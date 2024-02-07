Микроваскулярная стенокардия (ранее известная как синдром X) - это дисфункция или сужение капилляров сердца, являющаяся причиной стенокардии у пациентов, у которых на ангиографии определяются нормальные эпикардиальные коронарные артерии.
(См. также Обзор ишемической болезни сердца (Overview of Coronary Artery Disease)).
У пациентов с микрососудистой стенокардией наблюдается
Типичную стенокардию, купирующуюся приемом нитроглицерина или покоем
Нормальные результаты коронарной ангиографии (например, нет признаков атеросклеротического поражения, эмболии или индуцируемого спазма коронарных артерий)
У данной категории пациентов возможно выявление ишемии миокарда во время выполнения стресс-теста. Причиной развития стенокардии у части пациентов может быть спазм интрамиокардиальных сегментов коронарных артерий и снижение коронарного резерва. Кроме того, возможно увеличение чувствительности к кардиальным болевым стимулам. Для других пациентов характерна микрососудистая дисфункция интрамиокардиальных отделов коронарных артерий, что проявляется в отсутствии вазодилатации в ответ на нагрузку или другие стрессорные влияния.
Это заболевание не следует путать с вазоспастической стенокардией, обусловленной спазмом эпикардиальных коронарных артерий.
Прогноз заболевания лучше, чем у пациентов с установленной ишемической болезнью сердца, даже несмотря на то, что симптомы ишемии миокарда могут сохраняться в течение многих лет. Кроме того, пациенты с микрососудистой стенокардией, по-видимому, имеют более высокий риск развития серьезных сердечно-сосудистых событий, чем в популяции в целом (1).
Основой лечения является устранение факторов риска с помощью гиполипидемической терапии и гликемического контроля. У большинства пациентов традиционные методы противоишемического лечения, включая применение бета-блокаторов и блокаторов кальциевых каналов, позволяет облегчить симптомы (2).
Справочные материалы
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