Артериальная гипертензия – это стойкое повышение систолического артериального давления в покое (≥ 130 мм рт. ст.) и/или диастолического артериального давления (≥ 80 мм рт. ст.). Повышение АД без известной причины (первичная, эссенциальная гипертензия) является наиболее распространенным. Артериальная гипертензия с установленной причиной (вторичная гипертензия) обычно обусловлена первичным альдостеронизмом. Апноэ сна, хроническая болезнь почек, ожирение или стеноз почечной артерии являются другими причинами вторичной гипертензии. Обычно симптомы появляются только при тяжелом или длительном течении. Диагноз ставится на основании сфигмоманометрии. Диагностика позволяет определить причину, оценить повреждение органов, а также выявить другие сердечно-сосудистые факторы риска. Лечение включает в себя изменение образа жизни и прием препаратов, включая диуретики, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), блокаторы рецепторов ангиотензина II и блокаторы кальциевых каналов.

Гипертензия определяется как систолическое артериальное давление ≥ 130 мм рт. ст. или диастолическое артериальное давление ≥ 80 мм рт. ст. или приемом препаратов для лечения артериальной гипертензии. Почти половина взрослых в Соединенных Штатах страдают гипертонией. Многие из этих людей не знают, что у них гипертония. Около 80% взрослых с артериальной гипертензией рекомендованы медикаментозная терапия и изменение образа жизни, но только около 50% пациентов с артериальной гипертензией получают лечение (1).

Даже при приеме лекарств и изменении образа жизни только у 26% пациентов АД находится на целевом уровне (под контролем), а среди пролеченных взрослых, у которых АД не соответствует целевому уровню, почти 60% имеют АД ≥ 140/90 мм рт. ст. (1).

Высокое артериальное давление чаще встречается у не имеющих латиноамериканского происхождения чернокожих взрослых (58%), чем среди не имеющих латиноамериканского происхождения белых взрослых (49%), не имеющих латиноамериканского происхождения взрослых азиатов (45%) или взрослых латиноамериканцев (39% — 1). Среди тех, кому рекомендовано принимать препараты, нормализующие артериальное давление и изменить образ жизни, контроль артериального давления выше среди не имеющих латиноамериканского происхождения белых взрослых (31%), чем среди не имеющих латиноамериканского происхождения чернокожих взрослых (20%), не имеющих латиноамериканского происхождения взрослых азиатов (24%) или взрослых латиноамериканцев (23% — 1).

Артериальное давление увеличивается с возрастом. Примерно две трети людей > 65 лет страдают артериальной гипертензией, а люди с нормальным артериальным давлением в возрасте 55 лет имеют 90%-ным риск развития артериальной гипертензии (2). Поскольку повышение артериального давления с возрастом становится настолько распространенным явлением, оно может показаться безобидным, но повышенное артериальное давление увеличивает риск заболеваемости и смертности.

Гипертензия во время беременности требует особого внимания, поскольку осложнения бывают разными; гипертензия, которая развивается во время беременности, может разрешиться после беременности (см. "Гипертензия при беременности" и "Преэклампсия и эклампсия").

Категории АД у взрослых, определенные Американской коллегией кардиологов/Американской кардиологической ассоциацией (ACC/AHA), включают нормальное, повышенное АД, стадию 1 (легкую) или стадию 2 гипертензии (3) (см. таблицу Классификация артериального давления у взрослых). Нормальное артериальное давление у младенцев и подростков намного ниже (4).

Артериальная гипертензия считается резистентной, когда АД остается выше целевых значений, несмотря на использование 3-х различных антигипертензивных препаратов в их максимально переносимых дозах. У пациентов с устойчивой гипертонией имеется более высокий показатель частоты заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых патологий (5).

