Чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ) включают чрескожную транслюминальную коронарную ангиопластику (ЧТКА) с или без постановки стента. Основными показаниями является лечение таких состояний:
Стенокардия (стабильная или нестабильная)
Ишемия миокарда
Острый инфаркт миокарда (преимущественно у больных с развивающимся или развившимся кардиогенным шоком)
ЧТКА и установка стента в течение 90 минут с момента появления болевого синдрома является оптимальным способом лечения трансмурального ИМ с элевацией сегмента ST (ИМпST). Селективные ЧКВ можно применять в периоде после инфаркта миокарда (ИМ) в случае появления ранней или провоцируемой стенокардии до выписки больного из стационара, а также при стенокардии в случае неэффективности медикаментозной терапии.
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Чрескожную внутрисосудистую ангиопластику (ЧТА) используют также для лечения заболеваний периферических артерий.
Процедура проведения ЧКВ
ЧВКА выполняют чрескожным доступом через бедренную, лучевую или плечевую артерию. Радиальный доступ уменьшает дискомфорт пациента, укорачивает время начала самостоятельного передвижения и уменьшает частоту некоторых осложнений (например, кровотечение, формирование псевдоаневризмы).
Проводниковый катетер вводят в крупную периферическую артерию и продвигают до достижения устьев венечных артерий. Баллонный катетер проводят под контролем рентгеноскопии или внутрисосудистого ультрасонографии к месту стеноза, затем раздувают с целью раздавливания атеросклеротической бляшки и расширения просвета артерии. После выполнения процедуры повторяют ангиографию, чтобы зафиксировать изменения. При необходимости процедура выполняется на 2 или 3 сосудах.
Стенты, применяющиеся для ЧКВ
Стенты для коронарных артерий – это расширяющиеся проволочные сетчатые цилиндры, которые помогают удерживать открытыми стенозированные области. Стентирование является наиболее целесообразной в следующих случаях:
Небольшие повреждения в крупных нативных коронарных артериях, не подвергавшихся ранее чрескожной коронарной ангиопластике
При появлении локальных нарушений в трансплантатах из подкожной вены
При лечении выраженных стенозов с помощью ЧВКА
Стенты часто применяются при лечении острого инфаркта миокарда, окклюзии устья или ствола левой главной венечной артерии, хронической тотальной окклюзии сосудов, а также патологии в области бифуркации.
Разновидности стентов
Голометаллические стенты (ГМС) сделаны из сплава никеля и титана. В стентах с лекарственным покрытием (СЛП) на металлический каркас нанесено лекарственнное вещество (например, 1-го поколения: сиролимус, паклитаксел; 2-го поколения: эверолимус, ридафоролимус, зотаролимус), ограничивающее пролиферацию неоинтимы и тем самым снижая риск рестеноза. Биодеградируемые стенты находятся на стадии разработок, но первые краткосрочные результаты показались многообещающими, однако их использование в настоящее время ограничено клиническими испытаниями (1).
Справочные материалы по стентированию
1. Iglesias JF, Muller O, Heg D, et al. Biodegradable polymer sirolimus-eluting stents versus durable polymer everolimus-eluting stents in patients with ST-segment elevation myocardial infarction (BIOSTEMI): a single-blind, prospective, randomised superiority trial. Lancet 2019;394(10205):1243-1253. doi:10.1016/S0140-6736(19)31877-X
Антикоагулянтная и вспомогательная терапия
Для снижения частоты тромбозов в месте баллонной дилатации и установки стента во время и после ЧКВ используются различные схемы антикоагуляционной и антитромбоцитарной терапии.
Терапию антикоагулянтами обычно начинают с нефракционированного гепарина. Альтернативой служат эноксапарин и бивалирудин. Бивалирудин или аргатробан следует использовать вместо нефракционированных гепаринов у пациентов с индуцированной гепарином тромбоцитопенией. У пациентов, подвергающихся чрескожному коронарному вмешательству, во время процедуры начинают двойную антитромбоцитарную терапию ингибиторами P2Y12 (клопидогрел, прасугрел, тикагрелор) и аспирином. Ингибиторы гликопротеина IIb/IIIa (абциксимаб, эптифибатид, тирофибан) могут быть добавлены в схему лечения пациентам с нестабильной стенокардией/инфарктом миокарда без подъема сегмента ST перипроцедурально. Ингибиторы P2Y12 (часто в комбинации с аспирином) продолжают принимать в течение как минимум 6-12 месяцев после проведения ЧКВ с целью снижения риска тромбоза внутри стента, пока не произойдет эндотелизация стента.
Для пациентов, которым требуется антикоагулянтная терапия по другим причинам (например, при мерцательной аритмии), пероральные антикоагулянты прямого действия (апиксабан, дабигатран, эдоксабан, ривароксабан) являются более предпочтительными, чем варфарин, если к ним нет противопоказаний. У большинства пациентов, нуждающихся в антикоагулянтной терапии, тройную терапию с пероральным антикоагулянтом, ингибитором P2Y12 и аспирином прекращают в течение от 1 недели до 1 месяца после вмешательства, и в течение 0,5–1 года пациенты продолжают прием перорального антикоагулянта и ингибитора P2Y12. Для уменьшения риска возникновения спазма коронарных сосудов могут быть также назначены блокаторы кальциевых каналов и нитраты.
