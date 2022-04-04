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Введение в шизофрению и связанные с ней расстройства

Авторы:Carol Tamminga, MD, UT Southwestern Medical Dallas
Проверено/пересмотрено апр. 2022 | Изменено окт. 2022

Шизофрения и связанные с ней психотические расстройства—кратковременное психотическое расстройство, бредовое расстройство, шизоаффективное расстройство, шизофреноформное расстройство и шизотипическое расстройство личности характеризуются наиболее заметные проявлением психотических симптомов и часто негативных симптомов и когнитивной дисфункцией.

Психотические симптомы включают в себя бредовые состояния, галлюцинации, дезорганизованное мышление и речь, причудливое и неадекватное моторное поведение (включая кататонию).

Под негативными симптомами понимается снижение или отсутствие нормальных эмоций и поведения, например, уплощение аффекта или нехватка мотивации.

Когнитивная дисфункция при этих расстройствах затрагивает концентрацию внимания, исполнительные функции и память.

Диагноз основывается на симптомах и течении болезни; биологические маркеры заболевания еще не выявлены, но в этом направлении ведется активный поиск.

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