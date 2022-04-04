Шизоаффективное расстройство характеризуется психозами, другими проявлениями шизофрении и значительными симптомами расстройства настроения. Отличие от шизофрении состоит в проявлении ≥ 1 эпизода депрессии или мании на протяжении всей жизни.
Психоз предполагает наличие таких симптомов, как бредовые состояния, галлюцинации, дезорганизованное мышление и речь, причудливое и неадекватное моторное поведение (включая кататонию), что свидетельствует о потере контакта с реальностью.
О шизоаффективном расстройстве можно говорить тогда, когда имеются одновременно и психозы, и симптомы расстройства настроения. Для диагностики требуется, чтобы значительные аффективные симптомы (депрессивные или маниакальные) присутствовали в > 50% общей продолжительности болезни, одновременно с ≥ 2 симптомами шизофрении (бред, галлюцинации, дезорганизованность речи, сильно дезорганизованное или кататоническое поведение, негативные симптомы).
Дифференциальная диагностика шизоаффективного расстройства, шизофрении и аффективных расстройств может потребовать длительной оценки симптомов и их динамики.
Лечение шизоаффективного расстройства
Комбинация медикаментозного лечения, психотерапии и общественной поддержки
Так как шизоаффективное расстройство часто приводит к развитию длительной дисфункции, требуется комбинированное лечение (включая медикаменты, психотерапию, общественную поддержку).
Для лечения маниакального типа может быть достаточно антипсихотиков 2-го поколения, но если они не помогают, возможно добавление препаратов лития, карбамазепина или вальпроата.
Лечение депрессивного типа начинается с назначения антипсихотиков 2-го поколения. Затем, как только положительные психотические симптомы стабилизируются, следует ввести антидепрессанты, если депрессия требует лечения; предпочтительнее использовать селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), учитывая их профиль безопасности.
(См. также Основные сведения о шизофрении и связанных с ней расстройствах [Introduction to Schizophrenia and Related Disorders]).