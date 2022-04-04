Идуцированное бредовое расстройство возникает тогда, когда источником бредовых идей человека является кто-то, с кем у него имеются близкие личные отношения.

Психоз предполагает наличие таких симптомов, как бредовые состояния, галлюцинации, дезорганизованное мышление и речь, причудливое и неадекватное моторное поведение (включая кататонию), что свидетельствует о потере контакта с реальностью. (См. также Основные сведения о шизофрении и связанных с ней расстройствах [Introduction to Schizophrenia and Related Disorders]).

Индуцированное бредовое расстройство (ранее обозначавшееся термином Folie à Deux) в настоящее время считается подтипом бредового расстройства. Оно обычно наблюдается у человека или группы людей (как правило, семьи), которые каким-либо образом связаны с человеком с серьезным бредовым расстройством или шизофренией. Распространенность индуцированного бредового расстройства не известна, но это расстройство считается редким. Пациент с первичным расстройством обычно играет социально доминирующую роль в отношениях и навязывает бредовые идеи или убеждает в них пациента со вторичным расстройством.

Важно определить, у кого в отношениях основной психоз, потому что человек со вторичным расстройством, как правило, не сохраняет бредовые убеждения вне контакта с человеком с первичным расстройством.

Консультирование и терапия обычно помогают людям с индуцированным бредовым расстройством. Как правило, человек с психотическими симптомами нуждается в медикаментозном лечении.