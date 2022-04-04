Шизофреноформное расстройство характеризуется симптомами, как и при шизофрении, но с продолжительностью от 1 до 6 месяцев.

Психоз предполагает наличие таких симптомов, как бредовые состояния, галлюцинации, дезорганизованное мышление и речь, причудливое и неадекватное моторное поведение (включая кататонию), что свидетельствует о потере контакта с реальностью. (См. также Основные сведения о шизофрении и связанных с ней расстройствах [Introduction to Schizophrenia and Related Disorders]).

При осмотре таких больных часто подозревается шизофрения. Необходимо исключить психоз на фоне употребления веществами или соматического нарушения. Дифференциальный диагноз между шизофреноформным расстройством и шизофренией у пациентов без психотических симптомов в анамнезе основывается на продолжительности клинической картины. Если продолжительность симптомов или нарушения функций превышает 6 месяцев, то диагноз шизофреноформного расстройства исключается и предполагают наличие шизофрении, хотя острый психоз может перерасти в психотическое аффективное расстройство, такое как биполярное расстройство или шизоаффективное расстройство. Для правильного диагноза и лечения требуется продолжительное наблюдение.

В этих случаях показаны нейролептики и поддерживающее психосоциальное лечение. После стабилизации клинической картины медикаментозное лечение продолжается в течение 12 месяцев с последующим постепенным снижением дозы под постоянным контролем на предмет возможного рецидива психотической симптоматики.