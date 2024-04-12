Обзор лимфатической системы (Overview of the Lymphatic System)

Плазма с некоторым количеством лейкоцитов движется из капилляров в интерстициальное пространство. Большая часть экссудата и ее составляющих поглощается клетками тканей или реабсорбируется обратно в сосудистое русло в зависимости от баланса между гидростатическим и онкотическим давлением. Однако часть экссудата, содержащая единичные клетки и клеточный детрит (образовавшийся в результате иммунного ответа в очаге инфекции, новообразования, воспаления), попадает в лимфатическую систему.

Подобно венозной системе, лимфатическая система состоит из множества тонкостенных сосудов, осуществляющих транспорт жидкости по всему телу. Мелкие лимфатические сосуды опорожняются в более крупные лимфатические протоки, которые в конечном итоге отводят лимфу в центральные вены через грудной лимфатический проток и правый лимфатический проток. Большинство лимфатических сосудов имеют клапаны, подобные венозным, позволяющие поддерживать однонаправленный ток лимфы к сердцу. В отличие от венозной системы, где жидкость (кровь) движется благодаря насосной функции сердца, движение лимфы обеспечивается давлением, возникающим вследствие мышечного сокращения.

Прежде чем попасть в центральную венозную систему, лимфа проходит через лимфатические узлы, где осуществляется удаление из лимфы клеточного материала, включая раковые клетки, и чужеродных частиц. Лимфатические узлы также являются ключевыми звеньями иммунной системы, т. к. они наполнены лимфоцитами, макрофагами и дендритическими клетками, способными распознавать и осуществлять иммунный ответ на любые антигены, транспортируемые из тканей в лимфу.

Лимфатические узлы подразделяются на:

Поверхностные (периферические): поверхностные лимфатические узлы расположены непосредственно под кожей во всех областях тела, образуя отдельные группы в области шеи, подмышечных областях, паховых областях.

Глубокие: глубокие лимфатические узлы расположены в брюшной или грудной полости.

Лимфатическая система 3D модель