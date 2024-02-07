Чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ)

Для снижения частоты тромбозов в месте баллонной дилатации и установки стента во время и после ЧКВ используются различные схемы антикоагуляционной и антитромбоцитарной терапии.

Терапию антикоагулянтами обычно начинают с нефракционированного гепарина. Альтернативой служат эноксапарин и бивалирудин. Бивалирудин или аргатробан следует использовать вместо нефракционированных гепаринов у пациентов с индуцированной гепарином тромбоцитопенией. У пациентов, подвергающихся чрескожному коронарному вмешательству, во время процедуры начинают двойную антитромбоцитарную терапию ингибиторами P2Y12 (клопидогрел, прасугрел, тикагрелор) и аспирином. Ингибиторы гликопротеина IIb/IIIa (абциксимаб, эптифибатид, тирофибан) могут быть добавлены в схему лечения пациентам с нестабильной стенокардией/инфарктом миокарда без подъема сегмента ST перипроцедурально. Ингибиторы P2Y12 (часто в комбинации с аспирином) продолжают принимать в течение как минимум 6-12 месяцев после проведения ЧКВ с целью снижения риска тромбоза внутри стента, пока не произойдет эндотелизация стента.

Для пациентов, которым требуется антикоагулянтная терапия по другим причинам (например, при мерцательной аритмии), пероральные антикоагулянты прямого действия (апиксабан, дабигатран, эдоксабан, ривароксабан) являются более предпочтительными, чем варфарин, если к ним нет противопоказаний. У большинства пациентов, нуждающихся в антикоагулянтной терапии, тройную терапию с пероральным антикоагулянтом, ингибитором P2Y12 и аспирином прекращают в течение от 1 недели до 1 месяца после вмешательства, и в течение 0,5–1 года пациенты продолжают прием перорального антикоагулянта и ингибитора P2Y12. Для уменьшения риска возникновения спазма коронарных сосудов могут быть также назначены блокаторы кальциевых каналов и нитраты.