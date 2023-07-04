Акроцианоз – постоянный безболезненный симметричный цианоз рук, ног или лица, вызванный спазмом мелких сосудов кожи в ответ на охлаждение.

Акроцианоз на руке Изображение © Springer Science+Business Media

Акроцианоз обычно встречается у женщин и не связан с окклюзирующим поражением артерий. Пальцы и кисти или стопы постоянно холодные, цианотичные, сильно потеют и могут опухать. У пациентов с более темной кожей может отсутствовать синий оттенок, но контраст по-прежнему сохраняется. Клинические проявления обусловлены вазоспазмом мелких сосудов и могут быть вызваны воздействием холода или стресса. Этиология неизвестна.

При акроцианозе, в отличие от синдрома Рейно, цианоз очень стойкий, кожа конечности с трудом возвращает себе нормальную окраску, трофических изменений и язв не бывает, боль отсутствует. Артериальные пульсации нормальные. В отличие от цианоза, возникающего при системных заболеваниях (например, сепсисе, гипоксемии), акроцианоз распространяется только на кисти и стопы.

Медицинские работники диагностируют заболевание на основании симптомов, которые ограничиваются симметричным поражением кистей или ступней пациента и сохраняются, даже если пульс в крупных артериях (например, на запястье и лодыжке) нормальный.

Лечение, кроме общего ухода и исключения охлаждения, обычно не требуется. Можно использовать сосудорасширяющие средства, но, как правило, они неэффективны.