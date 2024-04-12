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Обзор лимфатической системы (Overview of the Lymphatic System)

Авторы:James D. Douketis, MD, McMaster University
Проверено/пересмотрено апр. 2024

Плазма с некоторым количеством лейкоцитов движется из капилляров в интерстициальное пространство. Большая часть экссудата и ее составляющих поглощается клетками тканей или реабсорбируется обратно в сосудистое русло в зависимости от баланса между гидростатическим и онкотическим давлением. Однако часть экссудата, содержащая единичные клетки и клеточный детрит (образовавшийся в результате иммунного ответа в очаге инфекции, новообразования, воспаления), попадает в лимфатическую систему.

Подобно венозной системе, лимфатическая система состоит из множества тонкостенных сосудов, осуществляющих транспорт жидкости по всему телу. Мелкие лимфатические сосуды опорожняются в более крупные лимфатические протоки, которые в конечном итоге отводят лимфу в центральные вены через грудной лимфатический проток и правый лимфатический проток. Большинство лимфатических сосудов имеют клапаны, подобные венозным, позволяющие поддерживать однонаправленный ток лимфы к сердцу. В отличие от венозной системы, где жидкость (кровь) движется благодаря насосной функции сердца, движение лимфы обеспечивается давлением, возникающим вследствие мышечного сокращения.

Прежде чем попасть в центральную венозную систему, лимфа проходит через лимфатические узлы, где осуществляется удаление из лимфы клеточного материала, включая раковые клетки, и чужеродных частиц. Лимфатические узлы также являются ключевыми звеньями иммунной системы, т. к. они наполнены лимфоцитами, макрофагами и дендритическими клетками, способными распознавать и осуществлять иммунный ответ на любые антигены, транспортируемые из тканей в лимфу.

Лимфатические узлы подразделяются на:

  • Поверхностные (периферические): поверхностные лимфатические узлы расположены непосредственно под кожей во всех областях тела, образуя отдельные группы в области шеи, подмышечных областях, паховых областях.

  • Глубокие: глубокие лимфатические узлы расположены в брюшной или грудной полости.

Нарушения функции лимфатической системы

Заболевания лимфатической системы включают 1 из следующих:

  • Непроходимость

  • Инфекция или воспаление

  • Рак

Обструкция приводит к накоплению лимфатической жидкости в тканях (лимфедема) и обычно возникает вследствие хирургического вмешательства, лучевой терапии, травмы или, в тропических странах, лимфатического филяриоза. В редких случаях причиной является врожденное заболевние (см. Первичные лимфедемы).

Инфекция или воспаление могут вызвать реактивное увеличение лимфатических узлов (лимфаденопатию). Кроме того, микроорганизмы, попавшие в лимфатическую систему из первичного очага инфекции, могут непосредственно инфицировать лимфатические узлы (с последующим развитием лимфаденита).

Различные злокачественные опухоли могут метастазировать в локальные или региональные лимфатические узлы. Редко может наблюдаться первичное злокачественное новообразование лимфатической системы (например, лимфангиосаркома).

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