Артериальная гипертензия – это стойкое повышение систолического артериального давления в покое (≥ 130 мм рт. ст.) и/или диастолического артериального давления (≥ 80 мм рт. ст.). Повышение АД без известной причины (первичная, эссенциальная гипертензия) является наиболее распространенным. Артериальная гипертензия с установленной причиной (вторичная гипертензия) обычно обусловлена первичным альдостеронизмом. Апноэ сна, хроническая болезнь почек, ожирение или стеноз почечной артерии являются другими причинами вторичной гипертензии. Обычно симптомы появляются только при тяжелом или длительном течении. Диагноз ставится на основании сфигмоманометрии. Диагностика позволяет определить причину, оценить повреждение органов, а также выявить другие сердечно-сосудистые факторы риска. Лечение включает в себя изменение образа жизни и прием препаратов, включая диуретики, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), блокаторы рецепторов ангиотензина II и блокаторы кальциевых каналов.
Гипертензия определяется как систолическое артериальное давление ≥ 130 мм рт. ст. или диастолическое артериальное давление ≥ 80 мм рт. ст. или приемом препаратов для лечения артериальной гипертензии. Почти половина взрослых в Соединенных Штатах страдают гипертонией. Многие из этих людей не знают, что у них гипертония. Около 80% взрослых с артериальной гипертензией рекомендованы медикаментозная терапия и изменение образа жизни, но только около 50% пациентов с артериальной гипертензией получают лечение (1).
Даже при приеме лекарств и изменении образа жизни только у 26% пациентов АД находится на целевом уровне (под контролем), а среди пролеченных взрослых, у которых АД не соответствует целевому уровню, почти 60% имеют АД ≥ 140/90 мм рт. ст. (1).
Высокое артериальное давление чаще встречается у не имеющих латиноамериканского происхождения чернокожих взрослых (58%), чем среди не имеющих латиноамериканского происхождения белых взрослых (49%), не имеющих латиноамериканского происхождения взрослых азиатов (45%) или взрослых латиноамериканцев (39% — 1). Среди тех, кому рекомендовано принимать препараты, нормализующие артериальное давление и изменить образ жизни, контроль артериального давления выше среди не имеющих латиноамериканского происхождения белых взрослых (31%), чем среди не имеющих латиноамериканского происхождения чернокожих взрослых (20%), не имеющих латиноамериканского происхождения взрослых азиатов (24%) или взрослых латиноамериканцев (23% — 1).
Артериальное давление увеличивается с возрастом. Примерно две трети людей > 65 лет страдают артериальной гипертензией, а люди с нормальным артериальным давлением в возрасте 55 лет имеют 90%-ным риск развития артериальной гипертензии (2). Поскольку повышение артериального давления с возрастом становится настолько распространенным явлением, оно может показаться безобидным, но повышенное артериальное давление увеличивает риск заболеваемости и смертности.
Гипертензия во время беременности требует особого внимания, поскольку осложнения бывают разными; гипертензия, которая развивается во время беременности, может разрешиться после беременности (см. "Гипертензия при беременности" и "Преэклампсия и эклампсия").
Категории АД у взрослых, определенные Американской коллегией кардиологов/Американской кардиологической ассоциацией (ACC/AHA), включают нормальное, повышенное АД, стадию 1 (легкую) или стадию 2 гипертензии (3) (см. таблицу Классификация артериального давления у взрослых). Нормальное артериальное давление у младенцев и подростков намного ниже (4).
Артериальная гипертензия считается резистентной, когда АД остается выше целевых значений, несмотря на использование 3-х различных антигипертензивных препаратов в их максимально переносимых дозах. У пациентов с устойчивой гипертонией имеется более высокий показатель частоты заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых патологий (5).
Классификация артериального давления у взрослых*
Классификация
Артериальное давление
Нормальное артериальное давление
< 120/80 мм рт. ст.
Повышенное артериальное давление
120-129/< 80 мм рт. ст.
Гипертония 1-й стадии
130–139 мм рт. ст. (систолическое)
ИЛИ
80–89 мм рт. ст. (диастолическое)
Гипертония 2 стадии
≥ 140 мм рт. ст. (систолическое)
ИЛИ
≥ 90 мм рт. ст. (диастолическое)
* Пациентов со значением систолического и диастолического артериального давления, которые относятся к разным категориям следует относить к категории более высокого артериального давления.
Data from Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines [published correction appears in Hypertension. 2018 Jun;71(6):e136-e139] [published correction appears in Hypertension. 2018 Sep;72(3):e33]. Hypertension 2018;71(6):1269-1324. doi:10.1161/HYP.0000000000000066
Общие справочные материалы
1. Million Hearts: Estimated Hypertension Prevalence, Treatment, and Control Among U.S. Adults. https://millionhearts.hhs.gov/data-reports/hypertension-prevalence.html March 21, 2021. По состоянию на 5 сентября 2023 года. https://millionhearts.hhs.gov/data-reports/hypertension-prevalence.html
2. Vasan RS, Beiser A, Seshadri S, et al. Residual lifetime risk for developing hypertension in middle-aged women and men: The Framingham Heart Study. JAMA 287(8):1003-1010, 2002. doi:10.1001/jama.287.8.1003
3. Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines [published correction appears in Hypertension. 2018 Jun;71(6):e136-e139] [published correction appears in Hypertension. 2018 Sep;72(3):e33]. Hypertension 71(6):1269-1324, 2018. doi:10.1161/HYP.000000000000006
4. Flynn J.T, Kaelber DC, Baker-Smith CM, et al; Subcommittee on Screening and Management of High Blood Pressure in Children: Clinical practice guideline for screening and management of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 140(3):e20171904, 2017.