Противопоказания к проведению ЧКВ
Относительные противопоказания ЧКВ включают:
Коагулопатию
Поражение единственного крупного сосуда, преимущественно питающего весь миокард
Критический стеноз левой коронарной артерии при отсутствии коллатерального кровотока от нативного сосуда или наложенного ранее шунта к левой передней нисходящей артерии
Диффузное поражение сосудов без фокальных стенозов
Состояния, сопровождающиеся гиперкоагуляцией
Недостаточно эффективное предыдущее кардиохирургическое вмешательство
Стенозирование <50%
Тотальную окклюзию венечной артерии
Несмотря на то, что отсутствие хирургической поддержки иногда рассматривается как абсолютное противопоказание к проведению ЧКВ, многие эксперты выступают за то, что при необходимости проведения срочной реваскуляризации при ИМпST, опытные операторы должны выполнять ЧКВ в оборудованной для проведения катетризации операционной даже при отсутствии хирургической страховки.
Хотя шунтирование обычно предпочтительнее для пациентов с критическим стенозом левой главной коронарной артерии без коллатерального кровотока из собственного сосуда или предыдущего шунтирующего трансплантата, ЧКВ часто и все в большей степени используется у отдельных пациентов и в таком случае.
Осложнения ЧКВ
Основными осложнениями баллонной ангиопластики и установки стента являются:
Расслоение (диссекция) артерии
Кровотечение, вызванное назначением дополнительных антикоагулянтов
Рестеноз
Стандартные осложнения коронарной канюляции и коронарной ангиографии
Тромбоз и дистальная эмболизация
В целом, риски при проведении ЧКВ сопоставимы с рисками при проведении АКШ. Общая смертность < 1%, но варьирует в зависимости от индивидуальных факторов риска и имеет тенденцию к схожести с таковой при АКШ. Частота ИМ на зубце Q составляет < 1%. В < 1% случаев интимальная диссекция провоцирует возникновение обструкции, которая требует экстренного АКШ. Риск развития инсульта при ЧКВ ниже, чем при АКШ. Мета-анализ 19 рандомизированных исследований выявил более высокий риск развития инсульта через 30 дней у пациентов, перенесших АКШ (1,2%), по сравнению с перенесшими ЧКВ (0,34%) (1). Риск развития кровотечения составляет 1–2%.
Из всех ангиографических процедур ЧКВ характеризуются наивысшим риском развития контрастной нефропатии (из-за обилия контраста и длительности проведения процедуры), этот риск может быть снижен с помощью гидратации пациента перед процедурой и применения неионных контрастных веществ или гемофильтрации у пациентов с ранее существующей почечной недостаточностью.
По сравнению с коронарной ангиографией без ангиопластики или установки стента риск смерти, инфаркта миокарда и инсульта выше.
Тромбоз
Тромбоз стента приводит к полному перекрытию и может произойти в любое время:
Острый (непосредственно во время или после процедуры)
Подострый (в течение 30 дней)
Поздний (> 30 дней)
Очень поздно ( > 1 года)
Тромбоз стента может быть вызван неадекватным расширением стента или неполным расправлением стента во время процедуры, отменой двойной антитромбоцитарной терапии (например, из-за несоблюдения режима, необходимости проведения некардиологической операции) или тем и другим. Редко стент может повредить внутрикоронарный тромб (т.е., тот, что может быть при остром инфарктом миокарда), который может эмболизировать дистальные отделы сосудов и привести к инфаркту миокарда. Использование стратегий защиты (например, временное прекращение кровотока в артерии, используя баллон, с последующей аспирацией эмболов, установка небольших фильтров дистальнее места проведения ЧКВ для поимки эмболов) может улучшить исход ЧКВ, которое выполняется на ранее имплантированной подкожной вене. Но в большинстве случаев этого не делается.
С исключительно баллонной ангиопластикой риск острого тромбоза составляет около 5-10%.
Использование стентов почти полностью вытеснило необходимость экстренного шунтирования коронарных артерий после ЧКВ. Частота возникновения острого и подострого тромбоза составляет < 1%. Однако применение стента с лекарственным покрытием повышает риск позднего тромбоза стента приблизительно на 0,6% в год в течение 3 лет.
Рестеноз
Причиной рестеноза, как правило, является отложение коллагена, поэтому это осложнение встречается спустя несколько недель после процедуры или позже; рестеноз может вызывать частичное или, реже, полное перекрытие просвета сосуда.
Риск развития подострого рестеноза после проведения одной только баллонной ангиопластики составляет около 5%, а общая частота возникновения рестеноза достигает 30–45%.
При использовании стентов частота возникновения подострого рестеноза составляет < 1%. Использование непокрытого металлического стента сопровождается 20–30%-ным риском позднего рестеноза. Использование стента с лекарственным покрытием значительно снижает риск развития позднего рестеноза.
Расслоение (диссекция) артерии
В < 1% случаев интимальная диссекция провоцирует возникновение обструкции, которая требует экстренного АКШ. Расслоение артерии обычно сразу же обнаруживается, как различные аномальные паттерны контрастного наполнения внутри коронарных артерий. Часто введение другого стента вновь раскрывает расслоившийся сегмент.
Инсульт
Риск развития инсульта при ЧКВ ниже, чем при АКШ. Мета-анализ 19 рандомизированных исследований выявил более высокий риск развития инсульта через 30 дней у пациентов, перенесших АКШ (1,2%), по сравнению с перенесшими ЧКВ (0,34%) (1).
Справочные материалы по осложнениям
1. Palmerini T, Biondi-Zoccai G, Reggiani LB, et al: Risk of stroke with coronary artery bypass graft surgery compared with percutaneous coronary intervention. J Am Coll Cardiol 60(9):798–805, 2012. doi:10.1016/j.jacc.2011.10.912