Таблица Классификация артериального давления у взрослых* Таблица

Патофизиология артериальной гипертонии Поскольку артериальное давление соответствует сердечному выбросу (СВ) × общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС), патогенетические механизмы включают в себя Повышенный CВ

Повышенное ОПСС

И то, и другое У большинства пациентов, CВ нормальный или незначительно повышен и повышено ОПСС. Такой паттерн характерен для первичной артериальной гипертензии, а также для гипертензии, обусловленной первичным гиперальдостеронизмом, феохромоцитомой, реноваскулярной болезнью и паренхиматозными заболеваниями почек. У других пациентов CВ увеличивается (возможно, вследствие веноконстрикции в крупных венах), а ОПСС не соответствует повышению СВ и является нормальным. В дальнейшем ОПСС увеличивается и СВ нормализуется, вероятно, вследствие саморегуляции. Некоторые заболевания, повышающие СВ (например, тиреотоксикоз, артериовенозная фистула, аортальная регургитация), особенно когда ударный объем увеличивается, могут быть причиной изолированной систолической гипертензии. Некоторые пожилые пациенты имеют изолированную систолическую артериальную гипертензию с нормальным или низким уровнем СО, вероятно, из-за жесткости аорты и ее больших ветвей. У пациентов с высоким, стойким диастолическим давлением часто снижен СВ. Объем плазмы имеет тенденцию к снижению по мере увеличения артериального давления; редко объем плазмы остается нормальным или повышается. Объем плазмы, как правило, повышен при первичном альдостеронизме или паренхиматозных заболеваниях почек, может быть достаточно снижен при артериальной гипертензии, обусловленной феохромоцитомой. Почечный кровоток постепенно снижается по мере увеличения диастолического артериального давления, и начинается артериолосклероз. Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) остается нормальной до появления нарушений в процессе развития заболевания; в результате фильтрационная фракция увеличивается. Коронарный, мозговой и мышечный кровоток поддерживается до развития тяжелого атеросклероза в этих сосудистых бассейнах. Патологический перенос натрия При многих причинах гипертензии нарушен транспорт натрия через клеточную стенку вследствие повреждения или угнетения калиево-натриевой помпы (Na+, K+АТФазы) или повышенной проницаемости клеток ионами натрия. Результатом является повышение содержания внутриклеточного натрия, что делает клетки более чувствительными к симпатической стимуляции. Кальций следует за натрием, так что накопление внутриклеточного кальция может приводить к повышенной чувствительности. Поскольку Na+, K+-АТФаза может перемещать норэпинефрин назад в симпатические нейроны (таким образом, инактивировать этот нейротрансмиттер), ингибирование этого механизма может также усилить эффект норэпинефрина, повышая артериальное давление. Дефекты транспорта натрия могут возникать у детей с нормотензией, у родителей которых наблюдается гипертензия. Симпатическая нервная система Симпатическая стимуляция увеличивает артериальное давление; как правило, это чаще происходит у пациентов с повышенным давлением и гипертензией, чем у пациентов с нормальным давлением. Неизвестно, присутствует ли эта гиперреактивность в симпатической нервной системе или в миокарде и гладкой мускулатуре сосудов. Высокая частота пульса в покое, которая может быть результатом повышенной активности симпатической нервной системы, является хорошо известным предиктором артериальной гипертензии. У некоторых пациентов с артериальной гипертензией уровни катехоламинов в плазме крови в покое выше нормы. Ренин-ангиотензин-альдостероновая система Ренин-ангиотензин-альдостероновая система помогает регулировать объем крови и, следовательно, артериальное давление. Ренин – фермент, образующийся в юкстагломерулярном аппарате, катализирует превращение ангиотензиногена в ангиотензин I. Ангиотензин-превращающий фермент (АПФ) расщепляет этот неактивный продукт главным образом в легких, но также в почках и головном мозге, до ангиотензина II – высокоактивного вазоконстриктора, также стимулирующего вегетативные центры в головном мозге, увеличивая разряды в симпатическом нерве и стимулируя высвобождение альдостерона и вазопрессина. Альдостерон и вазопрессин вызывают задержку натрия и воды, повышая артериальное давление. Альдостерон также усиливает экскрецию калия; низкий калий плазмы (< 3,5 мЭкв/л [< 3,5 ммоль/л]) повышает вазоконстрикцию через закрытие калиевых каналов. Ангиотензин III, присутствующий в кровотоке, стимулирует высвобождение альдостерона так же активно, как ангиотензин II, но обладает гораздо меньшей сосудосуживающей активностью. Поскольку фермент химаза также конвертирует ангиотензин I в ангиотензин II, препараты, ингибирующие АПФ, не полностью подавляют продукцию ангиотензина II. Секреция ренина контролируется, по крайней мере, 4-мя механизмами, которые не являются взаимоисключающими: Почечный сосудистый рецептор отвечает на изменение давления в стенке афферентной артериолы

