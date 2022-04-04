Шизоаффективное расстройство характеризуется психозами, другими проявлениями шизофрении и значительными симптомами расстройства настроения. Отличие от шизофрении состоит в проявлении ≥ 1 эпизода депрессии или мании на протяжении всей жизни.

Психоз предполагает наличие таких симптомов, как бредовые состояния, галлюцинации, дезорганизованное мышление и речь, причудливое и неадекватное моторное поведение (включая кататонию), что свидетельствует о потере контакта с реальностью.

О шизоаффективном расстройстве можно говорить тогда, когда имеются одновременно и психозы, и симптомы расстройства настроения. Для диагностики требуется, чтобы значительные аффективные симптомы (депрессивные или маниакальные) присутствовали в > 50% общей продолжительности болезни, одновременно с ≥ 2 симптомами шизофрении (бред, галлюцинации, дезорганизованность речи, сильно дезорганизованное или кататоническое поведение, негативные симптомы).

Дифференциальная диагностика шизоаффективного расстройства, шизофрении и аффективных расстройств может потребовать длительной оценки симптомов и их динамики.