Катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия является генетическим нарушением, влияющим на внутриклеточную регуляцию кальция в сердечной ткани. Пациенты предрасположены к желудочковым тахиаритмиям (реже - к предсердным тахиаритмиям) и внезапной сердечной смерти, особенно во время повышенной адренергической активности (например, при физической нагрузке). Диагностика проводится с помощью нагрузочных проб. Лечение заключается в ограничении физической нагрузки, приеме бета-блокаторов, а иногда и в установке имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора (ИКД).

(См. также Обзор аритмий и Обзор каналопатий).

Катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия (КПЖТ) возникает в результате мутаций, затрагивающих белки, связанные с регуляцией внутриклеточного кальция (в частности, диастолического высвобождения кальция рецептором рианодина саркоплазматического ретикулума) в сердце. Аномалии увеличивают высвобождение кальция из саркоплазматического ретикулума в ответ на адренергическую стимуляцию. Возникающая в результате перегрузка кальцием миоцитов вызывает отсроченную постдеполяризацию и предрасположенность к предсердной и/или желудочковой тахиаритмии. Может наступить внезапная сердечная смерть.

Тахиаритмии обычно провоцируются адренергической стимуляцией физического или эмоционального стресса. Наиболее характерной желудочковой тахиаритмией является двунаправленная желудочковая тахикардия, которая появляется на ЭКГ в виде 2 комплексов QRS противоположной полярности в чередующемся порядке. Тем не менее, может развиться полиморфная желудочковая тахикардия (ЖТ) или фибрилляция желудочков (ФЖ) любого типа.

Частота встречаемости КПЖТ неизвестна, но, по оценкам, составляет примерно 1 на 20 000 человек (1) и одинаково часто встречается у мужчин и женщин. Она, как правило, наследуется как аутосомно-доминантная мутация гена, кодирующего рианодиновые рецепторы сердца, но может наследоваться и как аутосомно-рецессивная мутация сердечного кальсеквестрина (CASQ2).

Общие справочные материалы 1. Wilde AAM, Semsarian C, Márquez MF, et al: European Heart Rhythm Association (EHRA)/Heart Rhythm Society (HRS)/Asia Pacific Heart Rhythm Society (APHRS)/Latin American Heart Rhythm Society (LAHRS) Expert Consensus Statement on the state of genetic testing for cardiac diseases. J Arrhythm 38(4):491–553, 2022. doi: 10.1002/joa3.12717

Симптомы и признаки КА ПЖТ У некоторых пациентов заболевание протекает бессимптомно и выявляется только при семейном скрининге. Когда симптомы появляются, они обычно развиваются в молодом возрасте (т.е. в детстве или подростковом возрасте). Тахиаритмии могут вызывать сердцебиение, обморок или остановку сердца. Такие инциденты, как правило, вызваны эмоциональным или физическим стрессом.

Диагностика КА ПЖТ Нагрузочная проба

Генетические тесты

Скрининг членов семьи первой степени родства Диагноз должен быть заподозрен у пациентов, имеющих в анамнезе остановку сердца или обмороки неясной этиологии или при наличии в семейном анамнезе таких инцидентов, в случае, если у пострадавших нет структурных заболеваний сердца. Показатели ЭКГ в состоянии покоя в норме. Диагноз подтверждается вызванной нагрузочными пробами полиморфной ЖТ (особенно двунаправленной ЖТ), которая также воспроизводит симптомы пациента. Затем следует провести генетическое тестирование; диагностическая значимость этого исследования составляет 60% (1). Члены семьи первой степени родства пациентов имеют значительный риск заболевания. Им необходимо проходить клиническое обследование (т.е. выявлять симптомы, указывающие на аритмию) и тесты с физической нагрузкой каждые 1–3 г. Если у исходного пациента выявлена каузативная мутация, то члены семьи, не имеющие индексной мутации, освобождаются от необходимости последующих исследований. Справочные материалы по диагностике 1. Wilde AAM, Semsarian C, Márquez MF, et al: European Heart Rhythm Association (EHRA)/Heart Rhythm Society (HRS)/Asia Pacific Heart Rhythm Society (APHRS)/Latin American Heart Rhythm Society (LAHRS) Expert Consensus Statement on the state of genetic testing for cardiac diseases. J Arrhythm 38(4):491–553, 2022. doi: 10.1002/joa3.12717