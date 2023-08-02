Острое стрессовое расстройство (ОСР)

Забота о себе имеет решающее значение во время и после кризиса или травмы. Самообслуживание можно разделить на 3 составляющие:

Личная безопасность

Физическое здоровье и практическая поддержка

Осознанность

Личная безопасность является основополагающим фактором. После травматического эпизода люди лучше способны справиться с переживанием, если знают, что они и их близкие находятся в безопасности. Однако добиться полной безопасности во время продолжающихся кризисов, таких как бытовое насилие, война или пандемия, может быть нелегко. Во время таких длительных стрессовых ситуаций люди должны обращаться к экспертам за советами о том, как они и их близкие могут максимально себя обезопасить.

Физическое здоровье может быть подвержено риску во время и после травматических переживаний. В максимально возможной степени человек из группы риска должен стараться поддерживать правильный режим питания, сна и физических упражнений. Вещества и лекарства, оказывающие седативное (например, бензодиазепины) и опьяняющее (например, алкоголь) действие, следует использовать с осторожностью, если вообще использовать. Практическая поддержка включает в себя помощь с жильем, юридическую поддержку, страхование и другие вопросы, которые должны быть решены, но могут быть непосильными для пациента.

Внимательный подход к самообслуживанию направлен на уменьшение стресса, скуки, гнева, грусти и изоляции, которые обычно испытывают травмированные люди. Если позволяют обстоятельства, лицам из группы риска необходимо составить нормальный распорядок дня и следовать ему.

Участие в жизни общества может иметь решающее значение, даже если поддержание общения с людьми затруднено во время кризиса.

Целесообразно заниматься привычными увлечениями, а также весёлыми и увлекательными занятиями: рисованием, просмотром фильмов, приготовлением еды.

Полезны упражнения на растяжку и физические упражнения, но также могут быть полезны и такие техники, как подсчет количества своих вдохов и выдохов, медитация или самогипноз. Также поощряется поддержание социальных связей с семьей и друзьями.

В условиях стресса люди могут становиться вспыльчивыми, даже с людьми, которые им небезразличны. Друзья и родственники могут оказать особую помощь, выражая свою заботу и утешение. Отправка приятной записки, приготовление печенья и улыбка могут не только стать приятным сюрпризом для получателя, но и уменьшить чувство безнадежности и стыда, которые обычно являются частью переживания травмы.