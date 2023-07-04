Острая окклюзия периферической артерии может произойти вследствие тромбоза, эмболии, расслоения аорты или острого компартмент-синдрома.

Острая окклюзия периферических артерий может возникать вследствие:

разрыва атеросклеротической бляшки и последующего тромбоза

эмбола из сердца, грудной или брюшной аорты

Расслоение аорты

Острый компартмент-синдром

Симптомы и признаки в конечности появляются внезапно и определяются, как 5 P (Pain/Polar sensation/Paresthesias/Pallor/Pulselessness):

Б оль (сильная)

P allor (бледность)

П арестезии (или анестезия)

О зноб (ощущение холода)

Отсутствие пульса

Исходы лучше при ранней диагностике, но боль, как правило, являющаяся самым ранним симптомом, неспецифична. Однако боль при острой артериальной окклюзии может быть непропорциональна физическим проявлениям патологии. Таким образом, острая окклюзия периферических артерий должна быть заподозрена у пациентов из группы риска (например, с известным или предполагаемым заболеванием периферических артерий), у которых боль в конечностях непропорциональна физикальным данным, особенно если она возникла внезапно.

Окклюзию можно приблизительно обнаружить в области артериальной бифуркации дистальнее места, где пульс еще пальпируется (например, в месте бифуркации общей бедренной артерии, когда бедренный пульс пальпируется; в бифуркации подколенной артерии, когда определяется подколенный пульс). Тяжелые случаи могут вызвать потерю двигательной функции. Через 6–8 часов мышцы могут быть мягкими при пальпации.

Здравый смысл и предостережения

Эмболизация кристаллами холестерина Изображение © Springer Science+Business Media

Диагноз ставится на основе клинических данных. Срочная ангиография необходима для уточнения локализации окклюзии, оценки коллатерального кровотока и выбора метода лечения.

Лечение Эмболэктомия, тромболизис или шунтирование Лечение заключается в эмболэктомии (катетерной или хирургической), тромболизисе или хирургическом шунтировании. Решение о выборе хирургической тромбоэмболэктомии или проведении тромболизиса основывается на оценке тяжести ишемии, протяженности и локализации тромба, а также общесоматического состояния больного. Тромболитические (фибринолитические) препараты, особенно при местном введении через катетер, наиболее эффективны при острых артериальных окклюзиях давностью < 2 недель и сохранной двигательной и чувствительной функциями конечности. Обычно используют тканевой активатор плазминогена и урокиназу. Катетер вводят в окклюзированную зону, после чего со скоростью, соответствующей размеру тела пациента и степени тромбоза, вводят тромболитический препарат. Лечение обычно продолжают в течение 4–24 часов, в зависимости от тяжести ишемии и признаков тромболизиса (уменьшение симптомов и восстановление пульса, или улучшение кровотока, выявленное при ультразвуковой допплерографии). В крупном обсервационном исследовании, проведенном в период с 1998 по 2009 год, частота ампутаций в течение 1 года снизилась с 15% до 11%, хотя смертность в течение 1 года осталась на прежнем уровне – около 40%.(1). A Справочные материалы по лечению 1. Baril DT, Ghosh K, Rosen AB. Trends in the incidence, treatment, and outcomes of acute lower extremity ischemia in the United States Medicare population. J Vasc Surg 2014;60(3):669-77.e2. doi:10.1016/j.jvs.2014.03.244