5. Carey RM, Calhoun DA, Bakris GL, et al: Resistant hypertension: Detection, evaluation, and management: A Scientific Statement From the American Heart Association. Hypertension 72:e53–e90, 2018. doi: 10.1161/HYP.0000000000000084
Этиология гипертонии
Артериальная гипертония может быть:
Первичной (без специфической причины - 85% случаев)
Вторичной (установленная причина)
Первичная артериальная гипертензия
Гемодинамические и физиологические компоненты (например, объем плазмы, активность ренин-ангиотензиновой системы) изменчивы, что свидетельствует о том, что первичная артериальная гипертензия вряд ли будет иметь одну причину. Даже если за развитие артериальной гипертензии изначально ответственен один из факторов, множественные факторы, вероятно, участвуют в поддержании повышенного артериального давления (теория мозаики). В афферентных системных артериолах нарушение функции ионных насосов в сарколемме мембран клеток гладких мышц может привести к хроническому повышению сосудистого тонуса. Наследственность является предрасполагающим фактором, однако точный механизм остается неясным. Факторы внешней среды (например, поступающий с пищей натрий, стресс), похоже, влияют только на генетически восприимчивых людей в более молодом возрасте; однако у пациентов старше 65 лет высокое потребление натрия скорее всего ускорит возникновение артериальной гипертензии.
Вторичная артериальная гипертензия
Обычными причинами являются:
Почечная паренхиматозная болезнь (например, хронический гломерулонефрит или пиелонефрит, поликистоз почек, волчаночный нефрит, обструктивная уропатия)
Другие более редкие причины включают феохромоцитому, синдром Кушинга, врожденную гиперплазию надпочечников, гипертиреоз, гипотиреоз (микседему), первичный гиперпаратиреоз, акромегалию, коарктацию аорты, и синдромы избытка минералокортикоидов, отличные от первичного альдостеронизма.
Чрезмерное употребление алкоголя и использование оральных контрацептивов являются распространенными обратимыми причинами артериальной гипертензии.
Прием симпатомиметиков, нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), глюкокортикостероидов, кокаина или лакрицы, как правило, способствует ухудшению контроля над артериальным давлением.
Хотя артериальная гипертензия часто встречается у пациентов с сахарным диабетом, сам диабет не считается причиной ее появления.
Справочные материалы по этиологии
1. Brown JM, Siddiqui M, Calhoun DA, et al: The unrecognized prevalence of primary aldosteronism: A cross-sectional study. Ann Intern Med 173(1):10–20, 2020. doi:10.7326/M20-0065
Патофизиология артериальной гипертонии
Поскольку артериальное давление соответствует сердечному выбросу (СВ) × общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС), патогенетические механизмы включают в себя
Повышенный CВ
Повышенное ОПСС
И то, и другое
У большинства пациентов, CВ нормальный или незначительно повышен и повышено ОПСС. Такой паттерн характерен для первичной артериальной гипертензии, а также для гипертензии, обусловленной первичным гиперальдостеронизмом, феохромоцитомой, реноваскулярной болезнью и паренхиматозными заболеваниями почек.
У других пациентов CВ увеличивается (возможно, вследствие веноконстрикции в крупных венах), а ОПСС не соответствует повышению СВ и является нормальным. В дальнейшем ОПСС увеличивается и СВ нормализуется, вероятно, вследствие саморегуляции. Некоторые заболевания, повышающие СВ (например, тиреотоксикоз, артериовенозная фистула, аортальная регургитация), особенно когда ударный объем увеличивается, могут быть причиной изолированной систолической гипертензии. Некоторые пожилые пациенты имеют изолированную систолическую артериальную гипертензию с нормальным или низким уровнем СО, вероятно, из-за жесткости аорты и ее больших ветвей. У пациентов с высоким, стойким диастолическим давлением часто снижен СВ.
Объем плазмы имеет тенденцию к снижению по мере увеличения артериального давления; редко объем плазмы остается нормальным или повышается. Объем плазмы, как правило, повышен при первичном альдостеронизме или паренхиматозных заболеваниях почек, может быть достаточно снижен при артериальной гипертензии, обусловленной феохромоцитомой.
Почечный кровоток постепенно снижается по мере увеличения диастолического артериального давления, и начинается артериолосклероз. Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) остается нормальной до появления нарушений в процессе развития заболевания; в результате фильтрационная фракция увеличивается.
Коронарный, мозговой и мышечный кровоток поддерживается до развития тяжелого атеросклероза в этих сосудистых бассейнах.
Патологический перенос натрия
При многих причинах гипертензии нарушен транспорт натрия через клеточную стенку вследствие повреждения или угнетения калиево-натриевой помпы (Na+, K+АТФазы) или повышенной проницаемости клеток ионами натрия. Результатом является повышение содержания внутриклеточного натрия, что делает клетки более чувствительными к симпатической стимуляции. Кальций следует за натрием, так что накопление внутриклеточного кальция может приводить к повышенной чувствительности. Поскольку Na+, K+-АТФаза может перемещать норэпинефрин назад в симпатические нейроны (таким образом, инактивировать этот нейротрансмиттер), ингибирование этого механизма может также усилить эффект норэпинефрина, повышая артериальное давление. Дефекты транспорта натрия могут возникать у детей с нормотензией, у родителей которых наблюдается гипертензия.
Симпатическая нервная система
Симпатическая стимуляция увеличивает артериальное давление; как правило, это чаще происходит у пациентов с повышенным давлением и гипертензией, чем у пациентов с нормальным давлением. Неизвестно, присутствует ли эта гиперреактивность в симпатической нервной системе или в миокарде и гладкой мускулатуре сосудов.
Высокая частота пульса в покое, которая может быть результатом повышенной активности симпатической нервной системы, является хорошо известным предиктором артериальной гипертензии.
У некоторых пациентов с артериальной гипертензией уровни катехоламинов в плазме крови в покое выше нормы.
Ренин-ангиотензин-альдостероновая система
Ренин-ангиотензин-альдостероновая система помогает регулировать объем крови и, следовательно, артериальное давление. Ренин – фермент, образующийся в юкстагломерулярном аппарате, катализирует превращение ангиотензиногена в ангиотензин I. Ангиотензин-превращающий фермент (АПФ) расщепляет этот неактивный продукт главным образом в легких, но также в почках и головном мозге, до ангиотензина II – высокоактивного вазоконстриктора, также стимулирующего вегетативные центры в головном мозге, увеличивая разряды в симпатическом нерве и стимулируя высвобождение альдостерона и вазопрессина. Альдостерон и вазопрессин вызывают задержку натрия и воды, повышая артериальное давление. Альдостерон также усиливает экскрецию калия; низкий калий плазмы (< 3,5 мЭкв/л [< 3,5 ммоль/л]) повышает вазоконстрикцию через закрытие калиевых каналов. Ангиотензин III, присутствующий в кровотоке, стимулирует высвобождение альдостерона так же активно, как ангиотензин II, но обладает гораздо меньшей сосудосуживающей активностью. Поскольку фермент химаза также конвертирует ангиотензин I в ангиотензин II, препараты, ингибирующие АПФ, не полностью подавляют продукцию ангиотензина II.
