за нарушений сознания, патологии скелета и мышц, ожирения, заболеваний периферических артерий или по другим причинам. Применяют внутривенные инфузии дипиридамола, аденозина, регаденозона и добутамина. Дипиридамол увеличивает количество эндогенного аденозина, который приводит к дилатации венечных артерий. Это увеличивает кровоток в здоровых венечных артериях, однако в сегментах пораженных артерий, расположенных дистальнее места стеноза, вызывает феномен «обкрадывания». Дипиридамол-индуцированная ишемия или другие побочные эффекты (такие как тошнота, рвота, головная боль, бронхоспазм) появляются приблизительно у 10% пациентов, однако эти симптомы можно уменьшить внутривенным введением аминофиллина. Тяжелые реакции возникают менее чем у 1% пациентов. Противопоказаниями являются бронхиальная астма, острый период инфаркта миокарда (ИМ), нестабильная стенокардия, критический стеноз аортального клапана, системная гипотензия (систолическое давление < 90 мм рт. ст.). Аденозин обладает теми же эффектами, что и дипиридамол, однако его необходимо вводить внутривенно длительно, поскольку он очень быстро инактивируется в плазме. Нежелательные эффекты включают транзиторную гиперемию лица, боль в грудной клетке и тахикардию, которые могут быть купированы прекращением введения препарата. Регаденозон является более селективным агонистом аденозина, чем дипиридамол или аденозин, и не уступает этим препаратам в диагностике ишемии. Он характеризуется меньшим количеством побочных эффектов и более простым введением. Добутамин – инотропное, хронотропное и вазодилатирующее средство, используемое преимущественно в тех случаях, когда противопоказано назначение дипиридамола и аденозина фосфата (например, у больных бронхиальной астмой или с атриовентрикулярной блокадой II степени), а также при выполнении стресс-теста с эхокардиографическим сопровождением. Добутамин необходимо с осторожностью назначать пациентам с тяжелой артериальной гипертензией и аритмиями, обструкцией выносящего тракта ЛЖ, множественными перенесенными инфарктами миокарда или острым инфарктом миокарда.