Рецептор плотного пятна обнаруживает изменения в скорости подачи или концентрации хлорида натрия в дистальных канальцах

Циркулирующий ангиотензин оказывает влияние на секрецию ренина с помощью механизма отрицательной обратной связи

Симпатическая нервная система стимулирует секрецию ренина, опосредованную через бета-рецепторы (через почечный нерв) Ангиотензин, как правило, ответственен за развитие реноваскулярной гипертензии, по крайней мере на начальном этапе, но роль ренин-ангиотензин-альдостероновой системы в первичной артериальной гипертензии не установлена. Однако у пациентов африканского происхождения и пожилых пациентов с гипертонией уровень ренина, как правило, низкий (1). У пожилых пациентов также наблюдается тенденция к низкому уровню ангиотензина II. Артериальная гипертензия вследствие хронических паренхиматозных заболеваний почек (ренопривная гипертензия) является результатом сочетания ренин-зависимого и объемно-зависимого механизмов. В большинстве случаев, повышение активности ренина не выявляется в периферической крови. Артериальная гипертензия, как правило, имеет умеренную стадию и чувствительна к балансу натрия и воды. Недостаток вазодилататоров Скорее недостаток вазодилататоров (например, брадикинина, оксида азота), чем избыток вазоконстрикторов (например, ангиотензина, норэпинефрина), может приводить к артериальной гипертензии. С возрастом происходит снижение уровня оксида азота, что способствует развитию чувствительности к соли (т.е., меньшее количество потребляемой соли сильнее повышает АД по сравнению с более молодыми людьми — 2). Снижение оксида азота из-за ригидности артерий связано с солечувствительной гипертензией, аномальным повышением систолического АД более чем на 10–20 мм рт. ст. после большой натриевой нагрузки (например, соленой пищи). Если почки не продуцируют достаточное количество вазодилататоров (вследствие паренхиматозных заболеваний почек или двусторонней нефрэктомии), артериальное давление может повышаться. Вазодилататоры и вазоконстрикторы (в основном эндотелин) также продуцируются эндотелиальными клетками. Таким образом, эндотелиальная дисфункция сильно влияет на уровень артериального давления. Патология и осложнения На ранней стадии артериальной гипертензии не наблюдается никаких патологических изменений. Тяжелая или длительная артериальная гипертензия повреждает органы-мишени (в первую очередь сердечно-сосудистую систему, головной мозг, почки), увеличивая риск развития: Ишемической болезни сердца (ИБС) и инфаркта миокарда (ИМ)

Сердечной недостаточности

Инсульта (особенно геморрагического)

Почечной недостаточности

Смерти Механизм включает в себя развитие генерализованного артериолосклероза и ускорение атерогенеза. Для артериолосклероза характерна медиальная гипертрофия, гиперплазия и гиалинизация, это особенно выражено в мелких артериолах, в частности в глазах и почках. В почках изменения сужают просвет артериол, увеличивая ОПСС, таким образом, приводя к еще более выраженной артериальной гипертензии. Кроме того, после первичного сужения артерий любое незначительное дополнительное сокращение уже гипертрофированных гладких мышц уменьшает просвет в большей степени, чем при нормальном диаметре артерии. Эти факторы могут объяснить, почему продолжительность артериальной гипертензии обратно пропорциональна успешности специфического лечения (например, реноваскулярной хирургии) вторичных причин для восстановления нормального артериального давления. Вследствие повышенной постнагрузки левый желудочек постепенно гипертрофируется, что приводит к диастолической дисфункции. Желудочек в конечном итоге расширяется, что приводит к дилатационной кардиомиопатии и сердечной недостаточности вследствие систолической дисфункции и часто усугубляется атеросклеротической болезнью сердца. Диссекция грудного отдела аорты, как правило, является последствием артериальной гипертензии; почти у всех пациентов с аневризмой брюшного отдела аорты имеет место артериальная гипертензия. Справочные материалы по патофизиологии 1. Williams SF, Nicholas SB, Vaziri ND, Norris KC. African Americans, hypertension and the renin angiotensin system. World J Cardiol 6(9):878-889, 2014. doi:10.4330/wjc.v6.i9.878 2. Fujiwara N, Osanai T, Kamada T, et al: Study on the relationship between plasma nitrite and nitrate level and salt sensitivity in human hypertension: modulation of nitric oxide synthesis by salt intake. Circulation 101:856–861, 2000.