Секреция ренина контролируется, по крайней мере, 4-мя механизмами, которые не являются взаимоисключающими:
Почечный сосудистый рецептор отвечает на изменение давления в стенке афферентной артериолы
Рецептор плотного пятна обнаруживает изменения в скорости подачи или концентрации хлорида натрия в дистальных канальцах
Циркулирующий ангиотензин оказывает влияние на секрецию ренина с помощью механизма отрицательной обратной связи
Симпатическая нервная система стимулирует секрецию ренина, опосредованную через бета-рецепторы (через почечный нерв)
Ангиотензин, как правило, ответственен за развитие реноваскулярной гипертензии, по крайней мере на начальном этапе, но роль ренин-ангиотензин-альдостероновой системы в первичной артериальной гипертензии не установлена. Однако у пациентов африканского происхождения и пожилых пациентов с гипертонией уровень ренина, как правило, низкий (1). У пожилых пациентов также наблюдается тенденция к низкому уровню ангиотензина II.
Артериальная гипертензия вследствие хронических паренхиматозных заболеваний почек (ренопривная гипертензия) является результатом сочетания ренин-зависимого и объемно-зависимого механизмов. В большинстве случаев, повышение активности ренина не выявляется в периферической крови. Артериальная гипертензия, как правило, имеет умеренную стадию и чувствительна к балансу натрия и воды.
Недостаток вазодилататоров
Скорее недостаток вазодилататоров (например, брадикинина, оксида азота), чем избыток вазоконстрикторов (например, ангиотензина, норэпинефрина), может приводить к артериальной гипертензии. С возрастом происходит снижение уровня оксида азота, что способствует развитию чувствительности к соли (т.е., меньшее количество потребляемой соли сильнее повышает АД по сравнению с более молодыми людьми — 2).
Снижение оксида азота из-за ригидности артерий связано с солечувствительной гипертензией, аномальным повышением систолического АД более чем на 10–20 мм рт. ст. после большой натриевой нагрузки (например, соленой пищи).
Если почки не продуцируют достаточное количество вазодилататоров (вследствие паренхиматозных заболеваний почек или двусторонней нефрэктомии), артериальное давление может повышаться.
Вазодилататоры и вазоконстрикторы (в основном эндотелин) также продуцируются эндотелиальными клетками. Таким образом, эндотелиальная дисфункция сильно влияет на уровень артериального давления.
Патология и осложнения
На ранней стадии артериальной гипертензии не наблюдается никаких патологических изменений. Тяжелая или длительная артериальная гипертензия повреждает органы-мишени (в первую очередь сердечно-сосудистую систему, головной мозг, почки), увеличивая риск развития:
Ишемической болезни сердца (ИБС) и инфаркта миокарда (ИМ)
Инсульта (особенно геморрагического)
Смерти
Механизм включает в себя развитие генерализованного артериолосклероза и ускорение атерогенеза. Для артериолосклероза характерна медиальная гипертрофия, гиперплазия и гиалинизация, это особенно выражено в мелких артериолах, в частности в глазах и почках. В почках изменения сужают просвет артериол, увеличивая ОПСС, таким образом, приводя к еще более выраженной артериальной гипертензии. Кроме того, после первичного сужения артерий любое незначительное дополнительное сокращение уже гипертрофированных гладких мышц уменьшает просвет в большей степени, чем при нормальном диаметре артерии. Эти факторы могут объяснить, почему продолжительность артериальной гипертензии обратно пропорциональна успешности специфического лечения (например, реноваскулярной хирургии) вторичных причин для восстановления нормального артериального давления.
Вследствие повышенной постнагрузки левый желудочек постепенно гипертрофируется, что приводит к диастолической дисфункции. Желудочек в конечном итоге расширяется, что приводит к дилатационной кардиомиопатии и сердечной недостаточности вследствие систолической дисфункции и часто усугубляется атеросклеротической болезнью сердца. Диссекция грудного отдела аорты, как правило, является последствием артериальной гипертензии; почти у всех пациентов с аневризмой брюшного отдела аорты имеет место артериальная гипертензия.
Справочные материалы по патофизиологии
1. Williams SF, Nicholas SB, Vaziri ND, Norris KC. African Americans, hypertension and the renin angiotensin system. World J Cardiol 6(9):878-889, 2014. doi:10.4330/wjc.v6.i9.878
2. Fujiwara N, Osanai T, Kamada T, et al: Study on the relationship between plasma nitrite and nitrate level and salt sensitivity in human hypertension: modulation of nitric oxide synthesis by salt intake. Circulation 101:856–861, 2000.
Симптомы и признаки гипертензии
Артериальная гипертензия обычно протекает бессимптомно, пока не разовьются осложнения в органах-мишенях. Неосложненная артериальная гипертензия может вызывать головокружение, покраснение лица, головную боль, повышенную утомляемость, носовые кровотечения и повышенную возбудимость. Тяжелая гипертензия (обычно определяется как систолическое артериальное давление ≥ 180 мм рт. ст. и/или диастолическое артериальное давление ≥ 120 мм рт. ст.) может протекать бессимптомно (неосложненный гипертензивный криз). Когда тяжелая гипертензия вызывает тяжелые сердечно-сосудистые, неврологические, почечные и сетчатые симптомы (например, симптоматический коронарный атеросклероз, сердечная недостаточность, гипертоническая энцефалопатия, почечная недостаточность), она называется осложненным гипертензивным кризом.
Наличие 4-го тона сердца является одним из самых ранних признаков гипертензивной кардиомиопатии.
