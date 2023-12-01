Препараты для лечения тромбоза глубоких вен

Существует несколько стратегий антикоагулянтной терапии у пациентов с ТГВ:

Стартовая терапия с использованием инъекционного гепарина (нефракционированного либо низкомолекулярного) с последующим, через несколько дней, продолжительным применением перорального препарата (варфарина, ингибитора фактора Ха или прямого ингибитора тромбина).

Начальное и долгосрочное лечение низкомолекулярным гепарином (LMWH)

Начальное и долгосрочное лечение определенными пероральными ингибиторами фактора Ха (ривароксабан или апиксабан)

Режимы дозирования при лечении ТГВ отличаются от тех, которые используются для профилактики тромбоэмболии у пациентов с фибрилляцией предсердий.

Некоторые, но не все, пероральные антикоагулянты прямого действия являются альтернативой варфарину в качестве терапии первой линии при ТГВ и ТЭЛА, они могут также использоваться в качестве монотерапии (см. таблицу Пероральные антикоагулянты). По сравнению с варфарином эти препараты показаны для предотвращения рецидива ТГВ и имеют аналогичный (или если с апиксабаном, то возможно меньший) риск серьезного кровотечения (1).

Их преимущества заключаются в том, что они эффективны в течение нескольких часов и, таким образом, не требуют периода совмещенного применения гепарина (переходное лечение), хотя назначение эдоксабана и дабигатрана требует по крайней мере 5 дней предварительного лечения инъекционным антикоагулянтом. Кроме того, они назначаются в фиксированной дозе и, таким образом, в отличие от варфарина, не требуют проведения постоянных лабораторных исследований.

Основным недостатком является более высокая стоимость препаратов по сравнению с варфарином, а также высокая стоимость пероральных антикоагулянтов прямого действия, требующихся в случае возникновения кровотечения или при необходимости срочной операции или хирургической процедуры.

Продолжительность лечения может быть различной. Больные с преходящими факторами риска ТГВ (например, иммобилизация, хирургические операции), как правило, могут прекратить прием антикоагулянтов через 3–6 месяцев. Пациенты с идиопатическим (или неспровоцированным) ТГВ без явных факторов риска или рецидивирующим ТГВ должны принимать антикоагулянты на протяжении не менее 6 месяцев, а некоторые пациенты ─пожизненно, если только они не подвержены риску геморрагических осложнений. Пациентам с тромбозом ассоциированным с раком следует назначать антикоагулянтную терапию сроком не менее 3 месяцев. Лечение обычно длится дольше у пациентов, получающих постоянную противораковую терапию, и у пациентов с прогрессирующим, метастатическим заболеванием. Пациентов с определенными гиперкоагуляционными состояниями (например, антифосфолипидный синдром или недостаточность протеинов C, протеинов S или антитромбина) также следует рассматривать в качестве кандидатов для проведения антикоагулятной терапии в течение длительного времени.