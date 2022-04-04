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Кратковременное психотическое расстройство

Авторы:Carol Tamminga, MD, UT Southwestern Medical Dallas
Проверено/пересмотрено апр. 2022 | Изменено сент. 2022

Кратковременное психотическое расстройство проявляется в виде бредовых состояний, галлюцинаций или других психотических симптомов в течение как минимум 1 дня, но не дольше 1 месяца, с возможным возвращением к нормальному состоянию.

Кратковременное психотическое расстройство встречается нечасто. Различные расстройства личности (например, параноидальное, истерическое, нарциссическое, шизотипическое, пограничное), также как и определенные медицинские состояния (например, системная волчанка, прием стероидов), предрасполагают к развитию кратковременного психотического расстройства. Спровоцировать нарушение может сильный стресс, такой как утрата любимого человека.

У пациентов с расстройствами проявляется как минимум один из психотических симптомов в течение < 1 месяца:

  • Бредовые состояния

  • Галлюцинации

  • Дезорганизованная речь

  • Грубо дезорганизованное или кататоническое поведение

Кратковременное психотическое расстройство не диагностируется в том случае, если психотическое аффективное расстройство, шизоаффективное расстройство, шизофрения, соматическое расстройство или побочные действия лекарств (рецептурных или безрецептурных) лучше объясняет симптомы.

Дифференциальная диагностика кратковременного психотического расстройства и шизофрении у больных, ранее никогда не переживавших психотическую симптоматику, строится на продолжительности симптомов. Если симптомы манифестируют более 1 месяц, то у больного диагноз кратковременного психотического расстройства исключается.

Лечение кратковременного психотического расстройства такое же, как и лечение обострения шизофрении; может потребоваться наблюдение и кратковременный курс нейролептиков.

Рецидивы случаются часто, но между эпизодами пациенты, как правило, ведут нормальную деятельность и у них мало симптомов или таковые отсутствуют.

(См. также Основные сведения о шизофрении и связанных с ней расстройствах [Introduction to Schizophrenia and Related Disorders]).

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