Изменения сетчатки могут включать в себя сужение артериол, кровоизлияния, экссудацию и отек диска зрительного нерва у пациентов с энцефалопатией (гипертоническая ретинопатия). Изменения классифицируются (в соответствии с классификацией Кейта-Вагенера-Баркера) на 4 группы (в порядке ухудшения прогноза):
Стадия 1: Только сужение артериол
Оценка 2: Сужение и склероз артериол
Стадия 3: Кровоизлияния и экссудаты в дополнение к сосудистым изменениям
Стадия 4: Отек диска зрительного нерва
Диагностика артериальной гипертензии
Многократные измерения артериального давления для подтверждения
Обследование для диагностики причин и осложнений
Гипертензия диагностируется с помощью сфигмоманометрии. Анамнез, физикальное обследование и другие тесты помогают определить этиологию и определить, поражены ли органы-мишени.
Измерение артериального давления
Измерять артериальное давление для формальной диагностики следует в среднем 2 или 3 раза, в разное время, когда пациент:
- сидит на стуле (не на кушетке для осмотра больного) в течении > 5 минут, ноги на полу, спина с опорой
- конечности поддерживаются на уровне сердца, одежда не покрывает область наложения манжеты
- не делает физических упражнений, не принимает кофеин или не курит в течение как минимум 30 минут
При первом посещении измерьте артериальное давление на обеих руках, а при последующих измерениях измеряйте на руке с более высокими показаниями.
Подходящая по размеру манжета аппарата для измерения кровяного давления надевается на плечо. Манжета соответствующего размера покрывает две трети бицепса; камера манжеты достаточно длинная для обхватывания >80% руки, и ширина камеры манжеты составляет не менее 40% от окружности руки. Таким образом, у пациентов с ожирением требуется манжета больших размеров. Врач нагнетает воздух в манжету выше ожидаемого систолического давления и постепенно высвобождает воздух во время прослушивания пульса на плечевой артерии. Давление, при котором слышен первый сердечный тон во время снижения давления, является систолическим артериальным давлением. Полное исчезновение тонов обозначает диастолическое артериальное давление. Тех же самых принципов следует придерживаться для измерения артериального давления на предплечье (лучевая артерия) и бедре (подколенная артерия). Механические приборы необходимо периодически калибровать; автоматические аппараты часто показывают неточные данные (1).
Артериальное давление измеряется на обеих руках, поскольку если разница АД > 15 мм рт. ст. на одной руке по сравнению с другой, необходимо исследование сосудистой системы верхней части тела.
Артериальное давление измеряется на бедре с целью коарктации аорты, особенно у пациентов с ослабленным пульсом или задержкой пульсовой волны на бедренной артерии,(с помощью гораздо большей манжеты); при коарктации артериальное давление на нижних конечностях значительно ниже.
Если артериальное давлениенаходится в диапазоне гипертензии 1 стадии или заметно лабильное, то желательно измерять артериальное давление чаще. Изредка показатели артериального давления могут быть высокими до того, как артериальная гипертензия станет стойкой; это явление, вероятно, объясняет «гипертензию белого халата», при которой артериальное давление повышено при измерении в кабинете врача, но нормальное при измерении на дому или при амбулаторном контроле артериального давления.
При подозрении на артериальную гипертензию "белого халата" показан домашний или амбулаторный мониторинг АД. Кроме того, амбулаторный мониторинг артериального давления также может быть показан, при подозрении на «скрытую гипертензию» (состояние, при котором артериальное давление, измеренное в домашних условиях, выше, чем значения, полученные в кабинете врача), как правило, у пациентов с последствиями гипертонии без признаков гипертонии в соответствии с измерениями в кабинете врача.
Анамнез
Анамнез включает
Продолжительность гипертензии и ранее зафиксированные уровни АД
Анамнез или симптомы ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности или обструктивного апноэ во сне
Симптомы либо личный или семейный анамнез других соответствующих сопутствующих заболеваний (например, инсульта, почечной дисфункции, заболеваний периферических артерий, дислипидемии, диабета, подагры)
Использование лекарств, предрасполагающих к гипертонии (например, НПВП, эстрогенсодержащие пероральные контрацептивы)
Продолжительность сна
Социальный анамнез включает информацию об уровне физической нагрузки и употреблении табака, алкоголя и стимуляторов (включая медикаменты и запрещенные препараты).
В диетических предпочтениях обращают внимание на потребление соли и стимулирующих веществ (например, чай, кофе, содержащие кофеин газированные напитки, энергетические напитки).
Объективное обследование
Объективный осмотр включает в себя измерение роста, веса, окружности талии; исследование глазного дна для исключения ретинопатии; аускультацию для исключения шумов в области шеи и брюшной полости; полное кардиологическое, неврологическое обследование и обследование дыхательной системы. Пальпация живота проводится для исключения увеличения почек и выявления образований брюшной полости. Оценивается пульсация периферических артерий; снижение или задержка пульсации на бедренной артерии предполагает наличие коарктации аорты, особенно у пациентов < 30 лет. Односторонний шум над почечной артерией можно услышать у худых пациентов с реноваскулярной гипертензией.
Обследование
После того, как гипертония диагностирована на основании измерения артериального давления, необходимо провести исследования для
Выявления повреждений органов-мишеней
Определения сердечно-сосудистых факторов риска
Чем более тяжелая артериальная гипертензия и чем моложе пациент, тем более обширным должно быть обследование. Тесты могут включать
Анализ мочи и соотношение альбумина/креатинина в моче; если имеются отклонения от нормы, то рассматривают необходимость в выполнении УЗИ почек
Липидная панель, полная метаболическая панель (включая креатинин, калий и кальций), глюкоза в плазме натощак.
ЭКГ
Иногда измеряется уровень тиреотропного гормона
Иногда определяют содержание свободных метанефринов в плазме (для выявления феохромоцитомы)
Иногда исследование сна
В зависимости от результатов обследования и первичных анализов могут быть необходимы другие исследования.
Если в анализе мочи обнаруживается альбуминурия (протеинурия), цилиндрурия или микрогематурия, или если уровень сывороточного креатинина или цистатина С повышен, для оценки размера почек может использоваться УЗИ.
Пациенты с гипокалиемией, не связанной с применением диуретиков, обследуются на высокое потребление соли и первичный альдостеронизм путем измерения уровней альдостерона в плазме и активности ренина плазмы. Первичный альдостеронизм встречается примерно у 10–20% пациентов с резистентной артериальной гипертензией, что значительно выше предыдущих оценок (2, 3).
