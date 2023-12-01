Тромбоз поверхностных вен – образование тромба в поверхностной вене верхней или нижней конечности либо (реже) в одной и более венах грудной клетки или молочной железы (болезнь Мондора).

Тромбоз поверхностных вен верхних конечностей чаще всего возникает в результате внутривенной инфузии или канюляции сосудов. Варикозное расширение вен, по-видимому, является основным фактором риска развития поверхностного венозного тромбоза нижних конечностей, особенно у женщин. Поверхностные венозные тромбы редко вызывают серьезные осложнения и эмболии.

Как правило, у больных появляются поверхностные, часто болезненные или напряженные уплотнения по ходу поверхностных вен; кожа над ними обычно горячая на ощупь и гиперемирована. Кожа над ними обычно теплая и эритематозная.

Мигрирующий тромбоз поверхностных вен, который возникает, разрешается и рецидивирует в неизмененных венах верхних, нижних конечностей и туловища в различное время, может быть предвестником рака поджелудочной железы и других аденокарцином (синдром Труссо).

Диагноз ставится на основании анамнеза и объективного обследования больного. У больных тромбозом поверхностных вен выше колена повышен риск тромбоза глубоких вен (ТГВ), им желательно выполнять ультразвуковое исследование (1).

Общие справочные материалы 1. Galanaud JP, Sevestre MA, Pernod G, et al. Long-term risk of venous thromboembolism recurrence after isolated superficial vein thrombosis. J Thromb Haemost 2017;15(6):1123-1131. doi:10.1111/jth.13679