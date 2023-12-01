Идиопатические телеангиэктазии

склеротерапия

Лазеротерапия

Телеангиэктазии можно устранять при помощи склеротерапии, внутрикапиллярного введения через очень тонкую иглу 0,3%-ного раствора натрия тетрадецилсульфата. Также можно использовать гипертонический 23,4%-ного раствор натрия хлорида, но он вызывает выраженный локальный болевой синдром; следовательно, при обширных очагах вен-«паучков» (множественных телеангиоэктазиях) может потребоваться несколько этапов лечения. Возможно появление пигментации, но обычно ее интенсивность уменьшается, часто полностью. Если инъекция склерозирующего препарата выполняется мимо сосуда или объем введенного вещества слишком велик, это может привести к образованию язвы кожных покровов.

Эффективным методом является лазеротерапия, но при распространенных изменениях может понадобиться несколько сеансов лечения. Мелкие телеангиэктазии могут сохраниться или рецидивировать после первого сеанса лечения.