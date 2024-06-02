Ламин A/C ассоциированная кардиомиопатия (кардиоламинопатия)

Умеренность физических нагрузок

Обычно устанавливается имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД)

Иногда - антиаритмическая медикаментозная терапия

При необходимости лечение сердечной недостаточности (включая трансплантацию)

Лечение направлено на предотвращение внезапной смерти и предотвращение симптоматических желудочковых тахиаритмий.

Пациенты должны избегать спортивных нагрузок, поскольку такие занятия могут ускорить прогрессирование кардиомиопатии и способствовать развитию опасных для жизни аритмий.

5-летний риск первого эпизода жизнеугрожающей аритмии колеблется приблизительно от 4% до 50%, в зависимости от пола, наличия нонсенс-мутации в гене LMNA, АВ-блокады (первой или более высокой степеней), неустойчивой желудочковой тахикардии и фракции выброса левого желудочка. Для пациентов, которые еще не имели жизнеугрожающей аритмии, доступен онлайн-калькулятор риска (1).

Из-за высокого риска внезапной смерти ИКД, как правило, у пациентов с ламин A/C-ассоциированной кардиомиопатией в ходе болезни имплантируется раньше, чем у пациентов с дилатационной кардиомиопатией (см. таблицу Показания к имплантируемым кардиовертерам-дефибрилляторам). Утвержденные показания к применению ИКД включают пациентов (2)

с дилатационной кардиомиопатией плюс фракцией выброса левого желудочка < 35%

с устойчивой желудочковой тахикардией или фибрилляцией желудочков

переживших остановку сердца (после успешной реанимации)

Размещение ИКД также может быть полезным (рекомендации класса IIa) для пациентов с ламиновой A/C кардиомиопатией, которые имеют (2)

Необъяснимый обморок

Отдельные показания для установки постоянного кардиостимулятора

≥ 2 других фактора риска развития внезапной смерти (средняя фракция выброса левого желудочка в диапазоне от 35% до 44%, мужской пол, неустойчивая желудочковая тахикардия)

В большинстве случаев следует использовать бета-блокаторы, но они могут увеличить вероятность АВ-блокады.

Антиаритмическая терапия препаратами класса III, в частности соталолом или амиодароном, может уменьшить симптоматические желудочковые тахиаритмии, но не является заменой ИКД. Тем не менее эти препараты могут принести пользу пациентам, у которых наблюдаются частые мотивированные ИКД-шоки, несмотря на адекватную терапию бета-блокаторами.

По мере необходимости используются стандартные меры для лечения дилатационной кардиомиопатии.