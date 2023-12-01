Идиопатические телеангиэктазии представляют собой тонкие расширенные внутрикожные вены, которые не имеют клинического значения, но могут быть обширными и неприятными на вид.
Телеангиэктазии — это мелкие, расширенные кровеносные сосуды, чаще всего имеют идиопатический характер.
Фото предоставлено доктором Томасом Хабифом (Thomas Habif, MD).
Несмотря на то, что телеангиэктазии являются бессимптомными, многие люди считают даже мелкие телеангиэктазии недопустимыми с косметической точки зрения.
© Springer Science+Business Media
Телеангиэктазии — это мелкие, расширенные кровеносные сосуды, чаще всего имеют идиопатический характер.
Фото предоставлено доктором Томасом Хабифом (Thomas Habif, MD).
Несмотря на то, что телеангиэктазии являются бессимптомными, многие люди считают даже мелкие телеангиэктазии недопустимыми с косметической точки зрения.
© Springer Science+Business Media
Телеангиэктазии (сосудистые звездочки) обычно протекают бессимптомно. Однако некоторые пациенты говорят об ощущении жжения или боли, и многие люди считают даже мелкие телеангиэктазии недопустимыми с косметической точки зрения.
Диагноз ставится на основе клинических данных.
Лечение идиопатических телеангиэктазий
склеротерапия
Лазеротерапия
Телеангиэктазии можно устранять при помощи склеротерапии, внутрикапиллярного введения через очень тонкую иглу 0,3%-ного раствора натрия тетрадецилсульфата. Также можно использовать гипертонический 23,4%-ного раствор натрия хлорида, но он вызывает выраженный локальный болевой синдром; следовательно, при обширных очагах вен-«паучков» (множественных телеангиоэктазиях) может потребоваться несколько этапов лечения. Возможно появление пигментации, но обычно ее интенсивность уменьшается, часто полностью. Если инъекция склерозирующего препарата выполняется мимо сосуда или объем введенного вещества слишком велик, это может привести к образованию язвы кожных покровов.
Эффективным методом является лазеротерапия, но при распространенных изменениях может понадобиться несколько сеансов лечения. Мелкие телеангиэктазии могут сохраниться или рецидивировать после первого сеанса лечения.