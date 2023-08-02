Расстройства адаптации включают эмоциональные и/или поведенческие симптомы в ответ на идентифицируемый стрессор. Диагноз основывается на клинических критериях. Лечение сфокусировано на заботе о себе; определенную роль могут играть психотерапия и фармакотерапия.
(См. также Обзор расстройств, связанных с травмой или стрессом [Overview of Trauma and Stressor-Related Disorders]).
Расстройства адаптации широко распространены и наблюдаются примерно у 5–20% пациентов, посещающих амбулаторные психиатрические учреждения (1).
Стрессором, приводящим к расстройству адаптации, может быть отдельное событие (например, потеря работы), несколько событий (например, серия финансовых проблем или романтических неудач), общей вехой в развитии (например, становление родителем), или продолжающиеся проблемы (например, уход за членом семьи с ограниченными возможностями). Стрессор может воздействовать только на одного человека, на целую семью или на большую группу людей.
Смерть любимого человека может быть причиной нарушения адаптации. Тем не менее врачи должны учитывать широкий спектр реакций на горе, считающихся типичными в разных культурах, и диагностировать расстройство только в том случае, если реакция на утрату выходит за рамки ожидаемой или ее лучше не классифицировать как длительное расстройство горя.
Общие справочные материалы
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition,Text Revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, pp 320-323.
Симптомы и признаки расстройств адаптации
Симптомы расстройства адаптации обычно начинаются через несколько дней после стрессового события и исчезают в течение 6 месяцев после прекращения действия стрессора и его последствий. Существует 3 категории симптомов расстройства адаптации: подавленное настроение, тревожность и поведенческие расстройства. У некоторых пациентов один из этих симптомов может быть особенно выраженным (например, нервозность после физического нападения; поведение с нехарактерной агрессией в контексте развода родителей), но у большинства пациентов симптомы смешанные.
Критерии расстройства адаптации менее специфичны, чем при остром стрессовом расстройстве или посттравматическом стрессовом расстройстве, и его часто диагностируют как в стационарных, так и в амбулаторных психиатрических учреждениях. В то время как врачи иногда рассматривают его как "умеренный" психиатрический диагноз, расстройство адаптации может быть связано со значительным дистрессом и/или недееспособностью.
Пациенты с расстройством адаптации также имеют повышенный риск попыток самоубийства и завершенного самоубийства (1). (См. также Суицидальное поведение).
Справочные материалы по признакам и симптомам
1. Casey P, Jabbar F, O'Leary E,et al: Suicidal behaviours in adjustment disorder and depressive episode. J Affect Disord 2015 Mar 15;174:441-6. doi: 10.1016/j.jad.2014.12.003
Диагностика расстройства адаптации
Критерии Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам, 5-е издание, переработанное (DSM-5-TR)
В соответствии с критериями DSM-5-TR, у пациентов должно наблюдаться следующее (1):
Симптомы в виде эмоциональных или поведенческих реакций в течение 3 месяцев после воздействия стрессогенного фактора
Симптомы являются клинически значимыми, если проявляется один или более из следующих факторов:
Выраженный дистресс, который не пропорционален стрессору (принимая во внимание культурные и другие факторы)
Симптомы значительно ухудшают социальную, профессиональную или другие важные сферы деятельности
Определение посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и острого стрессового расстройства является частью дифференциальной диагностики, но эти заболевания имеют разные временные рамки и более конкретные характеристики стрессовых факторов и реакций пациента.
Расстройства адаптации часто сочетаются с другими состояниями и DSM-5-TR, как правило, поощряет включение всех соответствующих диагнозов. Например, если пациент соответствует критериям расстройства адаптации, а также обсессивно-компульсивного расстройства, должны быть поставлены оба диагноза. Если, с другой стороны, у пациента после стресса развились депрессивные симптомы, врачу следует обратить внимание на конкретные диагностические критерии и принять решение о том, может ли быть более точным и клинически эффективным поставить пациенту только диагноз большого депрессивного расстройства.
