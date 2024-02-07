Острый инфаркт миокарда (ИМ)

К сердечным биомаркерам (сывороточным маркерам повреждения клеток миокарда) относятся

Сердечные ферменты (например, КК-МВ [креатинкиназа-MB])

Внутриклеточное содержимое (например, тропонин I, тропонин Т, миоглобин)

Эти биомаркеры высвобождаются в кровоток после некроза клеток миокарда. Биомаркеры появляются в разное время после повреждения, и их уровень снижается с разной скоростью. Чувствительность и специфичность в отношении повреждения клеток миокарда у этих биомаркеров существенно различаются. Тесты, измеряющие уровни сердечных тропонинов (cTn), которые использовались в течение многих лет, являются чувствительными и специфичными. Предпочтение отдается новым тестам на высокочувствительный сердечный тропонин (вч-сТн), которые также отличаются высокой точностью. С помощью этих методов можно достоверно исследовать уровни кардиотропонинов (Т или I) в таких низких диапазонах, как 0,003–0,006 нг/мл (3–6 пг/мл); с помощью некоторых методов исследования распознают до 0,001 нг/мл (1 пг/мл).

Менее чувствительные тесты сТн вряд ли позволят обнаружить сердечные тропонины, за исключением пациентов с острой сердечной патологией. Таким образом, "положительный" тест на кардиотропонины (т.е., свыше предела обнаружения) был весьма специфичным. Однако тесты на вч-сТн могут обнаружить небольшие количества тропонина у многих здоровых людей. Таким образом, уровень тропонина, определенный с помощью высокочувствительного теста, должен быть сопоставлен с нормами и определяться как повышенный только в случае его превышения 99-ой перцентили референтной популяции. Кроме того, хотя повышенный уровень тропонина подтверждает повреждение кардиомиоцитов, он не указывает на причину повреждения (несмотря на то, что любое повышение тропонина увеличивает риск неблагоприятного исхода при многих болезнях). Помимо острых коронарных синдромов, многие другие кардиальные и некардиальные патологии могут повышать уровень сердечных тропонинов (см. таблицу Причины повышения уровня тропонина); не все случаи повышения уровня тропонинов, выявленные с помощью вч-сТн, свидетельствуют об инфаркте миокарда и не все некрозы миокарда возникают в результате острого коронарного синдрома даже при ишемической этиологии. Тем не менее, благодаря возможности обнаруживать более низкие уровни тропонина, анализ на вч-сТн позволяет определить ИМ намного раньше, чем другие методы, поэтому заменил другие исследования на кардиальные биомаркеры во многих центрах.

Пациентам с подозрением на инфаркт миокарда необходимо провести анализ на вч-сТн во время поступления в стационар и через 2–3 часа. При использовании стандартных cTn тестов уровень тропонина измеряется сразу и через 6 часов после начала теста.

Результаты всех лабораторных тестов должны интерпретироваться в свете клинической вероятности заболевания до проведения теста (см. также Интерпретация медицинских тестов и результатов тестов [Understanding Medical Tests and Test Results]). Это особенно актуально для теста hs-cTn (тропонин I высокочуствительный), учитывая очень высокую чувствительность этого теста, но также относится и ко всем другим чувствительным тестам на тропонины.

Результаты анализа на вч-сТн должны интерпретироваться с учетом вероятности наличия заболевания у пациента до проведения анализа, которое оценивается клинически на основании:

Факторы риска для ОКС

Симптомы

ЭКГ

Высокая вероятность наличия заболевания до проведения анализа в сочетании с повышенным уровнем вч-сТн свидетельствуют об инфаркте миокарда, в то время как низкая вероятность наличия заболевания до проведения анализа в сочетании с нормальным результатом анализа на вч-сТн маловероятны для инфаркта миокарда (1). Постановка диагноза усложняется, когда результаты тестов не совпадают с вероятностью наличия заболевания до проведения тестов. В этом случае часто помогает проведение серии последовательных измерений уровня высокочувствительного тропонина. Пациент с низкой вероятностью наличия заболевания и немного повышенным первоначальным уровнем тропонина, определенным с помощью высокочувствительного теста, который остается стабильным при повторном тестировании, вероятно, имеет иное заболевание сердца (например, сердечную недостаточность, стабильную ишемическую болезнь сердца). Тем не менее, если повторные измерения демонстрируют значительное возрастание уровня (то есть > 20-50%), вероятность наличия инфаркта миокарда становится намного выше. Если пациент с высокой вероятностью наличия заболевания до проведения теста имеет нормальный уровень вч-сТн, который поднимается > 50% при повторном проведении теста, то, вероятно, имеет место инфаркт миокарда; сохраняющийся нормальный уровень (часто в том числе в течение 6 часов и позже, если подозрения высоки) указывает на необходимость поиска альтернативного диагноза.