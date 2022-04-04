Психотическое расстройство, вызванное другими нарушениями в состоянии здоровья, характеризуется галлюцинациями или бредом, причиной которых является другое медицинское расстройство.

Психоз предполагает наличие таких симптомов, как бредовые состояния, галлюцинации, дезорганизованное мышление и речь, причудливое и неадекватное моторное поведение (включая кататонию), что свидетельствует о потере контакта с реальностью.

Этот диагноз ставится, когда психоз вызван физиологическими эффектами другого заболевания. Примерами могут служить психотическое поведение или обонятельные галлюцинации, возникающие из-за височной эпилепсии и синдрома одностороннего пространственного игнорирования, которые иногда появляются вследствие травмы теменной доли.

Среди других расстройств, которые могут вызвать психоз, можно перечислить: опухоли и инфекции центральной нервной системы, инсульт, мигрень и различные эндокринные расстройства.

Диагноз не применим, если у пациентов наблюдается психологически обсусловленная реакция на болезни (например, психоз, связанный с пребыванием в отделении интенсивной терапии), психоз из-за воздействия препаратов или их отмены или делирий, вызванный медицинским расстройством.

Важно установить временную связь между соматическим и психическим заболеванием (т.е., начинаются и прекращаются ли они в одно и то же время).

Лечение соматического заболевания часто уменьшает выраженность психотических симптомов, но некоторые пациенты нуждаются также в специальном лечении психотических симптомов.

(См. также Основные сведения о шизофрении и связанных с ней расстройствах [Introduction to Schizophrenia and Related Disorders]).