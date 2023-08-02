Обзор расстройств, связанных с травмой или стрессом (Overview of Trauma and Stressor-Related Disorders)

Большинство психиатрических диагнозов сгруппированы по основной симптоматике. Ассоциированные с травмами и стрессом расстройства встречаются редко, поскольку они сгруппированы по очевидной этиологии: все эти расстройства развиваются после воздействия травматического или стрессового события. Они часто обсуждаются в контексте тревожных расстройств, но ассоциированные с травмами и стрессом расстройства в дополнение к (или вместо) тревожности могут проявляться дисфорией, раздражительностью, диссоциацией, употреблением психоактивных веществ или бессонницей.

Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, 5-е издание, переработанное (DSM-5-TR) классифицирует следующие расстройства как расстройства, связанные с травмой и стресс-фактором:

Острое стрессовое расстройство (ОСР) и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) схожи, за исключением того, что ОСР обычно начинается сразу после травматического события и длится от 3 дней до 1 месяца, тогда как ПТСР может начаться либо как продолжение ОСР, либо как отдельное явление, которое начинается через месяц и более после травмы. Она также может начаться с отсроченным проявлением через 6 месяцев или более после травмы. ОСР и ПТСР у детей и подростков обсуждаются в другом разделе.