Обзор аневризм аорты (Overview of Aortic Aneurysms)

Аневризмы – патологическое расширение артерий вследствие истончения их стенок. Общие причины включают гипертонию, атеросклероз, инфекции, травмы, системные ревматические заболевания и заболевания соединительной ткани (например, синдром Марфана, синдром Элерса-Данлоса). Аневризмы обычно бессимптомны, однако в некоторых случаях их формирование может сопровождаться болевым синдромом, приводить к ишемии, тромбоэмболиям, спонтанным диссекциям и разрывам, которые в свою очередь могут быть причиной летального исхода. Диагноз устанавливают с помощью визуализирующих методов исследования (например, эхокардиография, компьютерная томография с ангиографией, магнитно-резонансная томография, аортография). Неразорвавшиеся аневризмы можно лечить медикаментозно или проводить хирургическую коррекцию, в зависимости от симптомов, размера и местоположения аневризмы. Консервативное лечение включает в себя модификацию факторов риска (например, строгий контроль артериального давления) и плановое наблюдение путем проведения визуализации. Коррекцию могут проводить с использованием открытого хирургического или эндоваскулярного доступа. Лечение разрыва аневризмы заключается в немедленном восстановлении.

Аорта берет начало в левом желудочке над аортальным клапаном, перемещается вверх (восходящая грудная аорта) к первой ветви аорты (брахиоцефальная или безымянная артерия), поднимается дугой сверху и позади сердца (дуга аорты), затем поворачивает вниз дистальнее левой подключичной артерии (нисходящая аорта) и идет через грудную клетку (грудная аорта) и живот (брюшная аорта). Абдоминальная аорта впоследствии разделяется на левую и правую общие подвзошные артерии.

Радиографические изображения аневризм КTA (фронтальная проекция) грудной клетки, показывающая восходящий отдел грудной аорты На данном изображении показан восходящий отдел грудной аорты (красная стрелка), начинающийся от левого желудочка (синяя стрелка). ... Прочитайте дополнительные сведения © 2017 Elliot K. Fishman, MD. КT-ангиография брюшной полости, показывающая брюшную аорту (фронтальная проекция) На данном изображении показана абдоминальная аорта (красная стрелка), разделяющаяся на правую (синяя стрелка) и левую (зеленая стрелка) общую подвздошную артерию. ... Прочитайте дополнительные сведения © 2017 Elliot K. Fishman, MD. КТ грудной клетки, показывающая анатомическое строение аорты и легочной артерии Данное изображение показывает восходящий отдел грудной аорты (красная стрелка) и ее нисходящий отдел (синяя стрелка). Легочной ствол (зеленая стрелка) делится на правую (фиолетовая стрелка) и левую (желтая стрелка) легочную артерию. ... Прочитайте дополнительные сведения © 2017 Elliot K. Fishman, MD. Эндоваскулярный стент-графт Белая стрелка показывает эндоваскулярный стент-графт внутри брюшной аневризмы (красная стрелка). © 2017 Elliot K. Fishman, MD. КTA (фронтальная проекция) грудной клетки, показывающая восходящий отдел грудной аорты На данном изображении показан восходящий отдел грудной аорты (красная стрелка), начинающийся от левого желудочка (синяя стрелка). ... Прочитайте дополнительные сведения © 2017 Elliot K. Fishman, MD. КT-ангиография брюшной полости, показывающая брюшную аорту (фронтальная проекция) На данном изображении показана абдоминальная аорта (красная стрелка), разделяющаяся на правую (синяя стрелка) и левую (зеленая стрелка) общую подвздошную артерию. ... Прочитайте дополнительные сведения © 2017 Elliot K. Fishman, MD. КТ грудной клетки, показывающая анатомическое строение аорты и легочной артерии Данное изображение показывает восходящий отдел грудной аорты (красная стрелка) и ее нисходящий отдел (синяя стрелка). Легочной ствол (зеленая стрелка) делится на правую (фиолетовая стрелка) и левую (желтая стрелка) легочную артерию. ... Прочитайте дополнительные сведения © 2017 Elliot K. Fishman, MD. Эндоваскулярный стент-графт Белая стрелка показывает эндоваскулярный стент-графт внутри брюшной аневризмы (красная стрелка). © 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стенка аорты состоит из трех слоев:

Интима: тонкий слой, выстеленный эндотелием

Медиа: толстый слой спирально расположенных эластичных волокон

Адвентиция: тонкий волокнистый слой, содержащий питательные вещества для медии

Аневризма – патологическое расширение артерий─ определяется при увеличении артериального диаметра на ≥ 50% по сравнению с нормальным. Они обусловлены истончением артериальной стенки, особенно медиа. Истинные аневризмы вовлекают 3 слоя сосудистой стенки (интиму, медиа и адвентицию). Аневризматические заболевания, как правило, не являются очаговой проблемой (например, часто в результате нескольких факторов) и со временем могут распространяться вдоль аорты.

Заполненная кровью полость образуется вне стенки сосуда и существующий дефект закрывается тромбом. Псевдоаневризмы (ложные аневризмы) формируются в результате образования соединения между артериальным просветом и соединительной тканью, окружающей аорту, на месте её разрыва.

Аневризмы классифицируются следующим образом:

Веретенообразные: расширение стенок артерии со всех сторон

Мешковидные: локализованные, обычно асимметричные, выпячивания стенки артерии

Слоистый (пластинчатый) тромб может покрывать стенки любого типа в результате изменения потока в аневризматическом сегменте.

Аневризмы могут развиваться в любой артерии. Самыми распространенными и серьезными являются:

Аневризмы основных ветвей аорты (подключичной и висцеральной артерий) являются менее распространенными. Аневризмы периферических артерий и цереброваскулярной системы (вызывающие инсульт) рассматриваются в другом разделе.