Обзор кардиомиопатий (Overview of Cardiomyopathies)

Кардиомиопатии – это первичные заболевания сердечной мышцы. Их надо отличать от структурных заболеваний сердца, таких как ишемическая болезнь сердца, патология клапанного аппарата, врожденные пороки сердца. На основании патологических признаков кардиомиопатии подразделяются на 3 основных типа (см. рисунок Формы кардиомиопатии):

Термином ишемическая кардиомиопатия обозначают состояние, при котором отмечается дилатация и снижение сократительной способности миокарда, что встречается у пациентов с тяжелыми формами ИБС (с или без очагов инфаркта). Данная кардиомиопатия не рассматривается обычно среди вышеперечисленных типов, потому что не описывает первичное заболевание миокарда.

Кардиомиопатии обычно проявляются клиническими признаками сердечной недостаточности, которые могут варьировать в зависимости от преобладания систолической дисфункции и/или диастолической дисфункции. Некоторые кардиомиопатии могут вызывать также боль в грудной клетке, синкопе, аритмии или внезапную смерть.

Диагностика обычно включает изучение семейного анамнеза, анализы крови, ЭКГ, рентгенографию грудной клетки, эхокардиографию и МРТ сердца. Некоторым больных необходимо проведение эндомиокардиальной биопсии. При необходимости выполняются и другие тесты для выявления причины. Лечение зависит от разновидности и причины кардиомиопатии (см. таблицу Диагностика и лечение кардиомиопатии [Diagnosis and Treatment of Cardiomyopathies]).

Формы кардиомиопатии