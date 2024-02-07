Вазоспастическая стенокардия — это стенокардия, обусловленная спазмом эпикардиальных коронарных артерий. Симптомы включают в себя стенокардию в покое и редко при нагрузке. Диагноз устанавливается по ЭКГ и провокационному тестированию с эргоновином или ацетилхолином. Лечение – блокаторами кальциевых каналов и нитроглицерином сублингвально.
(См. также Обзор ишемической болезни сердца (Overview of Coronary Artery Disease)).
Множество пациентов, страдающих вазоспастической стенокардией, также имеют выраженную фиксированную обструкцию как минимум в одной коронарной артерии. Пациенты с легкими или динамическими стенозами имеют лучший долговременный исход, чем пациенты с тяжелыми фиксированными стенозами.
Симптомы и признаки вазоспастической стенокардии
Симптомокомплекс вариантной стенокардии обычно характеризуется возникновением ангинозного приступа в покое, часто в ночные часы и в редких случаях связан с физической нагрузкой (если у пациента нет фиксированных стенозов коронарных артерий). Приступы имеют тенденцию возникать регулярно в определенное время.
Диагностика вазоспастической стенокардии
Провокационная проба с эргоновином или ацетилхолином во время ангиографии
Диагноз вазоспастической стенокардии устанавливают в случае наличия на ЭКГ, снятой во время приступа, элевации сегмента ST. В межприступный период ЭКГ может быть нормальной или может иметь фиксированные патологические отклонения.
Для подтверждения диагноза используют провокационнцю пробу с эргоновином или ацетилхолином, которые провоцировать спазм коронарных артерий. Спазм коронарной артерии идентифицируется при обнаружении значительного повышения сегмента ST на ЭКГ или путем наблюдения обратимого спазма во время катетеризации сердца. Тестирование проводится чаще всего в лаборатории катетеризации сердца.
Лечение вазоспастической стенокардии
Блокаторы кальциевых каналов
сублингвальный нитроглицерин
Обычно нитроглицерин сублингвально быстро снимает приступ вазоспастической стенокардии. Блокаторы кальциевых каналов способны эффективно приостанавливать развитие приступов. Теоретически, бета-блокаторы (кроме лабеталола и карведилола) могут усиливать спазм, допуская беспрепятственную альфа-адренергическую вазоконстрикцию, но этот эффект не был доказан клинически.
Наиболее часто используемыми пероральными препаратами являются блокаторы кальциевых каналов:
Дилтиазем замедленного высвобождения
Верапамил замедленного высвобождения
Амлодипин
Поскольку все данные препараты оказывают симптоматический эффект, они не влияют на прогноз заболевания. Средняя выживаемость в течение 5 лет составляет около 95% (если обструкция отсутствует или присутствует только в одном сосуде), но риск смертности выше для пациентов с вазоспастической стенокардией и атеросклеротической обструкцией коронарных артерий (1, 2). Риск увеличивается со увеличением обструкции.
Справочные материалы по лечению
1. Beltrame JF. Management of vasospastic angina. Heart 2022;109(1):70-77. Published 2022 Dec 13. doi:10.1136/heartjnl-2022-321268
2. Walling A, Waters DD, Miller DD, Roy D, Pelletier GB, Théroux P. Long-term prognosis of patients with variant angina. Circulation 1987;76(5):990-997. doi:10.1161/01.cir.76.5.990