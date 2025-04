Микроваскулярная стенокардия

1. Shimokawa H, Suda A, Takahashi J, et al: Clinical characteristics and prognosis of patients with microvascular angina: an international and prospective cohort study by the Coronary Vasomotor Disorders International Study (COVADIS) Group. Eur Heart J 42(44):4592–4600, 2021. doi:10.1093/eurheartj/ehab282