На ЭКГ широкий зубец Р указывает на гипертрофию предсердий и, хотя это является неспецифическим, может быть одним из ранних признаков гипертонической болезни сердца. Повышенный вольтаж комплекса QRS с признаками ишемии или без нее может появиться позже, что укажет на гипертрофию левого желудочка (ГЛЖ). Если на ЭКГ выявлена ГЛЖ, то часто проводят эхокардиографию.
Если есть подозрение на коарктацию аорты, эхокардиография, КТ или МРТ помогают подтвердить диагноз.
Пациентам с лабильным, значительно повышенным АД и такими симптомами, как головная боль, сердцебиение, тахикардия, повышенная потливость, тремор и бледность, показано проведение скрининга для исключения феохромоцитомы путем измерения свободных метанефринов плазмы и гипертиреоза, в первую очередь, путем измерения тиреотропного гормона (ТТГ). У тех, чей анамнез предполагает наличие апноэ во сне, также следует рассмотреть возможность проведения исследования сна.
© Springer Science+Business Media
Пациенты с симптомами, указывающими на синдром Кушинга, системные ревматические заболевания, эклампсию, острую порфирию, гипертиреоз, микседему, акромегалию или расстройства центральной нервной системы (ЦНС) также требуют дальнейшего обследования.
Справочные материалы по диагностике
1. Muntner P, Shimbo D, Carey RM, et al: Measurement of blood pressure in humans: A scientific statement from the American Heart Association. Hypertension 73:e35–e66, 2019.
2. Burrello J, Monticone S, Losano I, et al: Prevalence of Hypokalemia and Primary Aldosteronism in 5100 Patients Referred to a Tertiary Hypertension Unit. Hypertension 2020;75(4):1025-1033. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.14063
3. Mulatero P, Stowasser M, Loh KC, et al: Increased diagnosis of primary aldosteronism, including surgically correctable forms, in centers from five continents. J Clin Endocrinol Metab 2004;89(3):1045-1050. doi:10.1210/jc.2003-031337
Лечение гипертонии
Снижение веса и физическая активность
Отказ от курения
Адекватная продолжительность сна (> 6 часов/ночь)
Диета: увеличение употребления фруктов и овощей, снижение потребления соли, ограничение потребления алкоголя
Лекарственные средства: В зависимости от артериального давления и наличия сердечно-сосудистых заболеваний или факторов риска
Первичную гипертензию невозможно вылечить, но некоторые причины вторичной гипертензии можно устранить. Во всех случаях контроль артериального давления может значительно ограничить неблагоприятные последствия.
Целевое артериальное давление для большинства пациентов, включая пациентов с заболеваниями почек или сахарным диабетом,
Артериальное давление < 130/80 мм рт. ст., независимо от возраста (до 80 лет)
Снижение артериального давления ниже 130/80 мм рт. ст., по-видимому, далее снижает риск сосудистых осложнений. Однако дальнейшее снижение систолического давления также увеличивает риск побочных эффектов лекарств. Целесообразность снижения систолического артериального давления до уровней, приближающихся к 120 мм рт. ст., должна быть оценена в сравнении с повышенным риском головокружения, дезориентации и возможного ухудшения функции почек. Это является особой проблемой у пациентов с диабетом, у которых систолическое артериальное давление < 120 мм рт. ст. или диастолическое артериальное давление на уровне около 60 мм рт. ст. увеличивает риск этих неблагоприятных событий (1).
Даже пожилые и ослабленные пожилые люди могут хорошо переносить без увеличения частоты сердечно-сосудистых событий такое низкое диастолическое артериальное давление как 60–65 мм рт. ст. (2, 3). В идеале пациенты или члены семьи, измеряющие артериальное давление в домашних условиях, должны обучаться этому под контролем, и тонометр должен регулярно калиброваться.
Лечение гипертензии, возникшей во время беременности, требует тщательного подбора лекарственных средств, поскольку некоторые антигипертензивные препараты могут нанести вред плоду.
Изменение образа жизни
Для всех пациентов с повышенным артериальным давлением или артериальной гипертонией на любой стадии рекомендуются изменения образа жизни (см. также таблицу 15 "Нефармакологические вмешательства" в Руководстве по ведению пациентов с гипертензией, 2017 года). Лучшие доказанные нефармакологические вмешательства для профилактики и лечения гипертонии включают следующее:
Повышение физической активности, в идеале, с помощью структурированной программы упражнений
Потерю веса при наличии у пациента избыточного веса или ожирения
Здоровую диету, богатую фруктами, овощами, цельнозерновыми и молочными продуктами со сниженной жирностью, с пониженным содержанием общего уровня жира и насыщенных жиров
Снижение пищевого потребления натрия до < 1500 мг/день (< 3,75 г хлорида натрия) является оптимальным, но по меньшей мере снижение до 1000 мг/день
Повышенное потребление калия с пищей, если это не противопоказано из-за хронической болезни почек или использования препаратов, которые снижают выделение калия
Умеренное употребления алкоголя у тех, кто употребляет алкоголь до ≤ 2 напитков ежедневно для мужчин и ≤ 1 напитка ежедневно для женщин (один напиток составляет около 355 мл (12 унций) пива, 148 мл (5 унций вина) или 44 мл (1,5 унции) дистиллированных спиртов)
Также рекомендуется адекватная продолжительность сна (> 6 часов/ночь). Короткая продолжительность сна (обычно определяемая как < 5 или 6 часов в сутки у взрослых) связана с артериальной гипертензией (4). Например, данные показывают, что оптимизация качества и продолжительности сна (> 6 часов в сутки) улучшает контроль артериального давления у пациентов с хронической болезнью почек (5).
Изменения в диете могут также помочь контролировать диабет, ожирение и дислипидемию. Пациентам с неосложненной артериальной гипертензией не нужно ограничивать привычную активность до тех пор, пока артериальное давление под контролем.
Медицинские препараты
(См. также Препараты для лечения гипертензии [Medications for Hypertension]).
Решение относительно применения медикаментозного лечения основано на уровне артериального давления и наличии атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний (ASCVD) или ее факторов риска (см. таблицу Первоначальный подход к лечению высокого давления [Initial Approach to Management of High Blood Pressure]). Наличие диабета или заболевания почек не учитывается отдельно, поскольку эти заболевания являются частью оценки риска АССЗ.
