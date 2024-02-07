Микроваскулярная стенокардия (ранее известная как синдром X) - это дисфункция или сужение капилляров сердца, являющаяся причиной стенокардии у пациентов, у которых на ангиографии определяются нормальные эпикардиальные коронарные артерии.

(См. также Обзор ишемической болезни сердца (Overview of Coronary Artery Disease)).

У пациентов с микрососудистой стенокардией наблюдается

Типичную стенокардию, купирующуюся приемом нитроглицерина или покоем

Нормальные результаты коронарной ангиографии (например, нет признаков атеросклеротического поражения, эмболии или индуцируемого спазма коронарных артерий)

У данной категории пациентов возможно выявление ишемии миокарда во время выполнения стресс-теста. Причиной развития стенокардии у части пациентов может быть спазм интрамиокардиальных сегментов коронарных артерий и снижение коронарного резерва. Кроме того, возможно увеличение чувствительности к кардиальным болевым стимулам. Для других пациентов характерна микрососудистая дисфункция интрамиокардиальных отделов коронарных артерий, что проявляется в отсутствии вазодилатации в ответ на нагрузку или другие стрессорные влияния.

Это заболевание не следует путать с вазоспастической стенокардией, обусловленной спазмом эпикардиальных коронарных артерий.

Прогноз заболевания лучше, чем у пациентов с установленной ишемической болезнью сердца, даже несмотря на то, что симптомы ишемии миокарда могут сохраняться в течение многих лет. Кроме того, пациенты с микрососудистой стенокардией, по-видимому, имеют более высокий риск развития серьезных сердечно-сосудистых событий, чем в популяции в целом (1).

Основой лечения является устранение факторов риска с помощью гиполипидемической терапии и гликемического контроля. У большинства пациентов традиционные методы противоишемического лечения, включая применение бета-блокаторов и блокаторов кальциевых каналов, позволяет облегчить симптомы (2).