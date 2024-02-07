Вазоспастическая стенокардия

Провокационная проба с эргоновином или ацетилхолином во время ангиографии

Диагноз вазоспастической стенокардии устанавливают в случае наличия на ЭКГ, снятой во время приступа, элевации сегмента ST. В межприступный период ЭКГ может быть нормальной или может иметь фиксированные патологические отклонения.

Для подтверждения диагноза используют провокационнцю пробу с эргоновином или ацетилхолином, которые провоцировать спазм коронарных артерий. Спазм коронарной артерии идентифицируется при обнаружении значительного повышения сегмента ST на ЭКГ или путем наблюдения обратимого спазма во время катетеризации сердца. Тестирование проводится чаще всего в лаборатории катетеризации сердца.