Важной частью лечения является постоянные повторные осмотры. Если пациенты не достигают целевого АД, врачи должны стремиться оптимизировать соблюдение режима лечения, прежде чем менять или добавлять лекарства.
Первоначальный подход к лечению высокого давления
Артериальное давление
Риск АССЗ < 10%
Риск АССЗ ≥ 10%
Клинические АССЗ*
Повышенное: 120-129/< 80
Изменение образа жизни, повторный осмотр через 3-6 месяцев
Изменение образа жизни, повторный осмотр через 3-6 месяцев
Изменение образа жизни, повторный осмотр через 3-6 месяцев
Этап 1 Гипертензия: 130-139/80-89
Изменение образа жизни, повторный осмотр через 3-6 месяцев
Монотерапия, повторная оценка через 1 месяц †
Монотерапия, повторная оценка через 1 месяц †
Гипертензия 2 стадии‡:
Систолическое АД ≥ 140
ИЛИ
Диастолическое АД ≥ 90
Комбинированная терапия (2 антигипертензивных препарата), повторная оценка через 1 месяц †
Комбинированная терапия, повторная оценка через 1 месяц †
Комбинированная терапия, повторная оценка через 1 месяц †
* Ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность или инсульт
† Изменения образа жизни также рекомендуются всем пациентам, которые получают фармакотерапию.
‡ При артериальном давлении 140–159/90–100 рассмотрите начало лечения с приема двух препаратов (разных классов). При артериальном давлении ≥ 160/100 обязательно используйте 2 препарата и часто проводите повторный осмотр.
Data from Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines [published correction appears in Hypertension 2018 Jun;71(6):e136-e139] [published correction appears in Hypertension 2018 Sep;72(3):e33]. Hypertension 71(6):1269-1324, 2018. doi:10.1161/HYP.0000000000000066
АССЗ =атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания; АД= артериальное давление.
Выбор лекарственного препарата основан на нескольких факторах, включая сопутствующие заболевания и противопоказания. Для большинства пациентов при выборе препарата для монотерапии первоначальное лечение может включать любой из следующих классов лекарств:
Ингибитор ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)
Блокатор рецепторов ангиотензина II (БРА)
Дигидропиридиновый блокатор кальциевых каналов
Тиазидный диуретик (предпочтительно тиазидоподобный диуретик, такой как хлорталидон или индапамид)
Кроме того, некоторые эксперты рекомендуют пациентам африканского происхождения, кандидатам на монотерапию, на начальном этапе использовать блокаторы кальциевых каналов или тиазидные диуретики (если только у пациентов нет хронического заболевания почек 3-й стадии или выше). Предпочтение блокатора кальциевых каналов или тиазидного диуретика у пациентов африканского происхождения основано на данных рандомизированных исследований, показывающих, что эти классы лекарств обладают более высокой эффективностью в снижении артериального давления и частоты сердечно-сосудистых событий, чем ингибиторы АПФ или БРА (6, 7, 8, 9). Однако последующие данные свидетельствуют о том, что, несмотря на использование этого расового подхода, контроль гипертонии и различия в контроле артериального давления у представителей разных рас не улучшились (10). Таким образом, некоторые эксперты отдают предпочтение индивидуальному подходу к выбору терапии, а не расовому подходу. Кроме того, существует значительная вариабельность ответа артериального давления на терапию внутри расовых групп (11).
Когда комбинированная терапия проводится с применением 2 антигипертензивных препаратов, варианты лечения включают ингибитор АПФ или БРА в сочетании с диуретиком или блокатором кальциевых каналов. Многие комбинации доступны в виде одной таблетки, что предпочтительнее для улучшения соблюдения пациентами режима лечения (12, 13).
Признаки гипертонического криза требуют немедленного снижения артериального давления с использованием парентеральных антигипертензивных препаратов.
При определенных заболеваниях следует избегать применения некоторых антигипертензивных препаратов (например, ингибиторов АПФ при тяжелом аортальном стенозе), тогда как при определенных заболеваниях предпочтительны другие (например, блокаторы кальциевых каналов при стенокардии, ингибиторы АПФ или БРА при диабете с протеинурией — см. таблицы Выбор класса антигипертензивных препаратов для стартовой терапии и Антигипертензивные средства для пациентов с сопутствующими заболеваниями).
Если целевое АД не достигается в течение 1 месяца, оцените приверженность пациента к лечению и подчеркните важность длительного лечения. Если пациенты являются комплаентными, начальная доза препарата может быть увеличена или добавляется второй препарат (выбирается из препаратов, рекомендуемых для стартового лечения). Обратите внимание, что ингибиторы АПФ и БРА не должны использоваться вместе. Часто терапевтические дозы постепенно понижают. Если необходимый уровень артериального давления не может быть достигнут с помощью 2 препаратов, то добавляется третий препарат из стартовой группы. Если такое третье лекарство не переносится или противопоказано, можно использовать лекарство другого класса (например, антагонист альдостерона). Пациентам со сложно контролируемым артериальным давлением будет полезной консультация специалиста по артериальной гипертензии.
Первоначальный выбор класса антигипертензивных препаратов
Группа препаратов
Показания
Ингибиторы АПФ*
Молодой возраст
Левожелудочковая недостаточность, обусловленная систолической дисфункцией †
Диабет в сочетании с нефропатией
Соотношение альбумин/креатинин > 30 мг/г (> 33,9 мг/ммоль) у пациентов с хроническими заболеваними почек или диабетическим гломерулосклерозом
Эректильная дисфункция, обусловленная приемом других препаратов
Блокаторы рецепторов к ангиотензину II*
Молодой возраст
Состояния, при которых ингибиторы АПФ показаны, но не переносятся пациентом из-за кашля или ангионевротического отека
Диабет с нефропатией
Левожелудочковая недостаточность с систолической дисфункцией
Повторный инсульт
Блокаторы кальциевых каналов длительного действия
Пожилой возраст
Африканское или афроамериканское происхождение
Аритмии (например, фибрилляция предсердий, пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия)
Изолированная систолическая гипертензия у пожилых пациентов (дигидропиридины)†
Высокий риск ИБС (недигидропиридины)†
Тиазидоподобные диуретики† (хлорталидон или индапамид)
Пожилой возраст
Африканское или афроамериканское происхождение
*Противопоказано при беременности
† Снижение заболеваемости и смертности в рандомизированных исследованиях.
