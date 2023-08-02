Обзор аневризм аорты (Overview of Aortic Aneurysms)

Аневризмы – патологическое расширение артерий вследствие истончения их стенок. Общие причины включают гипертонию, атеросклероз, инфекции, травмы, системные ревматические заболевания и заболевания соединительной ткани (например, синдром Марфана, синдром Элерса-Данлоса). Аневризмы обычно бессимптомны, однако в некоторых случаях их формирование может сопровождаться болевым синдромом, приводить к ишемии, тромбоэмболиям, спонтанным диссекциям и разрывам, которые в свою очередь могут быть причиной летального исхода. Диагноз устанавливают с помощью визуализирующих методов исследования (например, эхокардиография, компьютерная томография с ангиографией, магнитно-резонансная томография, аортография). Неразорвавшиеся аневризмы можно лечить медикаментозно или проводить хирургическую коррекцию, в зависимости от симптомов, размера и местоположения аневризмы. Консервативное лечение включает в себя модификацию факторов риска (например, строгий контроль артериального давления) и плановое наблюдение путем проведения визуализации. Коррекцию могут проводить с использованием открытого хирургического или эндоваскулярного доступа. Лечение разрыва аневризмы заключается в немедленном восстановлении.
Аорта берет начало в левом желудочке над аортальным клапаном, перемещается вверх (восходящая грудная аорта) к первой ветви аорты (брахиоцефальная или безымянная артерия), поднимается дугой сверху и позади сердца (дуга аорты), затем поворачивает вниз дистальнее левой подключичной артерии (нисходящая аорта) и идет через грудную клетку (грудная аорта) и живот (брюшная аорта). Абдоминальная аорта впоследствии разделяется на левую и правую общие подвзошные артерии.
На данном изображении показан восходящий отдел грудной аорты (красная стрелка), начинающийся от левого желудочка (синяя стрелка).
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
На данном изображении показана абдоминальная аорта (красная стрелка), разделяющаяся на правую (синяя стрелка) и левую (зеленая стрелка) общую подвздошную артерию.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
Данное изображение показывает восходящий отдел грудной аорты (красная стрелка) и ее нисходящий отдел (синяя стрелка). Легочной ствол (зеленая стрелка) делится на правую (фиолетовая стрелка) и левую (желтая стрелка) легочную артерию.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
Белая стрелка показывает эндоваскулярный стент-графт внутри брюшной аневризмы (красная стрелка).
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
На данном изображении показан восходящий отдел грудной аорты (красная стрелка), начинающийся от левого желудочка (синяя стрелка).
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
На данном изображении показана абдоминальная аорта (красная стрелка), разделяющаяся на правую (синяя стрелка) и левую (зеленая стрелка) общую подвздошную артерию.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
Данное изображение показывает восходящий отдел грудной аорты (красная стрелка) и ее нисходящий отдел (синяя стрелка). Легочной ствол (зеленая стрелка) делится на правую (фиолетовая стрелка) и левую (желтая стрелка) легочную артерию.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
Белая стрелка показывает эндоваскулярный стент-графт внутри брюшной аневризмы (красная стрелка).
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
Стенка аорты состоит из трех слоев:
Интима: тонкий слой, выстеленный эндотелием
Медиа: толстый слой спирально расположенных эластичных волокон
Адвентиция: тонкий волокнистый слой, содержащий питательные вещества для медии
Аневризма – патологическое расширение артерий─ определяется при увеличении артериального диаметра на ≥ 50% по сравнению с нормальным. Они обусловлены истончением артериальной стенки, особенно медиа. Истинные аневризмы вовлекают 3 слоя сосудистой стенки (интиму, медиа и адвентицию). Аневризматические заболевания, как правило, не являются очаговой проблемой (например, часто в результате нескольких факторов) и со временем могут распространяться вдоль аорты.
Заполненная кровью полость образуется вне стенки сосуда и существующий дефект закрывается тромбом. Псевдоаневризмы (ложные аневризмы) формируются в результате образования соединения между артериальным просветом и соединительной тканью, окружающей аорту, на месте её разрыва.
Аневризмы классифицируются следующим образом:
Веретенообразные: расширение стенок артерии со всех сторон
Мешковидные: локализованные, обычно асимметричные, выпячивания стенки артерии
Слоистый (пластинчатый) тромб может покрывать стенки любого типа в результате изменения потока в аневризматическом сегменте.
Аневризмы могут развиваться в любой артерии. Самыми распространенными и серьезными являются:
Аневризмы основных ветвей аорты (подключичной и висцеральной артерий) являются менее распространенными. Аневризмы периферических артерий и цереброваскулярной системы (вызывающие инсульт) рассматриваются в другом разделе.