Термин "расстройство адаптации" часто неправильно использовался клиницистами в качестве общего термина для неспецифической и относительно умеренной клинической картины. В результате DSM-5-TR включил расстройство адаптации в главу о травме, чтобы подчеркнуть тот факт, что симптомы должны наблюдаться в ответ на стресс. Тем не менее клиническая картина часто неоднородна (например, с симптомами тревожности, депрессии и/или поведенческих проблем) и постановка данного диагноза остается одной из наиболее распространенных как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Хотя такая гетерогенность может быть клинически обоснованной, она усложняет подход к лечению.
Справочные материалы по диагностике
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, Text Revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, pp 319-322.
Лечение расстройства адаптации
Самообслуживание
Психотерапия
Фармакотерапия
Для успешного восстановления после расстройства адаптации важны безопасность и забота о себе. Лечение затруднено, если травматический опыт повторяется и окружающие условия остаются небезопасными. Другие вмешательства, скорее всего, будут эффективны, если пациент с расстройством адаптации проживает в интактной семье и находится в здоровой социальной системе. С течением времени и с помощью друзей и семьи пациенты после расстройства адаптации обычно восстанавливаются.
Хотя могут применяться психотерапия и медикаментозное лечение, данные для подтверждения их эффективности ограниченны.
Самообслуживание
Забота о себе имеет решающее значение во время и после кризиса или травмы. Забота о себе включает:
Личная безопасность
Физическое здоровье
Осознанность
Личная безопасность является основополагающим фактором. После травматического события люди легче справляются с пережитым, когда знают, что они и их близкие в безопасности. Однако добиться полной безопасности во время продолжающихся кризисов, таких как бытовое насилие, война или пандемия, может быть нелегко. Во время таких длительных стрессовых ситуаций люди должны обращаться к экспертам за советами о том, как они и их близкие могут максимально себя обезопасить.
Физическое здоровье может быть подвержено риску во время и после травматических переживаний. В максимально возможной степени человек из группы риска должен стараться поддерживать правильный режим питания, сна и физических упражнений. Вещества и лекарства, оказывающие седативное (например, бензодиазепины) и опьяняющее (например, алкоголь) действие, следует использовать с осторожностью, если вообще использовать.
Осознанный подход к самообслуживанию направлен на уменьшение стресса, скуки, гнева, печали и изоляции, которые обычно испытывают люди после стрессовых событий. Если обстоятельства позволяют, люди из группы риска должны составлять и следовать нормальному распорядку дня, продолжать общаться со своей семьей и обществом, а также заниматься знакомыми хобби (или развивать новые).
Полезно ограничивать количество времени, затрачиваемого на новостные сообщения, и вместо этого переключиться на другую деятельность (например, прочитать роман, составить паззл, нарисовать картину, приготовить печенье для соседа по дому).
Психотерапия
Доказательства в пользу использования психотерапии при расстройстве адаптации ограниченны (1), частично из-за гетерогенности заболевания. Тем не менее имеются данные, свидетельствующие об эффективности различных видов индивидуальной и групповой психотерапии в подгруппах пациентов с расстройством адаптации. Эти вмешательства включают когнитивно-поведенческую терапию, психодинамическую психотерапию, семейную терапию, межличностную терапию и поддерживающую психотерапию. Некоторые из этих методов лечения нацелены на определенные элементы расстройства адаптации, такие как горе, травма и ролевые переходы, в то время как другие подходы, скорее всего, более общие. Если используется психотерапия, помочь может наличие чуткого врача, владеющего соответствующей информацией о травмах.
Фармакотерапия
Как и при психотерапии, доказательства в отношении использования фармакотерапии при расстройствах адаптации ограниченны (1). Антидепрессанты применялись с некоторым успехом. Тем не менее такие препараты как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина с большей вероятностью будут эффективны, если симптомы соответствуют критериям сопутствующей тревожности или депрессивного расстройства. Бензодиазепины часто используются для лечения конкретных симптомов, таких как бессонница и тревога при расстройствах адаптации, но данные об их эффективности неоднозначны. Кроме того, использование бензодиазепинов может привести к зависимости и злоупотреблению, а также резко ухудшить когнитивные функции. Были опробованы также несколько других препаратов и добавок без доказательств их эффективности.
Справочные материалы по лечению
1. O'Donnell ML, Metcalf O, Watson L, et al: A systematic review of psychological and pharmacological treatments for adjustment disorder in adults. J Trauma Stress Jun;31(3):321-331, 2018. doi: 10.1002/jts.22295