АПФ = ангиотензинпревращающий фермент; ИБС = ишемическая болезнь сердца.
Если исходное систолическое АД составляет > 160 мм рт. ст., должны быть назначены 2 препарата независимо от риска сердечно-сосудистых заболеваний. Определяют подходящую комбинацию и дозу. Для лечения устойчивой гипертензии (артериальное давление остается выше целевого показателя, несмотря на использование 3 различных гипотензивных препаратов), обычно требуется применение 4 или более лекарственных средств.
Достижение адекватного контроля артериального давления часто требует нескольких обследований и изменений в фармакотерапии. Необходимо преодолевать нежелание титрировать и добавлять препараты для контроля АД. Несоблюдение режима терапии, особенно в связи с необходимостью пожизненного лечения, может помешать адекватному контролю АД. Знания, сопереживание и поддержка являются неотъемлемыми частями успеха.
Антигипертензивные препараты для пациентов с сопутствующими заболеваниями
Сопутствующие заболевания
Классы лекарственных средств
Ингибиторы АПФ
Диуретики
Ингибиторы АПФ
Блокаторы рецепторов ангиотензина II
Блокаторы кальциевых каналов
Ингибиторы АПФ
Блокаторы рецепторов ангиотензина II
Бета-адреноблокаторы
Другие диуретики*
После инфаркта миокарда
Ингибиторы АПФ
Бета-адреноблокаторы
Спиронолактон или эплеренон
Риск повторного инсульта
Ингибиторы АПФ
Блокаторы рецепторов ангиотензина II
Блокаторы кальциевых каналов
Диуретики
* Длительный прием диуретиков может увеличивать смертность у пациентов с сердечной недостаточностью, у которых нет признаков застоя в малом круге кровообращения.
АПФ = ангиотензинпревращающий фермент.
Устройства и физические вмешательства
Чрескожная катетерная радиочастотная абляция симпатических нервов почечной артерии используется в Европе и Австралии для лечения резистентной гипертензии. Несколько финансируемых промышленностью плацебо-хирургических контролируемых исследований с участием различных групп пациентов (например, пациентов с нелеченой гипертонией [14], леченой гипертензией [15] или резистентной гипертонией [16]) продемонстрировали статистически и/или клинически значимое снижение систолического артериального давления. Тем не менее, позволяют ли эти устройства уменьшить основные сердечно-сосудистые события, остается неясным. Таким образом симпатическая абляция должна рассматриваться как экспериментальный метод лечения и применяться только в центрах с большим опытом работы.
Физическое вмешательство для снижения артериального давления включает стимуляцию барорецепторов сонных артерий с помощью устройства, хирургически имплантируемого вокруг сонной артерии. Батарея, прикрепленная к устройству, очень похожа на кардиостимулятор, предназначена для стимуляции барорецепторов и дозозависимого снижения артериального давления. Долгосрочное наблюдение за пациентами с резистентной гипертензией, которые были включены в более ранние основные исследования, позволяет предположить, что барорефлекторная активационная терапия сохраняла свою эффективность в отношении стойкого снижения офисного АД без серьезных проблем касательно безопасности (17). В Руководстве Американской коллегии кардиологов/Американской ассоциации сердца 2017 года сделан вывод о том, что исследования не предоставили достаточных доказательств, для того чтобы рекомендовать использование этих устройств для лечения резистентной гипертензии (18).
Справочные материалы по лечению
1. Gomadam P, Shah A, Qureshi W, et al. Blood pressure indices and cardiovascular disease mortality in persons with or without diabetes mellitus. J Hypertens 36(1):85-92, 2018. doi:10.1097/HJH.0000000000001509
2. Williamson JD, Supiano MA, Applegate WB, et al. Intensive vs Standard Blood Pressure Control and Cardiovascular Disease Outcomes in Adults Aged ≥75 Years: A Randomized Clinical Trial. JAMA 315(24):2673-2682, 2016. doi:10.1001/jama.2016.7050
3. White WB, Wakefield DB, Moscufo N, et al. Effects of Intensive Versus Standard Ambulatory Blood Pressure Control on Cerebrovascular Outcomes in Older People (INFINITY). Circulation 140(20):1626-1635, 2019. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.119.041603
4. Thomas SJ, Calhoun D. Sleep, insomnia, and hypertension: current findings and future directions. J Am Soc Hypertens 11(2):122-129, 2017. doi:10.1016/j.jash.2016.11.008
5. Ali W, Gao G, Bakris GL. Improved Sleep Quality Improves Blood Pressure Control among Patients with Chronic Kidney Disease: A Pilot Study. Am J Nephrol 51(3):249-254, 2020. doi:10.1159/000505895
6. Materson BJ, Reda DJ, Cushman WC, et al. Single-drug therapy for hypertension in men. A comparison of six antihypertensive agents with placebo. The Department of Veterans Affairs Cooperative Study Group on Antihypertensive Agents [published correction appears in N Engl J Med 1994 Jun 9;330(23):1689]. N Engl J Med 1993;328(13):914-921. doi:10.1056/NEJM199304013281303
7. Yamal JM, Oparil S, Davis BR, et al. Stroke outcomes among participants randomized to chlorthalidone, amlodipine or lisinopril in ALLHAT. J Am Soc Hypertens 2014;8(11):808-819. doi:10.1016/j.jash.2014.08.003
8. Wright JT Jr, Harris-Haywood S, Pressel S, et al. Clinical outcomes by race in hypertensive patients with and without the metabolic syndrome: Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT). Arch Intern Med 2008;168(2):207-217. doi:10.1001/archinternmed.2007.66
9. Hall WD, Reed JW, Flack JM, Yunis C, Preisser J. Comparison of the efficacy of dihydropyridine calcium channel blockers in African American patients with hypertension. ISHIB Investigators Group. International Society on Hypertension in Blacks. Arch Intern Med 158(18):2029-2034, 1998. doi: 10.1001/archinte.158.18.2029
10. Egan BM, Li J, Sutherland SE, Rakotz MK, Wozniak GD. Hypertension Control in the United States 2009 to 2018: Factors Underlying Falling Control Rates During 2015 to 2018 Across Age- and Race-Ethnicity Groups. Hypertension 78(3):578-587, 2021. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.16418
