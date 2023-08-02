Критерии Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам, 5-е издание, переработанное (DSM-5-TR)

В соответствии с критериями DSM-5-TR, у пациентов должно наблюдаться следующее (1):

Симптомы в виде эмоциональных или поведенческих реакций в течение 3 месяцев после воздействия стрессогенного фактора

Симптомы являются клинически значимыми, если проявляется один или более из следующих факторов:

Выраженный дистресс, который не пропорционален стрессору (принимая во внимание культурные и другие факторы)

Симптомы значительно ухудшают социальную, профессиональную или другие важные сферы деятельности

Определение посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и острого стрессового расстройства является частью дифференциальной диагностики, но эти заболевания имеют разные временные рамки и более конкретные характеристики стрессовых факторов и реакций пациента.

Расстройства адаптации часто сочетаются с другими состояниями и DSM-5-TR, как правило, поощряет включение всех соответствующих диагнозов. Например, если пациент соответствует критериям расстройства адаптации, а также обсессивно-компульсивного расстройства, должны быть поставлены оба диагноза. Если, с другой стороны, у пациента после стресса развились депрессивные симптомы, врачу следует обратить внимание на конкретные диагностические критерии и принять решение о том, может ли быть более точным и клинически эффективным поставить пациенту только диагноз большого депрессивного расстройства.

Термин "расстройство адаптации" часто неправильно использовался клиницистами в качестве общего термина для неспецифической и относительно умеренной клинической картины. В результате DSM-5-TR включил расстройство адаптации в главу о травме, чтобы подчеркнуть тот факт, что симптомы должны наблюдаться в ответ на стресс. Тем не менее клиническая картина часто неоднородна (например, с симптомами тревожности, депрессии и/или поведенческих проблем) и постановка данного диагноза остается одной из наиболее распространенных как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Хотя такая гетерогенность может быть клинически обоснованной, она усложняет подход к лечению.