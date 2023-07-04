Аневризмы периферических артерий – это патологические расширения периферических артерий, обусловленные ослаблением артериальной стенки.

(См. также Аневризмы (Aneurysms).)

Приблизительно 70% периферических артериальных аневризм относятся к подколенным; 20% составляют аневризмы подвздошно-бедренного сегмента. Аневризмы этих локализаций часто сочетаются с аневризмами брюшной аорты и > 50% случаев бывают двусторонними. Разрывы относительно редки, но эти аневризмы могут привести к тромбоэмболии с острой дистальной окклюзии артерии. Аневризмы периферических артерий встречаются намного чаще у мужчин, чем у женщин (> 20:1); средний возраст установления диагноза – 65 лет. Аневризмы артерий, кровоснабжающих руку, встречаются относительно редко; они могут вызывать ишемию конечности, дистальную эмболию, а при распространении на дугу аорты - инсульт.

Инфекционные (микотические) аневризмы могут возникать в любой артерии, но наиболее часто встречаются в бедренной артерии. Обычно они развиваются из-за инфекций, вызванных сальмонеллой, стафилококком или бледной трепонемой, которая является причиной развития сифилитических аневризм.

Частыми причинами аневризм периферических артерий являются атеросклероз, ущемление подколенной артерии и септические эмболы (которые вызывают микотические аневризмы).

Периферические артериальные аневризмы обычно существуют бессимптомно. Однако возможны болезненность при пальпации, похолодание и бледность конечности, могут появляться парестезии и/или отсутствие пульса вследствие тромбоэмболии либо (редко) разрыва аневризмы. Инфекционные аневризмы могут сопровождаться локальным болевым синдромом, лихорадкой, недомоганием и потерей массы тела.

Диагноз устанавливается на основании ультра-звукового исследования, МРТ-ангиографии или КТ. Подозрение на подколенные аневризмы возникает, когда при физикальном осмотре обнаруживается увеличенная пульсирующая артерия; диагноз подтверждается при визуализирующих исследованиях.

Риск разрыва аневризм в области конечностей низкий, но возрастает с увеличением их диаметра более 2 см. При аневризмах артерий нижних конечностей методом выбора является хирургическое лечение. Оно показана в случаях, когда артерии расширяются в 2 раза по сравнению с нормой или появляются клинические проявления. Тем не менее, хирургическое лечение показано при всех случаях аневризм артерий верхней конечности, т.к. имеется высокий риск серьезных осложнений (например, тромбоэмболий). Поврежденный сегмент артерии иссекают и заменяют трансплантатом. После хирургической коррекции конечность удается сохранить в 90–98% при бессимптомных аневризмах и в 70-80% при наличии клинических проявлений.

Для некоторых пациентов альтернативой является эндоваскулярный стент-графт.