11. Mokwe E, Ohmit SE, Nasser SA, et al. Determinants of blood pressure response to quinapril in black and white hypertensive patients: the Quinapril Titration Interval Management Evaluation trial. Hypertension 2004;43(6):1202-1207. doi:10.1161/01.HYP.0000127924.67353.86
12. Parati G, Kjeldsen S, Coca A, Cushman WC, Wang J. Adherence to Single-Pill Versus Free-Equivalent Combination Therapy in Hypertension: A Systematic Review and Meta-Analysis. Hypertension 77(2):692-705, 2021. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15781
13. Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. 2018 Practice Guidelines for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension and the European Society of Cardiology: ESH/ESC Task Force for the Management of Arterial Hypertension [published correction appears in J Hypertens 2019 Feb;37(2):456]. J Hypertens 8;36(12):2284-2309, 2018. doi:10.1097/HJH.0000000000001961
14. Böhm M, Kario K, Kandzari DE, et al. Efficacy of catheter-based renal denervation in the absence of antihypertensive medications (SPYRAL HTN-OFF MED Pivotal): a multicentre, randomised, sham-controlled trial. Lancet 395(10234):1444-1451, 2020. doi:10.1016/S0140-6736(20)30554-7
15. Mahfoud F, Kandzari DE, Kario K, et al. Long-term efficacy and safety of renal denervation in the presence of antihypertensive drugs (SPYRAL HTN-ON MED): a randomised, sham-controlled trial. Lancet 399(10333):1401-1410, 2022. doi:10.1016/S0140-6736(22)00455-X
16. Bhatt DL, Vaduganathan M, Kandzari DE, et al. Long-term outcomes after catheter-based renal artery denervation for resistant hypertension: final follow-up of the randomised SYMPLICITY HTN-3 Trial. Lancet 400(10361):1405-1416, 2022. doi:10.1016/S0140-6736(22)01787-1
17. de Leeuw PW, Bisognano JD, Bakris GL, Nadim MK, Haller H, Kroon AA, DEBuT-T and Rheos Trial Investigators: Sustained reduction of blood pressure with baroreceptor activation therapy: Results of the 6-year open follow-up. Hypertension 69:836–843, 2017.
18. Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, et al: 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Hypertension 71(6):e13–e115, 2018. doi: 10.1161/HYP.0000000000000065
Прогноз при артериальной гипертензии
Чем выше значения артериального давления и чем более серьезные изменения сетчатки, а также если имеются другие признаки поражения органов-мишеней, тем хуже прогноз. Систолическое артериальное давление является предиктором фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых событий в большей степени, чем диастолическое артериальное давление (1, 2).
Без лечения 1-летняя выживаемость составляет < 10% у пациентов со склерозом сетчатки, ватными экссудатами, сужением артериол и кровоизлиянием (ретинопатия 3-й степени) и < 5% у пациентов с теми же изменениями в сочетании с отеком диска зрительного нерва (ретинопатия 4 степени [3]).
Ишемическая болезнь сердца является наиболее распространенной причиной смерти среди пациентов, получающих лечение. Ишемический или геморрагический инсульт является наиболее частым следствием отсутствия адекватного лечения артериальной гипертензии. Однако эффективный контроль артериальной гипертензии предотвращает большинство осложнений и продлевает жизнь.
Справочные материалы по прогнозам
1. Bourdillon MT, Song RJ, Musa Yola I, Xanthakis V, Vasan RS. Prevalence, Predictors, Progression, and Prognosis of Hypertension Subtypes in the Framingham Heart Study. J Am Heart Assoc 11(6):e024202, 2022. doi:10.1161/JAHA.121.024202
2. Kannel WB, Gordon T, Schwartz MJ. Systolic versus diastolic blood pressure and risk of coronary heart disease. The Framingham study. Am J Cardiol 27(4):335-346, 1971. doi:10.1016/0002-9149(71)90428-0
3. Dziedziak J, Zaleska-Żmijewska A, Szaflik JP, Cudnoch-Jędrzejewska A. Impact of Arterial Hypertension on the Eye: A Review of the Pathogenesis, Diagnostic Methods, and Treatment of Hypertensive Retinopathy. Med Sci Monit 28:e935135, 2022. doi:10.12659/MSM.935135
Основные положения
Только около 50% пациентов с гипертонией в Соединенных Штатах получают лечение, и около четверти этих пациентов имеют адекватный контроль артериального давления (АД).
В большинстве случаев гипертония является первичной и только 5–15% являются вторичными по отношению к другим заболеваниям (например, первичный альдостеронизм, паренхиматозные заболевания почек).
При тяжелой или длительно текущей артериальной гипертензии повреждаются сердечно-сосудистая система, головной мозг и почки, что увеличивает риск развития инфаркта миокарда, инсульта и хронической болезни почек.
Артериальная гипертензия обычно протекает бессимптомно, пока не разовьются осложнения в органах-мишенях.
Когда гипертензию диагностируют впервые, то назначают общий анализ мочи, анализ на соотношение альбумин/креатинин в разовой порции мочи, анализы крови (креатинин, калий, натрий, глюкоза плазмы натощак, липидный профиль и часто тиреотропный гормон) и ЭКГ.
Снижать артериальное давление до уровня < 130/80 мм рт. ст. следует всем больным < 80 лет, в том числе с нарушениями работы почек или сахарным диабетом.
Лечение включает в себя изменение образа жизни, особенно диету с низким содержанием натрия и высоким содержанием калия, контроль причин вторичной гипертензии и лекарства (в том числе диуретики, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, блокаторы рецепторов ангиотензина II и дигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов).
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
2017 ACC/AHA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults.
Carey RM, Calhoun DA, Bakris GL, et al: Resistant hypertension: Detection, evaluation, and management: A Scientific Statement From the American Heart Association. Hypertension 72:e53–e90, 2018. doi: 10.1161/HYP.0000000000000084
Williams B, Mancia G, Spiering W, et al: 2018 Practice Guidelines for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension and the European Society of Cardiology: ESH/ESC Task Force for the Management of Arterial Hypertension [published correction appears in J Hypertens 2019 Feb;37(2):456]. J Hypertens 2018;36(12):2284-2309. doi:10.1097/HJH.0000000000001961