Симптомы и признаки гипертензии Артериальная гипертензия обычно протекает бессимптомно, пока не разовьются осложнения в органах-мишенях. Неосложненная артериальная гипертензия может вызывать головокружение, покраснение лица, головную боль, повышенную утомляемость, носовые кровотечения и повышенную возбудимость. Тяжелая гипертензия (обычно определяется как систолическое артериальное давление ≥ 180 мм рт. ст. и/или диастолическое артериальное давление ≥ 120 мм рт. ст.) может протекать бессимптомно (неосложненный гипертензивный криз). Когда тяжелая гипертензия вызывает тяжелые сердечно-сосудистые, неврологические, почечные и сетчатые симптомы (например, симптоматический коронарный атеросклероз, сердечная недостаточность, гипертоническая энцефалопатия, почечная недостаточность), она называется осложненным гипертензивным кризом. Наличие 4-го тона сердца является одним из самых ранних признаков гипертензивной кардиомиопатии. Изменения сетчатки могут включать в себя сужение артериол, кровоизлияния, экссудацию и отек диска зрительного нерва у пациентов с энцефалопатией (гипертоническая ретинопатия). Изменения классифицируются (в соответствии с классификацией Кейта-Вагенера-Баркера) на 4 группы (в порядке ухудшения прогноза): Стадия 1: Только сужение артериол

Оценка 2: Сужение и склероз артериол

Стадия 3: Кровоизлияния и экссудаты в дополнение к сосудистым изменениям

Стадия 4: Отек диска зрительного нерва

Прогноз при артериальной гипертензии Чем выше значения артериального давления и чем более серьезные изменения сетчатки, а также если имеются другие признаки поражения органов-мишеней, тем хуже прогноз. Систолическое артериальное давление является предиктором фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых событий в большей степени, чем диастолическое артериальное давление (1, 2). Без лечения 1-летняя выживаемость составляет < 10% у пациентов со склерозом сетчатки, ватными экссудатами, сужением артериол и кровоизлиянием (ретинопатия 3-й степени) и < 5% у пациентов с теми же изменениями в сочетании с отеком диска зрительного нерва (ретинопатия 4 степени [3]). Ишемическая болезнь сердца является наиболее распространенной причиной смерти среди пациентов, получающих лечение. Ишемический или геморрагический инсульт является наиболее частым следствием отсутствия адекватного лечения артериальной гипертензии. Однако эффективный контроль артериальной гипертензии предотвращает большинство осложнений и продлевает жизнь. Справочные материалы по прогнозам 1. Bourdillon MT, Song RJ, Musa Yola I, Xanthakis V, Vasan RS. Prevalence, Predictors, Progression, and Prognosis of Hypertension Subtypes in the Framingham Heart Study. J Am Heart Assoc 11(6):e024202, 2022. doi:10.1161/JAHA.121.024202 2. Kannel WB, Gordon T, Schwartz MJ. Systolic versus diastolic blood pressure and risk of coronary heart disease. The Framingham study. Am J Cardiol 27(4):335-346, 1971. doi:10.1016/0002-9149(71)90428-0 3. Dziedziak J, Zaleska-Żmijewska A, Szaflik JP, Cudnoch-Jędrzejewska A. Impact of Arterial Hypertension on the Eye: A Review of the Pathogenesis, Diagnostic Methods, and Treatment of Hypertensive Retinopathy. Med Sci Monit 28:e935135, 2022. doi:10.12659/MSM.935135